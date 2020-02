Very Mobile, l'operatore lowcost pronto al debutto: offerte da 6 euro

23 Febbraio 2020 - Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi e ora cominciano ad arrivare le prime conferme: Very Mobile, il nuovo operatore virtuale di proprietà di Wind-Tre è pronto a fare il suo debutto. Il lancio del brand, le prime offerte e l’attivazione delle SIM potrebbero partire nell’ultima settimana di febbraio, o al più tardi nella prima settimana di marzo.

Come riporta Corrierecomunicazioni (CorCom) sul proprio sito internet, Very Mobile ha già pronto il piano delle offerte per aggredire il mercato con tariffe molto convenienti. L’obiettivo numero uno è sfidare sullo stesso piano Iliad, l’operatore telefonico che nell’ultimo anno e mezzo ha rivoluzionato il mercato italiano e che in poco tempo ha superato i quattro milioni di clienti. Come normale che sia, Very Mobile si appoggerà su Wind-Tre, una rete con oltre 20.000 siti sparsi in tutta Italia e già in grado di supportare il 5G. I clienti Very Mobile potranno sfruttare la qualità del segnale Wind-Tre e usufruire di offerte speciali. Si parla di tariffe all inclusive a partire da 6 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Very Mobile, le offerte

Non ci sono ancora notizie ufficiali su quali saranno le tariffe offerte da Very Mobile, ma CorCom ha preannunciato che i prezzi andranno da un minimo di 6 euro a un massimo di 12 euro. Logicamente si tratta di offerte all inclusive con minuti ed SMS illimitati e un tot di giga da usare per Internet. Le offerte non avranno costi nascosti e tutti i servizi extra potranno essere disattivati attraverso l’app Very disponibile sia sul Google Play Store sia sull’App Store. Inoltre, dovrebbe esserci anche una funzionalità che blocca in automatico la navigazione quando terminano i giga dell’abbonamento mensile.

Quando arriva Very Mobile

La presentazione del nuovo operatore mobile lowcost dovrebbe avvenire entro la fine del mese di febbraio o all’inizio di marzo. La vendita delle schede SIM comincerà nello stesso momento.

Wind-Tre, parte la rivoluzione

Very Mobile è solo uno dei tasselli della rivoluzione Wind-Tre. Come vi abbiamo spiegato in questi giorni, Wind e Tre stanno portando a termine la fusione iniziata oramai qualche anno fa e da inizio marzo diventeranno un brand unico con milioni di clienti in tutta Italia. Unica diventerà anche la Rete con notevoli vantaggi per coloro che adesso sono ancora clienti Tre o Wind.

Il nuovo brand, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi WTre. Nuovo sarà anche il sito internet di riferimento. Nelle prossime settimane dovrebbe esserci la presentazione ufficiale dove verrà spiegato nel dettaglio tutti i possibili cambiamenti e miglioramenti per gli utenti.