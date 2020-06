Smartphone Xiaomi, arriva la registrazione delle chiamate

Sono sempre di più i produttori di smartphone che stanno concentrando i loro sforzi su una funzionalità molto particolare: la registrazione delle chiamate. Si vocifera che anche Apple, sempre molto attenta sulle questioni che riguardano la privacy, sia al lavoro su questa funzionalità e la potrebbe introdurre già da iOS 14. Anche Google sta pensando di introdurla nativamente su Android nelle prossime versioni del sistema operativo.

In attesa che i big della tecnologia la implementino sui loro OS mobile, i singoli produttori già si sono mossi in questa direzione. Xiaomi è stata una delle prime aziende a farlo: sulla versione asiatica della MIUI è presente da molto tempo e anche alcuni modelli europei la implementano. Gli smartphone Xiaomi usciti negli ultimi mesi, però, non hanno questa funzione e più volte gli utenti hanno chiesto al produttore cinese di trovare una soluzione. Lo scoglio più grosso da superare sono le diverse leggi che regolano la privacy: ogni Nazione ha norma differenti. Ad esempio in Italia la registrazione delle chiamate è legale, mentre in altri Paesi non lo è.

Xiaomi, registrazione delle chiamate in test

Ora, però, arrivano buone notizie: nel forum ufficiale Xiaomi, un membro con il ruolo di moderatore si è lasciato sfuggire qualche parola di troppo annunciando l’inizio dei test per la funzione. Cosa vuol dire? Che molto probabilmente Xiaomi è riuscita a trovare una soluzione che si adatta alle diverse norme europee. Infatti, nel messaggio pubblicato dal moderatore si fa anche riferimento ai problemi legati alla privacy e al lavoro fatto da Xiaomi per rispettare le norme vigenti.

Come funzionerà la registrazione delle chiamate sugli smartphone Xiaomi

Non ci sono ancora immagini che mostrano come sarà il nuovo strumento, ma non è difficile pensare a come funzionerà. Verrà aggiunta all’interno dell’app per le telefonate un’icona da attivare e che farà partire la registrazione della chiamate. Probabilmente l’interlocutore verrà avvertito tramite un messaggio audio prima dell’inizio della telefonata.

Quando sarà disponibile la funzione

Il moderatore del forum Xiaomi ha anche fissato una data per il rilascio della funzione: se i test andranno a buon fine sarà disponibile per tutti entro la fine dell’anno.