The Boys: tutto sulla serie TV Amazon Prime Video

Se, dopo ore di ricerche sulle piattaforme di streaming, non trovi la serie TV perfetta per una serata tranquilla significa che non hai ancora visto The Boys. Questa serie, ispirata ai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, è adatta a chi ama il mondo dei supereroi o semplicemente non vuole rinunciare a momenti di relax, leggerezza e avventura!

Amazon Prime Video propone quotidianamente nuovi contenuti e tra questi c’è anche la serie The Boys. All’interno del portale si possono consultare gli episodi, le stagioni e altri contenuti multimediali con una serie di dettagli sul cast e sulla trama.

Questa serie TV è stata prodotta da Amazon e Sony ed è uscita il 26 luglio 2019 su Amazon Prime Video. Il servizio streaming è gratuito per gli utenti con account Amazon Prime ed è disponibile in oltre 200 Paesi.

Gli episodi di The Boys sono otto a stagione, mentre le stagioni sono due. In totale il numero di episodi sono sedici. La prima stagione è uscita nel 2019 e la seconda nel 2020. La nuova stagione è confermata e le riprese sono previste tra il 2021 e il 2022.

Ecco tutte le informazioni su The Boys, il fumetto a cui è ispirato, la trama, il cast, il numero di episodi, di stagioni e come funziona il servizio streaming Amazon Prime Video.

The Boys serie: la trama

La trama di The Boys è piuttosto avvincente e vede come protagonisti gli antagonisti di sette supereroi. Ambientata in un mondo dove gli eroi non sono più dei segreti vigilanti ma rappresentano la normalità, la serie segue le avventure intorno alla Vought, una società che gestisce la comunicazione e la vita di questi personaggi.

Infatti, essendo i supereroi completamente sdoganati nella società, hanno agenti che li seguono e responsabili della loro comunicazione. Gli eroi sono delle star moderne che ogni giorno svolgono imprese uniche per gli interessi di una società, la Vought.

In questo panorama di supereroi, i personaggi di The Boys più famosi sono i sette protagonisti, che rappresentano i potenti eroi che dominano la scena. Queste persone uniche sono protagoniste di pubblicità, film e fumetti e questo non li ha resi persone migliori, anzi ha peggiorato il loro essere. I sette personaggi subiscono le conseguenze di avere la fama, il potere e il successo, che li hanno resi corrotti e messi in difficoltà.

La sensazione di essere imbattibili e tra i più potenti al mondo li ha trasformati in esseri deboli alla corruzione e questo aspetto sottolinea la difficoltà di essere umani nonostante il potere. Quindi il punto di vista della serie The Boys è unico: non si vedono supereroi imbattibili e senza paura, ma eroi che affrontano le sfide di ogni umano, nonostante i superpoteri.

Ancora più unico è il titolo di The Boys di Amazon Prime, che con il termine “i ragazzi" non indica questi sette personaggi unici, bensì un gruppo di uomini che reagiscono davanti alla corruzione e al libero arbitrio dei sette eroi.



Quindi nella serie The Boys gli anti-eroi diventano eroi di eccellenza nonchè i protagonisti, in quanto vogliono fermare un sistema corrotto. In questo panorama nulla è bianco o nero, buono o cattivo e i The Boys possono essere considerati sia cattivi che buoni, sia amici che nemici.

Quindi la trama di The Boys conferma una ripresa anti-convenzionale del mondo dei supereroi e dei fumetti. In aggiunta a questo, la serie TV mischia cinismo, critica e scorrettezza, in modo da catturare chi la guarda e portarlo con sé durante gli avvenimenti.

The Boys personaggi e supereroi

Come anticipato, sono molti i personaggi di The Boys, a cui è difficile dare un’etichetta. Infatti in questa serie TV diventa complesso definire chi è il protagonista principale e chi è il personaggio buono e quello cattivo. Nonostante questo è possibile individuare delle caratteristiche uniche in ogni personaggio.

A capo della Vought, la società che gestisce i sette potenti supereroi, c’è una donna: Madelyn Stillwell. Il suo essere spietata e senza scrupoli la rende da subito un personaggio unico, impossibile da inserire in una “scatola". Infatti, nonostante i suoi metodi siano drastici e il suo lavoro sia gestire milioni di dollari in tutto il mondo, l’obiettivo principale è quello di proteggere i sette e il lavoro che svolgono. Questo contrasto è ben visibile in molti comportamenti del personaggio, che ad esempio lascia sempre un dubbio nello spettatore su quanto conosca gli eroi.

I protagonisti di The Boys però sono il gruppo che dà il nome alla serie, una squadra di black ops della CIA che è formata da cinque persone. L’obiettivo di questo team è affrontare i sette e proteggere l’umanità dalla loro violenza.

Billy Butcher, può essere considerato il leader del gruppo e ha avuto un passato nei Royal Marines. Tra le caratteristiche di questo personaggio c’è la sua stazza robusta, ma anche la sua violenza e la facilità con cui brutalizza, tortura o uccide. Allo stesso modo Billy Butcher è anche carismatico e socievole ed è ritenuto il secondo personaggio più importante della serie, dopo Hughie Campbell.

Hughie Campbell o “Piccolo Hughie" è il principale protagonista tra i componenti del gruppo, che viene reclutato con la forza da Billy Butcher, dopo un combattimento che vede come vittima la sua ragazza, Robin. Il personaggio è caratterizzato da un trauma infantile e dall’adozione, che lo rendono riflessivo e dubbioso. Messo sempre alla prova dai suoi compagni, ha però un particolare rapporto con Butcher.

Francese è il personaggio che entra a fare parte del gruppo dopo una rissa in un bar. Di origine francese, la sua caratteristica principale è la voglia di vendetta verso Black Pierre, un uomo con cui la moglie è scappata mentre lui era in guerra. La vendetta però gli provoca solo un grande vuoto, colmato dal suo ingresso nel gruppo.

Terrore è il bulldog domestico di Butcher, mascotte del gruppo, violenta e addestrata alle brutalità, che è però un tenero cucciolo per i sette.

I sette supereroi di cui si occupano i The Boys sono invece: Patriota, Black Noir, Queen Maeve, A-Train, Abisso, Jack da Giove, Flaccola e Stralight, l’ultimo acquisto del gruppo.

Cast The Boys: chi interpreta i personaggi

Ecco il cast di The Boys nella prima stagione diviso per personaggi.

William Butcher è interpretato da Karl Urbam

Hughie è interpretato da Jack Quaid

John è interpretato da Antony Starr

Starlight è interpretata da Erin Moriarty

Queen Maeve è interpretata da Dominique McElligott

A-Train è interpretato da Jessie Usher

Latte Materno è interpretato da Laz Alonso

Abisso è interpretato da Chace Crawford

Frenchie è interpretato da Tomer Kapon

Femmina è interpretata da Karen Fukuhara

Black Noir è interpretato da Nathan Mitchell

Madelyn Stillwell è interpretata da Elisabeth Shue

The Boys comic: il fumetto da cui è tratta la serie TV

La serie è tratta da The Boys Comic, una serie di fumetti creati da Garth Ennis e Darick Robertson, che sono diventati un cult nel panorama. Nelle principali librerie e sugli e-commerce specializzati, è possibile acquistare l’edizione deluxe con 5 volumi editi da Panini. Il fumetto anti-supereroi è composto da 6 volumi.

Garth Ennis afferma sui propri fumetti: “Ho recentemente riletto The Boys e sono felice di affermare che ci sono ancora immensamente affezionato. Butcher resta uno dei miei personaggi preferiti di sempre“.



Come funziona Amazon Prime e come vedere la serie The Boys

Amazon Prime Video è la piattaforma streaming del colosso di shopping online americano. Questo servizio è gratuito per tutti gli iscritti ad Amazon Prime, cioè l’abbonamento di Amazon che consente di ottenere le spedizioni gratuite su moltissimi prodotti del sito nonché tanti altri vantaggi.

Per accedere a The Boys Amazon Prime è sufficiente registrarsi al servizio Prime, al costo di 36 euro all’anno o 3,99 euro al mese. Dopo aver concluso il procedimento di registrazione si è in possesso delle credenziali per accedere al marketplace e a molti altri servizi dell’azienda, come Amazon Prime Video.

Per vedere The Boys non rimane che visitare il sito Prime Video, inserire email e password scelte durante la registrazione e scoprire i tantissimi contenuti della piattaforma. Il sito propone sia contenuti multimediali inclusi nell’abbonamento che alternative a pagamento. Alcune nuove uscite o film possono essere noleggiati o acquistati utilizzando i metodi di pagamento già registrati all’account Amazon Prime.