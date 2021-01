The Undoing: la nuova serie con Nicole Kidman e Hugh Grant

The Guardian l’ha giudicata “assolutamente vincente” mentre il periodico Entertainment Weekly ne ha tessuto le lodi, insieme ad altri magazine americani. Parliamo della nuova serie in arrivo anche in Italia, che vede protagonisti due attori di fama mondiale: Nicole Kidman e Hugh Grant.

La serie si intitola The Undoing – Le verità non dette ed è scritto e creato da David E. Kelley, mentre la regia è affidata al Premio Oscar per il film In un Mondo Migliore Susanne Bier. Negli Stati Uniti ha già ottenuto un enorme successo, è stata una delle mini-serie più viste degli ultimi mesi del 2020. Gli ascolti hanno superato anche Il Trono di Spade ed è per questo che anche nel nostro Paese l’attesa è tanta. Lo show è un perfetto mix tra dramma familiare e thriller psicologico, dove le vite dei protagonisti, apparentemente perfette, sono sconvolte da un omicidio. La vicenda è tratta dal romanzo bestseller “You Should Have Known” scritto da Jean Hanff Korelitz.

The Undoing – Le verità non dette: la trama

The Undoing racconta le vicende della terapista Grace Fraser (Nicole Kidman) e suo marito Jonathan Fraser (Hugh Grant) un famoso oncologo. Vivono nell’esclusivo quartiere dell’Upper East Side di Manhattan dove conducono una vita perfetta, insieme al figlio dodicenne che frequenta l’istituto più prestigioso del circondario.

La vita di Grace è quella che tutte sognano e lei è una terapista di spicco, ma tutto cambia all’improvviso quando la sua famiglia viene coinvolta in un omicidio che sconvolge tutte le loro convinzioni. Il crimine farà salire a galla tutte le verità non dette in anni e permetterà a Grace di conoscere la vera identità di suo marito.

La serie tv è tratta dal romanzo “You Should Have Known” scritto da Jean Hanff Korelitz, che in Italia verrà pubblicato il 19 gennaio con PIEMME. The Undoing è creata da David E. Kelley (Ally McBeal e Big Little Lies).

Nel cast, accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant, troviamo altri nomi conosciuti, Donald Sutherland, E´dgar Rami´rez e l’attrice italiana Matilda De Angelis, una delle protagoniste della serie di successo Baby. L’attrice italiana interpreta l’artista Elena Alves, che nel film diventa amica di Grace e che sarà centrale nella risoluzione del mistero che caratterizza la trama.

Dove vedere The Undoing in streaming

La serie tv andrà in onda su Sky a partire dalle ore 06:00 di venerdì 8 gennaio 2021. Ogni venerdì verrà trasmesso un nuovo episodio, disponibile on demand. Ma le puntate saranno disponibili in streaming sulla piattaforma NOW TV a partire dallo stesso giorno.

Inoltre, si potrà guardare anche su Sky Atlantic a partire dalle ore 21.15 e verrà trasmessa per tre settimane. Inoltre il 9 e 10 gennaio, su Sky Atlantic +1 (raggiungibile al canale 111) ci sarà una maratona completamente dedicata alla serie tv.