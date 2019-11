Redmi K30, top di gamma con caratteristiche incredibili

Fonte foto: Jan Maly / Shutterstock.com

Dopo il successo ottenuto con il Redmi K20, il sub-brand di Xiaomi, diventato ufficialmente un'azienda lo scorso anno, è pronto a far debuttare sul mercato il Redmi K30. Nelle ultime settimane le indiscrezioni sono aumentate a dismisura, segnale che è tutto pronto per il debutto ufficiale sul mercato. Per il momento si parla solamente del lancio del Redmi K30, ma è molto probabile che faccia il debutto anche la versione Pro.