Smartphone Xiaomi, la MIUI 12 arriva su nuovi dispositivi: quali sono

L’interfaccia personalizzata di Xiaomi MIUI 12 è disponibile anche per i due top di gamma Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Il processo di roll out della nuova interfaccia grafica procede e arriverà anche per Xiaomi Mi 9T, uno degli smartphone di media gamma che ha riscosso successo lo scorso anno.

Se il numero degli smartphone Xiaomi che ha accesso all’aggiornamento alla MIUI 12 aumenta di mese in mese, non sono state segnalate nuove funzionalità oltre a quelle già delineate. La nuova interfaccia promette miglioramenti significativi nel settore fotocamera, con la possibile introduzione della funzione AI Shutter, una funzione molto simile al Top Shot di Google Pixel, che consente di scegliere lo scatto migliore. Un’altra funzione che sarò molto apprezzata dai lettori nella nuova versione è la “Reading Mode” che promette di trasformare lo smartphone in un efficace e-reader, per una lettura su schermo confortevole quanto quella su carta stampata.

MIUI 12, due versioni a seconda del mercato

Non si tratta però della stessa versione per tutti i dispositivi: Xiaomi ha ormai consolidato l’abitudine di realizzare diverse varianti di MIUI a seconda del mercato di destinazione. Generalmente, la versione nota come MI è quella disponibile per il mercato globale, mentre in Europa la versione che viene rilasciata è identificata dalla sigla EU. Per questo motivo, gli smartphone Xiaomi Mi 9T e Mi 10 Lite 5G dovrebbero ricevere la versione MIUI 12 EU, mentre lo Xiaomi Mi 10 riceverà quella globale MI.

MIUI 12, come aggiornare lo smartphone Xiaomi

Se siete in possesso di uno smartphone Xiaomi per cui è previsto l’aggiornamento alla MIUI 12, vi basterà andare nella sezione “Aggiornamenti” del telefono per scaricare l’update. Il consiglio prima di procedere all’installazione dell’aggiornamento è di effettuare un backup di tutti i dati presenti nello smartphone, nel caso in cui dovessero insorgere problemi e malfunzionamenti durante il processo.

MIUI 12, per quali smartphone Xiaomi è disponibile

L’aggiornamento alla MIUI 12 è disponibile sia per gli smartphone Xiaomi, che per i brand indipendenti del marchio Redmi e Poco. Ecco alcuni degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento.

Xiaomi

Mi 10

Mi 10 Lite 5G

Mi 9

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi K20

Mi K20 Pro

Redmi

Note 7

Note 7S

Note 7 Pro

Note 8

Note 8 Pro

Note 8T

Note 9

Note 9S

Note 9 Pro

Note 9 Pro Max

Poco