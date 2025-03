Tutto pronto per LOL 5: ecco chi ha vinto LOL Talent Show nel 2025

Fonte foto: Prime Video

Ora è davvero tutto pronto per LOL: Chi ride è fuori 5, che farà il suo debutto in streaming a fine marzo 2025. È disponibile infatti su Prime Video da pochi giorni il finale di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, il comedy talent show Original italiano che, come lo scorso anno, ha selezionato tra diversi aspiranti comici il decimo e ultimo concorrente della seguitissima sfida all’ultima risata giunta quest’anno alla quinta edizione.

LOL Talent Show 2025, chi è il vincitore?

Uscito su Prime Video il 27 febbraio 2025 e composto da quattro episodi, LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro ha visto quest’anno come presentatore il Mago Forest e come giurati Elio, Katia Follesa e Lillo Petrolo. Le guest star degli episodi sono state invece Edoardo Ferrario, Valeria Graci, Lucia Ocone e Andrea Pisani: anche loro hanno contribuito a decretare il vincitore.

Sul palco si sono esibiti artisti di ogni genere e comici, sia professionisti sia amatoriali, tra cui Vittorio Pettinato, Carlotta Spallino, Arago Dela Cruz, Il Ginnasio, Marco Ceccotti, Giorgia Goldini, Umberto e Damiano, Filippo Cacccamo, Gioia Salvatori e Alessandro Ciacci.

Avendo superato le varie prove ed eliminazioni, il vincitore del talent show è stato proprio quest’ultimo: Alessandro Ciacci.

Chi è Alessandro Ciacci, vincitore di LOL Talent Show 2025

Nato a Rimini nel 1989, Alessandro Ciacci ha frequentato la Scuola di Teatro a Bologna e ha poi lavorato soprattutto come attore di teatro, regista e drammaturgo, fondando anche una sua compagnia teatrale. Nel 2015 ha iniziato quasi per caso a dedicarsi alla comicità, facendo anche stand up comedy.

Nel 2017 ha presentato il suo primo one man show, Sillygismi, a cui ne sono poi seguiti altri. Ciacci è anche salito sul palco dello Zelig di Viale Monza e ha partecipato al programma Stand up comedy di Comedy Central.

Dal 2021 continua a recitare a teatro, a scrivere e presentare monologhi comici e spettacoli, e anche a pubblicare racconti. Nel 2022 ha vinto il Premio Alberto Sordi, riconoscimento dedicato agli artisti emergenti nel campo della comicità.

ALESSANDRO CIACCI in Affabu(R)lazione 12 gennaio 2024 | ore 20.30 | Teatro #anchecinema di Bari pic.twitter.com/NVx1C3EtA4 — ilikepuglia (@Ilikepuglia) January 11, 2024

Alessandro Ciacci è il decimo concorrente di LOL 5

Avendo vinto la seconda edizione di LOL Talent Show, Alessandro Ciacci è diventato automaticamente il decimo e ultimo concorrente di LOL: Chi ride è fuori, insieme ai già annunciati Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli.

In questa quinta edizione di LOL c’è un cambio di guardia in control room, dove saranno Alessandro Siani e Angelo Pintus a vestire i panni di arbitri e conduttori.

Le regole del gioco sono sempre le stesse: i concorrenti devono restare seri per sei ore consecutive, provando allo stesso tempo a far sorridere o ridere gli avversari con gag, imitazioni, battute, scherzi e qualunque altra cosa venga loro in mente. Chi ride o sorride riceve un’ammonizione, chi lo fa per la seconda volta viene eliminato. Il vincitore o la vincitrice ricevono un premio in denaro da devolvere in beneficenza a un ente a propria scelta.

La quinta edizione di LOL: Chi ride è fuori esce su Prime Video dal 27 marzo 2025.