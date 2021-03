Smart home: i device in offerta su Amazon per trasformare la casa

Le case degli italiani diventano sempre più "smart home" grazie all’uso quotidiano di device intelligenti. Videocamere Wi-fi per la sorveglianza, sensori per il riscaldamento o per la rilevazione del fumo, prese intelligenti che si accendono o spengono via app: tutti dispositivi che semplificano la vita in casa tra Wi-Fi e app per il controllo da remoto.

Il sito dell’e-commerce di Amazon dedica alla "casa intelligente" una vera e propria vetrina, dove poter trovare ai prezzi più convenienti i device smart che più si adattano alle proprie esigenze. Ogni giorno gli utenti potranno trovare dispositivi in sconto, anche grazie alle Offerte di Primavera di Amazon iniziate il 24 marzo, con prezzi imperdibili su valvole termostatiche smart, sistemi di sicurezza e videosorveglianza, e ancora i prodotti a marchio Amazon per la smart home: dai dispositivi Echo ed Echo Show, fino all’Echo Flex, lo smart hub per controllare le prese intelligenti utilizzate in casa. Ecco una selezione di prodotti in sconto.

Smart Home: termostati e valvole termostatiche intelligenti

L’efficienza energetica è importante per una smart home e per aiutare l’ambiente. C’è un modo "intelligente" di migliorare l’efficienza energetica della propria casa, ed è utilizzando termostati e valvole termostatiche smart, come quelli prodotti dai brand Netatmo e Tado°. I termostati smart permettono di comunicare con la caldaia e gestire tramite app l’impianto di riscaldamento della casa, mentre le valvole termostatiche avvisano quando la temperatura viene raggiunta e permettono lo spegnimento dei termosifoni senza generare sprechi.

Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wifi Intelligente per caldaia individuale

tado° Termostato Intelligente Kit di Base V3+, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Installazione Fai da Te, Progettato in Germania

tado° Testa Termostatica Intelligente, Quattro Pack, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te

tado° Testa Termostatica Intelligente, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te

tado° Testa Termostatica Intelligente, Duo Pack, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te

Smart home: telecamere Wi-Fi intelligenti

La sicurezza della propria casa passa anche da un buon impianto di videosorveglianza e grazie alle telecamere Wi-Fi intelligenti si potrà in ogni momento collegarsi e visualizzare cosa accade. Un buon sistema di videosorveglianza smart deve essere equipaggiato con videocamere, sia da esterno che da interno, che offrano sensore di movimento, visione notturna e non obblighino a sottoscrivere un abbonamento. L’unico problema sarà gestire l’archiviazione dei filmati, per cui sarà richiesto l’accesso a uno spazio cloud. Il top delle videocamere poi offrono anche funzioni extra, come luce integrata e sirena per dissuadere i malintenzionati, oltre a supportare gli assistenti virtuali come Alexa di Amazon, Google Assistant o Apple Homekit.

Netatmo Telecamera Wifi Esterno, Luce Integrata, Sensore Di Movimento, Visione Notturna, Senza abbonamenti, NOC01-IT Presence

EZVIZ ezTube Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p, Videocamera di Sorveglianza con Visione Notturna fino a 30 m, Sistema d'Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena, Compatibile con Alexa

EZVIZ C6CN 1080p Telecamera di Sorveglianza, 360° WiFi Videocamera Interno, Audio Bidirezionale, Maschera Intelligente della Privacy, Tracciamento del Movimento, Cloud, Compatibile con Alexa

Netatmo Telecamera Wifi Interno, Sensore Di Movimento, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, NSC01-EU (Welcome)

D-Link DCS-8525LH Telecamera di Sorveglianza Full HD, Wi-Fi N, Audio a Due Vie, Motorizzata, Funziona con Alexa

Smart plug e lampadine intelligenti in offerta

Controllare tutti gli elettrodomestici della casa da un’app e con un solo tap è possibile grazie all’utilizzo delle smart plug. Le prese intelligenti permettono di accendere e spegnere l’alimentazione dei diversi device ed elettrodomestici presenti in casa, anche se non smart. In questo modo si potranno evitare sprechi di energia. Ci sono poi le lampadine smart che permettono di regolare l’illuminazione in casa, grazie alla possibilità di accensione e spegnimento via app, così da poter essere sempre sicuri di aver spento le luci e non sprecare energia in casa.

EZVIZ T31 Smart Plug, Presa Intelligente Connettività Wi-Fi, Statistiche Elettricità, Compatibile con Alexa, Google Home, con Controllo App, Timer, Indicatori di Luminosità Regolabile, 16A, 4000W

LIFX Mini White E27 Lampadina a LED Wi-Fi Smart, Regolabile, Bianco Caldo, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant, Set da 1 L3A19MW08E27

LIFX Mini Day&Dusk E27 Lampadina a LED Wi-Fi Smart, Regolabile, Multicolor, Dimmerabile, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant [Classe di efficienza energetica A+]

Smart Home: i migliori dispositivi di Amazon

Nella lista dei device per smart home presenti in sconto su Amazon, non possono mancare proprio i prodotti del brand dell’e-commerce. Amazon ha sviluppato negli anni ottimi prodotti per la domotica: dallo smart speaker Echo Dot di 4ª generazione con Alexa integrato, fino agli smart display come Echo Show 8. Ci sono poi altri dispositivi come Echo Flex, per poter controllare tutti i device per la smart home grazie ai comandi vocali di Alexa, fino alla soluzione del videocitofono in HD Ring Video Doorbell 3 e ancora le videocamere di sorveglianza come la Blink Mini, compatta per interni, e le Ring Spotlight Cam dotate di faretto LED e allarme acustico.

Nuovo Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Bianco ghiaccio

Echo Show 8 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa - Tessuto antracite

Echo Flex – Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa

Ring Video Doorbell 3 | Videocitofono in HD, rilevazione avanzata del movimento e facile installazione

Blink Mini - Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, compatta, con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento, compatibile con Alexa – 1 videocamera

Ring Spotlight Cam Battery | Videocamera di sicurezza HD con faretto LED, allarme acustico, comunicazione bidirezionale, alimentata a batteria

Smart home: la sicurezza della casa

Tra i device per la smart home che si possono avere in casa, ci sono diversi dispositivi interessanti che si adattano a diverse esigenze. Si potrà ad esempio scegliere di installare una stazione meteo smart, che sia compatibile con Alexa e Apple Homekit per avere le previsioni meteo e programmare anche l’irrigazione del giardino grazie al regolatore d’acqua smart, con programmazione di irrigazione automatica e facile da usare e aggiornare tramite app. Oppure, si potrà vivere la casa in sicurezza installando un rilevatore di fumo intelligente che dia un allarme in caso di incendio.

Netatmo NWS01-EC Stazione Meteo con Sensore Esterno Wireless, Compatibile con Amazon Alexa e Apple HomeKit

Eve Aqua - Regolatore dell'acqua intelligente per l'app Apple Home o Siri, irrigazione automatica con programmazioni, facile da usare, accesso remoto, senza bridge, Bluetooth, HomeKit

Netatmo Rilevatore di Fumo Intelligente, Batteria di 10 Anni di Autonomia, Allarme Fumo, Controlli Automatici, Prodotto Autonomo, EN14604 Certificazione, NSA-IT, Bianco