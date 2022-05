Vivo S15 ed S15 Pro ufficiali: come sono i nuovi medi

La cinese Vivo ha appena annunciato in Cina i suoi nuovi smartphone Vivo S15 ed S15 Pro. Si tratta di due dispositivi di fascia medio-alta che potrebbero accontentare gli utenti che desiderano schermi di grandi dimensioni, un buon comparto memoria e altre specifiche interessanti. Il prezzo è rapportato alle caratteristiche, ma non è eccessivamente alto alla luce degli ottimi processori utilizzati.

Entrambi i telefoni presentano dei pannelli con un alto refresh rate e diagonali che superano i 6,5 pollici, per permettere agli utenti una visualizzazione comoda e fluida dei contenuti. Il Vivo S15 e il Vivo S15 Pro differiscono per quanto concerne il chipset, dato che uno vanta un processore targato MediaTek e l’altro uno Snapdragon di Qualcomm. Molto generoso il comparto memoria, così come è ricca la configurazione fotografica di entrambi i device: sono in totale ben quattro gli obiettivi a bordo dei nuovi medi del colosso cinese. Le batterie, pun non essendo particolarmente grandi, godono di supporto per la ricarica molto veloce.

Vivo S15: caratteristiche tecniche

Il Vivo S15 sfoggia uno schermo AMOLED da 6,62 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione Full HD+. Sotto il cofano, il telefono vanta un SoC Qualcomm Snapdragon 870, accoppiato ad un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

In termini di sensori fotografici, il telefono ha una configurazione a tripla fotocamera: una principale da 64 MP, un sensore ultra wide da 8 MP e una macro da 2 MP. Sul davanti, invece, troviamo una selfie-cam da 32 MP.

Per quanto concerne l’autonomia, il telefono conta su una batteria da 4.400 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W. Il sensore d’impronte digitali è ubicato nel display. Come sistema operativo Vivo ha optato per Android 12 con interfaccia proprietaria Origin OS Ocean.

Vivo S15 Pro: caratteristiche tecniche

Il Vivo S15 Pro sfoggia un display AMOLED Full HD+ da 6,56 pollici, con un rapporto schermo-corpo del 92,7%,frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e supporto HDR. Sotto il cofano, il dispositivo conta su un SoC MediaTek Dimensity 8100 (che è più veloce rispetto al chip Snapdragon 870 a bordo dell’S15) associato ad un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

In questo device la batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida da 80 W e ci sono tre obiettivi posteriori, con il principale da 50 MP, l’ultrawide da 12 MP che funge anche da macro e il sensore per la profondità da 2 MP. Davanti, invece, c’è un sensore da 32 MP.

Prezzo e disponibilità

I due nuovi smartphone targati Vivo sono stati lanciati, al momento, solo sul mercato cinese. Il modello Vivo S15, disponibile nelle tonalità Black, Blue e Golden, ha un prezzo di partenza che equivalente (al cambio attuale) a circa 290 euro. Il Vivo S15 Pro,che è disponibile in Black e Blue, parte dall’equivalente, al cambio attuale, di circa 450 euro.

Non sappiamo se e quando telefoni arriveranno in Italia tuttavia, se dovesse accadere, avranno un costo maggiorato per via delle tasse e delle imposte di importazione.