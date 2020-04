Windows 10, arriva un piccolo aggiornamento: le novità

Settimana particolare per Microsoft: dopo le segnalazioni di molti utenti che hanno riscontrato problemi con l’aggiornamento KB4549951 per Windows 10, meglio conosciuto come Patch Tuesday aprile 2020, l’azienda di Redmond ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo, il KB4550945. Non si tratta di un update obbligatorio, ma solo volontario. E neanche di un aggiornamento rivoluzionario: in realtà migliora solamente la stabilità del sistema operativo.

L’update KB4550945 è pensato per la versione 1909 e la 1903 di Windows 10 ed è disponibile al download all’interno del Windows Update. Da sottolineare un fatto importante: si tratta di uno degli ultimi update non necessari rilasciati da Microsoft per il proprio sistema operativo: da maggio, infatti, saranno disponibili solamente gli update dedicati alla sicurezza oppure che migliorano il sistema operativo e aggiungono nuove funzionalità. Una scelta che Microsoft ha preso dopo lo scoppio della pandemia e l’inizio dello smart working che ha complicato il lavoro dei tecnici. L’assistenza verrà garantita, ma gli aggiornamenti usciranno solo per questioni importanti, almeno per un po’ di tempo.

Quali sono le novità dell’aggiornamento KB4550945 di Windows 10

L’aggiornamento KB4550945 per Windows 10 non è “rivoluzionario”, ma porta con sé solamente la risoluzione di alcuni problemi segnalati nelle settimane e mesi precedenti. Quali sono le novità dell’aggiornamento KB4550945?

In primis, risolve un bug piuttosto fastidioso e che andava a colpire alcune app: dopo averle aggiornate alla versione più recente smettevano di funzionare. Risolto anche il problema delle notifiche disattivate mentre si utilizza una VPN. Miglioramenti anche per Windows Update: ora il programma per scaricare e installare gli aggiornamenti di Windows 10 non dovrebbe più bloccarsi.

Infine, risolto anche il problema con la stampante segnalato oramai alcuni mesi fa e che non permetteva l’invio della stampa.

Come scaricare e installare l’aggiornamento KB4550945

Per installare il nuovo update KB4550945 bisogna entrare nelle impostazioni, premere su “Aggiornamento e sicurezza” e poi su Windows Update dalla colonna di sinistra. L’aggiornamento KB4550945 dovrebbe essere presente sotto la voce “Aggiornamenti facoltativi disponibili” con la dicitura “2020-04 Aggiornamento cumulativo per Windows 10 Version 1909 per sistemi basati su x64 (KB4550945)“. Premendo su “Scarica e installa” parte l’installazione dell’aggiornamento.