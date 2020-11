Navigando sul web si possono scoprire una molteplicità di siti di incontri per single. Le piattaforme che puoi trovare in rete a primo impatto possono sembrare tutte uguali, e sceglierne una può diventare complicato. Hanno tutte delle caratteristiche differenti che però a prima vista non è semplice comprendere. Scopri con questo articolo quali sono i siti migliori per incontrare nuove persone online.

Come scegliere un sito per incontri

I siti di incontri per single hanno tutti diverse peculiarità e si distinguono per aree differenti. Ovviamente tutti hanno delle cose in comune, come l’obiettivo: quello di far incontrare tra loro persone che, senza l’utilizzo del sito, non si sarebbero mai potute conoscere. Le maggiori differenze si possono riscontrare nel numero delle persone registrate, nei costi e nei pagamenti (alcuni siti sono totalmente gratuiti), nelle diverse funzioni che posso avere i siti e nelle possibilità di successo. La caratteristica principale che rende un sito più raccomandabile rispetto agli altri è data dalla reputazione che gli danno i suoi membri. Di solito sono iscritti in questi siti di incontri online, centinaia o addirittura milioni di persone. Chi si iscrive crea un proprio profilo con delle immagini o delle proprie foto, con delle informazioni più o meno dettagliate su se stesso, e a questo punto, creatosi il proprio profilo, è pronto a ricevere dei suggerimenti di persone da incontrare.

Si può dire che con la nascita di internet siano nati quasi contemporaneamente i primi siti di incontri online. Nell’era digitale, grazie agli smartphone e alle applicazioni che si possono utilizzare, questa moda degli incontri online si è rinforzata sempre di più, sdoganando tutti i pregiudizi su questa tipologia di appuntamenti, rendendoli un modo come un altro per conoscere persone nuove. Alla fine di una relazione si sente il bisogno di conoscere persone nuove e si possono sfruttare questi nuovi metodi per dare una svolta alla propria vita. Utilizzare un sito di incontri potrebbe essere anche un modo per superare la propria timidezza, e permettere a persone di conoscersi prima virtualmente così da evitare brutte figure.

Come scegliere un sito di incontri in base all’età

La scelta del sito di incontri più adatto alle tue esigenze, avviene tramite l’età media dei suoi utenti. Alcuni siti sono più adeguati a determinate fasce di età rispetto ad altri. Molte volte il sito stesso già dal proprio nome fa capire quali possono essere i suoi utenti tipo, invece per altri è più complicato. Bisogna saper leggere tra le righe e intuire il tutto dallo stile del sito e dal linguaggio utilizzato. Se capita di imbatterti in una piattaforma colorata, con un linguaggio giovane, puoi intuire che la maggior parte degli utenti del provider saranno under 30.

Per un utente dai 30 ai 40 anni il portale sarà meno vistoso e con delle linee più pulite. Se un utente sarà un over 50 si sentirà più a suo agio nell’utilizzare un sito più descrittivo, caratterizzato dalla comunicazione attraverso testi e letture. Il metodo più semplice per capire se ci siamo iscritti nel sito di incontri più adatto alla nostra fascia di età, è quello di impostare nelle ricerche l’età massima e l’età minima delle persone che vogliamo incontrare e successivamente, contare quanti risultati abbiamo ottenuto.

Quali sono i siti di incontri che funzionano

I siti di incontri che funzionano sono quelli che hanno milioni di iscritti, perché più iscritti ci sono e più alte sono le possibilità di incontrare la persona giusta. Uno dei criteri fondamenti dei migliori siti di incontri è, oltre il quantitativo di iscritti, il rapporto di utenti uomini e donne che si sono registrati e la loro età. Un criterio abbastanza scontato è l’anzianità del sito di incontri. Se una piattaforma è nata da poco, è normale che i suoi iscritti saranno sicuramente inferiori, rispetto ad una piattaforma più vecchia.

Molto dipende però anche dallo spirito con cui le persone si iscrivono e dalla serietà che ci mettono nel voler incontrare qualcuno. La qualità, e soprattutto l’attività degli utenti, è molto importante. I siti di incontri che funzionano sono quelli in cui le persone cercano seriamente qualcuno da incontrare. In questo periodo storico essere iscritto a un sito di incontri non è sicuramente qualcosa di strano.

Un altro degli obiettivi principali dei vari siti, è la soddisfazione dei suoi utenti. Un utente soddisfatto, in questo caso, è un utente che riesce a mantenere l’anonimato riuscendo a cercare qualcuno da conoscere in completa tranquillità. Le immagini caricate dagli utenti sono tutte protette attraverso un sistema di cifratura per garantire completamente l’anonimato. Alcuni siti per esempio permettono di effettuare anche dei pagamenti in modo anonimo. Grazie al sistema cifrato di protezione, gli utenti sono sicuri che i loro dati non arrivino in mano a terzi.

I migliori siti di incontri controllano tutte le registrazioni degli utenti e non permettono, a chi ha dubbie intenzioni, di iscriversi. Vengono controllati uno per uno e in caso di dubbio, i profili non vengono attivati. Si possono registrare su questi provider solo persone maggiorenni. Chi gestisce i siti di incontri controlla anche l’attività di ogni singolo utente e se quest’ultimo è inattivo per molto tempo verrà gradualmente rimosso. Questo meccanismo permette di avere una community sempre attiva. Gli utenti, inoltre, possono chiedere la verifica della propria identità e farsi dare una confermare del profilo.

Quali sono i migliori siti di incontri online?

Ed ecco la risposta alla vostra domanda. Abbiamo stilato una classifica in base ad un criterio. Quello scelto sono i servizi che vengono offerti da ogni sito: la registrazione gratuita, l’ottimo rapporto qualità prezzo, la sicurezza, l’anonimato e le buone possibilità di successo.

Academic singles: proclamato miglior provider 2020, è anche il sito più selezionato dalle donne. L’iscrizione è gratuita, ci sono più di 2 milioni di utenti, garantisce l’anonimato e permette di scoprire chi ha visitato il tuo profilo. È altamente selettivo ed è uno dei migliori siti se si ha un profilo accademico.

Maturedating: la sua interfaccia è semplice ed intuitiva e si possono incontrare tanti profili differenti. Si ha la possibilità di filtrare le ricerche ed è garantita assistenza e supporto per ogni tipo di inconveniente.

Meetic: è un provider incentrato sul rispetto, garantisce sicurezza e protezione dei dati. Più di 1 milione di coppie italiane si sono incontrate con questa piattaforma. L’utilizzo è gratis tranne per la messaggistica privata.

Singles50: è dedicato a persone single over 50, le compatibilità tra i single sono basati su test della personalità. Garantisce anonimato e sicurezza. Non ha un’applicazione scaricabile sullo smartphone e si può accedere solo dal sito.

Tutti i siti di incontri che abbiamo menzionato nella nostra classifica sono gratuiti, con utenti reali e verificati. L’utilizzo di ogni provider è molto semplice e la registrazione gratuita viene effettuata in pochissimi minuti. Tutte le funzioni e le aree dei siti si possono utilizzare in modo gratuito. Con un abbonamento premium le azioni che si possono compiere sono maggiori come anche le possibilità di incontrare qualcuno. Tutti gli utenti registrati in modo gratuito hanno lo stesso la possibilità di trovare una persona da poter conoscere.

Siti di incontri: gratis o a pagamento?

Nella maggior parte dei siti, la registrazione gratuita, permette lo stesso di avere suggerimenti di incontri e permette di confrontarsi con gli altri utenti della piattaforma. Resta una opzione a pagamento la messaggistica privata con gli altri utenti e le chat live. Le statistiche dicono che gli utenti con un abbonamento premium hanno una possibilità maggiore del 70% di trovare il partner ideale. Per quanto riguarda gli abbonamenti di questi siti di incontri, hanno tutti dei costi mensili trasparenti. Il risparmio si può trovare se si resta con lo stesso sito per più tempo possibile. A questo punto i prezzi mensili si abbasseranno di molto.

Quante persone usano le app di incontri

Oltre 33 milioni di persone in Europa utilizzano i siti di incontri online. Possiamo affermare che circa 9 milioni di persone sono di nazionalità italiana. Questa rete permetterebbe di far incontrare in media 2 persone al minuto. Dal 2000 questo nuovo modo di socializzare è in costante aumento, riesce a rendere molto più semplici gli incontri tra single e permette di fare nuove conoscenze. Gli utenti sono liberi di scrivere il proprio nome o di chiamarsi nel modo che preferiscono, sono liberi di caricare foto o scegliere di non metterle.

Per questo motivo è difficile riuscire a capire se la persona con cui si sta parlando è davvero quella che dice di essere e se quello che ha scritto nella sua biografia è veritiero. Purtroppo in alcuni casi le informazioni che troviamo sono false, come le foto, e quando si arriva dopo giorni di chat, all’incontro reale dal vivo, ci si può rendere conto che la persona che abbiamo di fronte, è proprio come si era descritta nel sito di incontri online, oppure è totalmente diversa.