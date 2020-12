Redmi 9 Power svelato online: avrà una fotocamera quadrupla

Mancano pochi giorni per il debutto ufficiale del nuovo Redmi 9 Power, previsto per il 17 dicembre, ma a pochi giorni una nuova rivelazione svela quella che sarà la sua dotazione. A caratterizzare lo smartphone di Xiaomi sarà una fotocamera quadrupla, incastonata nella scocca che custodisce il lato posteriore.

La notizia, o meglio il render del nuovo telefonino dell’azienda cinese, è stato condiviso in rete dal noto tipster Ishan Agarwal tramite il profilo di 91mobiles, tra i più conosciuti siti indiani di leak in fatto di tecnologia e gadget che, spesso, ha anticipato correttamente i tempi e le feature di molti device lanciati sul mercato. Secondo indiscrezioni circolate su internet già nelle scorse settimane, Redmi 9 Power dovrebbe ereditare una parte consistente delle caratteristiche tecniche del modello lanciato in Cina solo poco tempo fa, ovvero il Redmi Note 9 4G, con una manciata di cambiamenti non sostanziali.

Redmi 9 Power, come sarà la fotocamera quadrupla

L’immagine trapelata mostra perfettamente il blocco dedicato alla fotocamera, le quattro lenti e il flash a LED incastonati nello chassis. Sebbene non si abbiano ancora informazioni certe sul conto esatto dei megapixel della quad-cam di Redmi 9 Power, di sicuro – visto che la fonte è proprio Xiaomi – è possibile confermare che il sensore primario sarà da 48 megapixel, ricalcando dunque la scelta fatta per il modello quasi gemello.

Redmi 9 Power, la probabili caratteristiche tecniche

Secondo le voci in rete, lo smartphone dovrebbe poter contare su un hardware simile al Redmi Note 9 4G, oltre alla texture del pannello posteriore che si vede nel render. Disponibile in due versioni, con spazio di archiviazione da 64GB o da 12 GB, l’imminente Redmi 9 Power potrebbe contare sulla stessa quantità di RAM, fissata a 4 GB.

A rimanere invariato, dunque, dovrebbero essere lo schermo da 6,53 pollici fullHD+, l’alloggiamento a goccia della fotocamera frontale da 8MP nel display, il processore Qualcomm Snapdragon 662 e la batteria, con una capacità da 6000mAh, installata sugli esemplari della serie Redmi Note. Lo stesso vale per il sistema operativo, verosimilmente Android 10 con MIUI 12.

Redmi 9 Power e Redmi Note 9 4G, storia di un rebranding?

Non è una pratica sconosciuta a Xiaomi, quella del rebranding, ovvero rilanciare modelli estremamente simili con nomi diversi, andando a sottolineare così la presenza di differenze seppur non di entità notevole. Il caso più recente è quello della versione indiana del Redmi 9, privato di una delle lenti posteriori e ribattezzato Redmi 9C prima di riportarlo sul mercato.

Intanto, sulla lista dei device supportati stilata da Google Play il Redmi 9 Power ha già fatto la sua comparsa, con un codice modello M2010J19SI, portando alla luce una certa somiglianza con quello del suo quasi alter ego, Redmi 9 4G, presente con il numero M2010J19SC. Lo stesso vale per il nome in codice presente sempre sulla stessa lista, dove entrambi i device sono associati al termine “lime”.