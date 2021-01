Telegram è la nota applicazione di messaggistica istantanea tra le più avanzate in circolazione, molto facile da usare e gratuita, utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo. Telegram rappresenta una delle app più apprezzate per inviare messaggi, foto, video e file di ogni tipo, potendo creare gruppi fino a 200.000 membri o canali per trasmettere messaggi ad un pubblico di vasta portata. Con Telegram è possibile, inoltre, creare delle chat segrete dove i contenuti inviati possono autodistruggersi. Come la gran parte delle app di messaggistica, anche qui è possibile vedere se un messaggio è stato inoltrato o letto dall’interlocutore. Le spunte su Telegram sono lievemente differenti da quelle di WhatsApp, ad esempio. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul loro significato e sui vari colori.

Qual è il significato delle spunte su Telegram

Su Telegram, non appena procedi con l’invio del tuo messaggio, potrai vedere un’icona a forma di orologio che si modificherà in un unico segno di spunta verde per evidenziare che il tuo messaggio è stato inviato con successo al server. Quando il messaggio va a buon fine, vedrai i due segni di spunta verde ravvicinati che ti segnalano che la persona alla quale hai trasmesso il messaggio ha aperto la conversazione via chat e ha visualizzato il tuo messaggio, ricevendo la relativa notifica, sempre che abbia le notifiche attivate. In ogni caso, anche se non sentirà la notifica in tempo reale, vedrà comunque il numero dei messaggi che gli hai mandato quando effettuerà l’accesso nell’app Telegram. Al contrario di WhatsApp, la doppia spunta grigia non c’è, così da evitare le attese relative alla lettura del messaggio inviato.

Per quanto riguarda le chat di gruppo, in caso di invio di un messaggio, le due spunte su Telegram significano che almeno uno dei membri della chat ha letto la comunicazione. Attualmente, non è però possibile conoscere di quale utente si tratti oppure se tutti i componenti del gruppo abbiano visualizzato il messaggio. Un’altra differenza rispetto a WhatsApp è che Telegram non ha una o più spunte che indicano la consegna del messaggio. Questo perché Telegram offre la possibilità di utilizzare il proprio account su più device in contemporanea e in tempo reale. Ragion per cui ci si troverebbe di fronte a un quesito informatico di impossibile risposta: quale dei dispositivi adoperati da un utente, Telegram dovrebbe contrassegnare per primi? Questa è la motivazione per la quale il servizio Telegram non ha la possibilità di accertarsi se il tuo messaggio sia giunto a destinazione su uno specifico dispositivo.

Come nascondere le spunte su Telegram

Iniziamo subito dicendo che non è possibile disattivare le spunte di lettura su Telegram in modo diretto, poiché il sistema di messaggistica è connesso ad un cloud a sincronizzazione ininterrotta e immediata, caratteristiche che lo distinguono da WhatsApp. Come avrete capito, la lettura dei messaggi di Telegram si verifica quando si è in linea, come per Facebook Messenger o per i Direct di Instagram. Ci sono però, dei piccoli stratagemmi che si possono adottare.

Puoi impostare il telefono per poter visualizzare l’anteprima del messaggio, anche quando il telefono è bloccato. Potrai, così, vedere una parte del messaggio, facendo attenzione a non toccare con il dito sulla notifica, altrimenti compariranno le doppie spunte su Telegram. Un altro metodo per evitare la doppia spunta è quello di andare fuori dalla chat, fare uno swype verso destra e così il messaggio risulterà come non letto sia per te che per il mittente. Questa modalità è possibile per i dispositivi iOS, se hai un Android, devi uscire dalla chat, tenere schiacciato il dito sulla conversazione e così comparirà una schermata interattiva dove potrai selezionare tra le varie opzioni, quella per farla apparire non letta.

Ci sono anche altri modi per non comparire online mentre sei occupato in conversazioni con altri utenti o entri in chat solo per leggere messaggi urgenti, ma non hai tempo di intraprendere nuove conversazioni. Esistono delle app che consentono di leggere i messaggi senza far sorgere la doppia spunta su Telegram al mittente. Puoi provare con Telegram X, un’app realizzata sempre da Telegram LLC, che ha il vantaggio di prevedere alcune funzioni in aggiunta, come quella di mostrare l’anteprima delle chat senza entrarvi.

Un’altra app che fa al caso tuo e che permette la lettura dei messaggi senza che il mittente sia avvisato è Unseen per Android con la configurazione scelta su Telegram. Una volta installata, per ogni messaggio su Telegram, ci saranno due notifiche: una di Telegram e l’altra di Unseen. Dovrai selezionare la notifica di Unseen quando preferisci leggere i messaggi senza le due spunte di ricezione. A proposito di tecnologia integrata, un’altra modalità per ricevere messaggi in anonimato è tramite smartwatch con l’app Wear OS su Android (o utilizzando quella apposita del tuo smartwatch) oppure con l’app Watch su iOS.