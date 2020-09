Samsung lancia un tappetino wireless che ricarica tre dispositivi

Samsung sta lavorando al suo nuovo tappetino wireless per ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Se Apple continua ad accumulare ritardi con il suo AirPower, annunciato per la prima volta nel 2017 e poi cancellato, Samsung si prepara a lanciare a breve il Wireless Charger Pad Trio.

Il leaker Evan Blass ha condiviso un’immagine che mostra un tappetino di ricarica dalla forma rettangolare e allungata, presentandolo come il nuovo Wireless Charger Pad Trio. Samsung si prepara così a rinnovare la sua offerta di dispositivi di ricarica wireless, implementando il Charger Duo lanciato nell’agosto 2018, che consentiva la ricarica di due dispositivi allo stesso tempo. Con il nuovo pad di ricarica wireless, l’azienda sudcoreana offre la possibilità di caricare tre dispositivi, tra cui anche gli smartwatch e gli auricolari.

Charger Pad Trio, le caratteristiche

Nell’immagine mostrata dal leaker Evan Blass si notano alcuni dettagli sul Charger Pad Trio di Samsung. Il tappetino per la ricarica wireless è diviso in due sezioni, di cui una caratterizzata da una sagoma circolare che potrebbe essere la base di ricarica degli smartwatch. Nell’altra metà di questo tappetino, che appare rettangolare e dalla forma allungata, si potranno ricaricare diversi dispositivi come smartphone, auricolari o altro. Il Charger Pad Trio è dotato di una porta USB-C e dello standard di ricarica wireless Qi, probabilmente con ricarica rapida a 15W, per i dispositivi compatibili.

Nella confezione del tappetino wireless di Samsung oltre all’apposito cavo di ricarica rapida, si dovrebbe trovare anche l’alimentatore con ingresso e uscita USB-C. Per quanto riguarda il colore, l’immagine mostra una variante nera del dispositivo di ricarica, ma secondo alcuni rumors potrebbe esserci anche una versione colorata, probabilmente bianca come quella del Charger Duo. Al momento non si conosce ancora la data di lancio ufficiale, ma date le indiscrezioni sempre maggiori in circolazione potrebbe arrivare molto presto.