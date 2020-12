The Handmaid's Tale: rinnovata per la quinta stagione

The Handmaid’s Tale è tra le serie rivelazione degli ultimi anni. Si tratta di uno show distopico basato sul romanzo del 1985 intitolato Il racconto dell’ancella scritto da Margaret Atwood. La trama racconta di un futuro lontano in cui le donne verranno private dei diritti e saranno usate solo per concepire figli di ricchi uomini.

Purtroppo, a causa di un virus devastante, solo poche donne avranno la capacità di generare figli e queste saranno chiamate appunto ancelle. La serie tv tocca argomenti forti ed è costruita in modo dettagliato. Grazie all’apprezzamento da parte del pubblico è stata rinnovata anche una quinta stagione e la notizia è arrivata proprio quando il pubblico è ancora in attesa del quarto capitolo, che è slittato al 2021 a causa della pandemia. L’acclamata serie, secondo quanto appreso durante il Disney Investor Day, da ora in poi potrebbe essere trasmessa unicamente sulla piattaforma streaming Disney +, mentre ora la troviamo su altre piattaforme online. Si tratta dunque di un prodotto ambito da diverse compagnie, complice la qualità e i premi ricevuti nel corso delle stagioni.

Il futuro di The Handmaid’s Tale: le anticipazioni

The Handmaid’s Tale nasce nel 2017 e in pochi anni si impone nel panorama del video streaming, ottenendo diversi riconoscimenti, tra cui 9 Emmy Awards e 2 Golden Globe. Non sappiamo ancora esattamente quando uscirà la quinta stagione, ma la casa produttrice Hulu ha promesso che la data verrà annunciata presto.

D’altronde il pubblico attende ancora The Handmaid’s Tale 4 rimandato più volte a causa del Coronavirus. Questo capitolo rappresenta già una svolta: infatti le puntate saranno diretta dalla stessa protagonista Elisabeth Moss, che troveremo sia dietro che davanti alla cinepresa.

Inoltre, ci saranno nuovi personaggi e in particolare McKenna Grace interpreterà una donna dall’animo ribelle che renderà la trama più accattivante. Purtroppo per conoscere maggiori dettagli dovremo attendere ulteriori notizie ufficiali su cast e trama.

La quinta stagione annunciata all’Investor Day

Durante il Disney Investor Day che si è tenuto qualche giorno fa in diretta streaming, la piattaforma ha annunciato con sorpresa l’arrivo del quinto capitolo. Ci sarà quindi un importante cambio: le nuove puntate saranno trasmesse solo su Disney +.

Naturalmente per avere la certezza definitiva dovremo attendere ancora un po’. Infatti, l’uscita della quinta stagione non è prevista prima del 2022. Per l’occasione Bruce Miller, showrunner della serie ha inviato un emozionante messaggio al pubblico:

“Ringrazio sia Hulu che MGM (le due compagnie di produzione della serie). Grazie a loro lo show tornerà per la quinta stagione, e grazie in particolare ai nostri fedeli fan per il supporto. Non vedo l’ora di continuare a raccontare queste storie, insieme al nostro incredibile cast e la troupe, e non vedo l’ora di tornare in onda con la quarta stagione dal prossimo anno”.

Perciò la quarta stagione verrà ufficialmente trasmessa nel 2021 mentre per la quinta dovremo attendere altri due anni. Nel frattempo, è possibile guardare la serie in streaming su Timvision ma anche su Prime Video.