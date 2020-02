Wind e Tre addio, arriva il nuovo operatore: nome e logo

28 Febbraio 2020 - Manca poco, anzi pochissimo, all’arrivo del nuovo operatore mobile e fisso che accorperà Wind e Tre. Dopo anni di lavori iniziati nel 2015 con l’annuncio dell’accordo per l’unificazione dei marchi Wind-Tre, sembra essere arrivato il tempo per il lancio del brand unico. In questi giorni Wind e Tre sono state al centro di molte voci, a partire dal debutto dell’operatore virtuale lowcost Very Mobile, che ha presentato la prima offerta all inclusive a 4,99 euro.

Dopo Very Mobile tocca al nuovo marchio. Il nome scelto dovrebbe essere W-Tre o W3 e anche il logo dovrebbe rappresentare l’unione delle due aziende (si ipotizza una “W” affiancata dal numero 3, tutto colorato di arancione). La nuova azienda stava organizzando un evento di presentazione per il 6 marzo, ma l’arrivo in Italia del Coronavirus ha per il momento sospeso i preparativi. Molto probabilmente è stato posticipato di qualche settimana, ma su questo punto non c’è nessuna certezza.

Tra le novità più interessanti del nuovo operatore W3 ci sarà sicuramente la qualità della rete e del segnale che dovrebbe coprire il 99% del territorio italiano. In arrivo anche la rete 5G Ready con il debutto delle prime offerte del nuovo operatore per la rete superveloce.

Addio a Wind e Tre, nuovo nome e logo

Un passaggio soft. Wind e Tre stanno lavorando per rendere meno problematica possibile la fusione tra i due brand che dovrebbe avvenire ufficialmente nel mese di marzo 2020 con la nascita del nuovo operatore telefonico. Il nome dovrebbe essere una crasi tra i due brand: W3, WTre oppure W-Tre. Tutte le ipotesi sono sul tavolo, la conferma avverrà solo nella conferenza stampa che le due aziende stanno preparando. Conferenza stampa attesa per il 6 marzo, ma che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere stata posticipata a causa del Coronavirus.

In questi giorni si sta decidendo anche il logo del nuovo brand. Le due aziende hanno pubblicato all’Ufficio Marchi e Brevetti diverse proposte, tra cui quella che verrà scelta. Anche in questo caso bisognerà aspettare la conferenza ufficiale per scoprire quale sarà il marchio scelto.

Fusione Wind-Tre, cosa cambia per gli utenti

Ci saranno cambiamenti per coloro che adesso sono utenti Wind o Tre? Nessun stravolgimento epocale: continueranno a usufruire della stessa offerta, senza alcuna variazione. Gli unici cambiamenti potrebbero esserci a livello di rete e di qualità del segnale. La rete unificata dovrebbe coprire il 99% del territorio italiano e garantire un’ottima qualità, soprattutto per quanto riguarda la velocità.

La novità più grande, però, dovrebbe riguardare la rete 5G. Con il nuovo operatore telefonico dovrebbe essere lanciata la rete 5G Ready, con offerte ad hoc. Non si hanno notizie ufficiali, invece, sul lancio di offerte speciali per il debutto di W3, ma non ci sarebbe da sorprendersi se venissero lanciate tariffe con prezzi molto vantaggiosi, valide solo per il periodo iniziale. Ancora pochi giorni e capiremo come cambierà il mondo della telefonia con il nuovo operatore W3.