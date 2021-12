3 serie TV coreane da vedere su Netflix (oltre Squid Game)

Squid Game è stato per settimane tra le serie tv più popolari su Netflix, conquistando un successo da record, che ha spinto la piattaforma a rilasciare anche la versione doppiata in italiano. Già nei 28 giorni dopo il debutto sulla piattaforma di streaming, avvenuto in tutto il mondo il 17 settembre 2021, le nove puntate scritte e dirette dal sudcoreano Hwang Dong-hyuk avevano raggiunto 111 milioni di visualizzazioni.

Il protagonista Seong Gi-hun accetta di partecipare a un gioco per vincere una grossa somma di denaro. L’uomo si ritrova in un luogo segreto insieme ad altre 455 persone, come lui in difficoltà economiche, sotto la sorveglianza di guardie vestite di rosso. Presto si scopre che i concorrenti che non riescono a superare le sfide vengono uccisi e che a ogni morte il montepremi finale cresce. Come ha confermato recentemente il regista, ci sarà una seconda stagione di Squid Game, di cui ancora non si conosce la data di uscita. Per ingannare l’attesa, su Netflix si trovano molte altre serie tv sudcoreane appassionanti e innovative. Eccone alcune.

The King: Eternal Monarch

La serie tv The King: Eternal Monarch, trasmessa in Corea del Sud nel 2020, appassionerà gli amanti del genere fantasy. Il protagonista è Lee Gon, imperatore di un moderno regno di Corea, che attraverso un magico portale che mette in comunicazione mondi paralleli accede a una realtà in cui la Corea è una repubblica.

Qui incontra l’ispettore di polizia Jung Tae-eul. Il re intende impossessarsi del portale, mentre il detective cercherà di ostacolarlo. La storia si sviluppa in 16 puntate da 60-80 minuti ciascuna, attualmente disponibili su Netflix con sottotitoli in italiano.

Crash Landing on You

Crash Landing on You è il titolo del k-drama che racconta la storia d’amore tra Yun Se-ri, ricca donna d’affari nel campo della moda che vive in Corea del Sud, e Ri Jeong-hyeok, ufficiale dell’esercito della Corea del Nord. I due si conoscono quando la donna, sorpresa dal maltempo durante un’uscita in parapendio, riesce a compiere un atterraggio di fortuna oltre i confini nazionali, in territorio nordcoreano. Qui viene soccorsa dal militare, che la protegge e si innamora di lei.

La serie tv, trasmessa in Corea del Sud nel 2020, ha ricevuto apprezzamenti positivi: è uno dei prodotti televisivi più visti di sempre nel Paese e include nel cast due dei più celebri attori coreani del momento, ovvero Hyun Bin e Son Ye-jin. Le 16 puntate sono state doppiate in italiano e sono disponibili su Netflix.

Something in the Rain

Gli amanti delle storie semplici e romantiche troveranno ciò che cercano in Something in the Rain. Questa serie tv sudcoreana racconta le vicende di Yoon Jin Ah, una trentenne che lavora in un bar e non è pienamente soddisfatta della propria vita.

Un giorno incontra nuovamente Joon-Hee, il fratello minore di una sua cara amica che è rientrato in Corea dopo aver vissuto alcuni anni all’estero. Tra i due nasce un rapporto di amicizia che, con il tempo, si trasforma in amore. Le 16 puntate doppiate in italiano sono disponibili su Netflix.