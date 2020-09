Wind, arriva una rimodulazione e spariscono alcune offerte

Nuove rimodulazioni in arrivo il 23 Settembre, 28 Settembre e 5 Ottobre, per i clienti WindTre: moltissime offerte spariranno e verranno sostituite da un solo piano tariffario chiamato New Basic. L’operatore telefonico sta già inviando gli SMS per comunicarlo a tutti gli utenti interessati.

Un SMS, però, che è lo stesso già inviato a partire dal 19 agosto perché si tratta di una rimodulazione scaglionata nel tempo, probabilmente a causa dell’elevato numero di utenti coinvolti e di tariffe che spariranno. Come prevede la normativa vigente l’avviso arriva almeno 30 giorni prima del cambio tariffa unilaterale (il 19 agosto sono stati avvertiti i clienti che cambieranno il 23 settembre) e l’utente ha la possibilità di recedere senza costi tramite il sito Web di WindTre, raccomandata, PEC, chiamando il 159, recandosi nei negozi fisici o aderendo all’offerta di un altro operatore.

WindTre: quali tariffe spariscono

L’elenco delle tariffe che saranno rimodulate da WindTre è lungo, come riporta MondoMobileWeb che le ha raccolte tutte. In mezzo ci sono anche alcune tariffe di Tre, oltre che quelle di Wind.

A sparire saranno le offerte Ricaricati con 3, Promo 9000, 5 Forever, Summer Power, promo SMS giornaliera, Gente di 3 Offerta Attivazione, Duetto San Valentino, tutte le offerte Naviga 3, Welcome to Italy, Top Time, tutte le offerte Free Time, Insieme, No Distance, Europe Pass, World Pass, Super SMS, VideoNoi, Ric Mia&Tua Sempre, tutte le offerte X-Series, tutte le offerte International 3, Notti di 3, 3Eurotariff, Internet Pass, Opzione Pupillo Everyday, le Bonus Internet, le Tua, le Raddoppia la Ricarica, le Voce e video, le ALL-IN International, 100 GIGA mensile, 100 GIGA Super, 5 GIGA per te, tutte le tariffe Super.

Al momento del passaggio dalla vecchia tariffa a New Basic l’utente perderà anche tutti i bonus di credito eventualmente maturati, mentre i servizi Ricarica Facile e Ricarica Always On verranno eliminati.

WindTre: la nuova tariffa New Basic

Per un costo mensile di 4 euro la tariffa New Basic di Wind Tre prevede 4 euro di traffico voce , chiamate nazionali a 29 centesimi al minuto, senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo, SMS a 29 centesimi l’uno. Il traffico dati si paga a parte: 99 centesimi per 1 GB al giorno.

WindTre specifica anche che il credito non consumato verrà azzerato a fine mese, quindi non sarà possibile accumularlo. Se non è possibile addebitare i 4 euro di canone, l’offerta non verrà attivata fino a quando non sarà disponibile il credito ma quando l’utente effettuerà la ricarica l’offerta manterrà comunque la stessa periodicità (quindi si perderanno dei giorni se si ricarica in ritardo).