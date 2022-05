Smartphone Android più potenti: la classifica aggiornata

AnTuTu ha pubblicato la classifica degli smartphone Android più potenti, in base a dati dei test effettuati dai suoi utenti dall’1 al 30 aprile. Come già successo a marzo, anche ad aprile la gran parte dei telefoni più veloci è dotata di chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ma in quarta posizione troviamo un dispositivo con MediaTek Dimensity 9000: il mese scorso era il Redmi K50 Pro, questo mese è il Vivo X80.

Ai primi tre posti troviamo in ordine di importanza: il gaming phone Black Shark 5 Pro, leader della classifica con 1.062.747 punti, seguito dal Nubia Red Magic 7 e dal Lenovo Legion Y90. Tutti e tre i telefoni hanno il chip top di gamma di Qualcomm. Dal quinto al decimo posto, compaiono i restanti telefoni con Snapdragon 8 Gen 1: iQoo 9, iQoo 9 Pro, Vivo X Note, iQoo Neo6, Xiaomi 12 Pro e Realme GT 2 Pro. La vera novità, come abbiamo accennato, è rappresentata dalla presenza del chip MediaTek Dimenity 9000 al quarto posto per il secondo mese consecutivo, sebbene su un telefono diverso: stavolta è il Vivo X80.

I 10 migliori smartphone di AnTuTu di aprile 2022

Secondo la classifica del mese di aprile stilata da AnTuTu vede questi i 10 smartphone Android più potenti:

Black Shark 5 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 1.062.747 punti Nubia Red Magic 7 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 1.032.494 punti Lenovo Legion Y 90 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1- 1.023 934 punti Vivo X80 – MediaTek Dimensity 9000 – 1.019.921 punti iQoo 9 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 1.010.976 punti iQoo 9 Pro Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 1.009.984 punti Vivo X Note – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 1.005.127 punti iQoo Neo6 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 987.857 punti Xiaomi 12 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 980.961 punti Ralme GT2 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 979.256 punti

La rivincita di MediaTek

Come è chiaro dai test, MediaTek Dimensity 9000 è ancora un chip “snobbato" dai produttori di smartphone per i loro top di gamma, ma non dovrebbe esserlo, visti gli ottimi risultati in termini di velocità.

La differenza di punteggio con il primo della classifica è pari a poco più di 42 mila punti. Uno scarto davvero minimo se pensiamo che il Vivo X80 è la versione standard del top di gamma presentato a fine aprile.

Da notare, infine, che tutti i telefoni presenti nella lista hanno raccolto punteggi elevatissimi sforando i milione di punti fino alla settima posizione. Lo scorso marzo i punteggi erano più bassi, in media, di circa il 10% segno che, nell’ultimo mese, i software di tutti i telefoni sono stati aggiornati per spremere più velocità dai chip utilizzati.