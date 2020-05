Xiaomi Mi Band 5 pronta ad arrivare con tante novità: quali sono

Xiaomi non è solo smartphone: il colosso cinese in questi anni ha dimostrato di saper costruire un po’ di tutto, a partire dagli activity tracker, oramai sempre più presenti sui polsi degli italiani. Ora Xiaomi sembra essere pronta a lanciare la Mi Band 5, la nuova smart band che dovrebbe essere presentata in Cina a giugno e arrivare in Italia entro l’estate. Si tratta di un dispositivo molto atteso, anche grazie a un prezzo che difficilmente supererà i 40 euro.

In questi ultimi giorni sono diverse le indiscrezioni sulla Mi Band 5, segnale che la presentazione è oramai in arrivo. L’azienda cinese sta preparando diverse novità, a partire dallo schermo dell’activity tracker. Il design dovrebbe restare uguale, ma con un display a colori che copre l’intera superficie del dispositivo. Una vera e propria novità per la Mi Band, che in questo modo diventerebbe sempre più simile a uno smartwatch. L’altra novità riguarda l’integrazione del sistema PAI, già presente sugli smartwatch Amazfit, che permette di tenere sotto controllo il proprio stato di salute.

Come sarà fatta la Xiaomi Mi Band 5

Il design della Mi Band 5 dovrebbe restare identico a quello dei modelli precedenti, in modo da essere compatibile con il cinturino. A cambiare, però, sarà lo schermo. Su Twitter è apparsa un’immagine di una presunta Mi Band 5 con il display acceso e si nota chiaramente che copre tutto lo spazio disponibile, e non solo la parte centrale come nel modello dello scorso anno. Questo permette agli utenti di tenere sotto controllo un numero più elevato di parametri vitali, compreso il battito del cuore.

Xiaomi Mi Band 5, le caratteristiche

Un’altra indiscrezione apparsa in queste ore online, invece, annuncia l’arrivo della funzione PAI anche sugli activity tracker dell’azienda cinese. Di che cosa si tratta? PAI è l’acronimo di Personal Activity Intelligence ed è un sistema che analizza diversi parametri vitali e suggerisce all’utente se deve fare attività fisica. La funzionalità finora era disponibile solo per gli smartwatch Amazfit, ma ora dovrebbe arrivare sulle smart band, a partire proprio dalla Mi Band 5.

Quando esce la Xiaomi Mi Band 5

La presentazione della Xiaomi Mi Band 5 è attesa in Cina per il mese di giugno, anche se per il momento non c’è una data certa. Per l’uscita sul mercato in Europa, invece, bisognerà aspettare ancora qualche mese in più, forse verso la fine dell’estate. Il prezzo dovrebbe essere intorno ai 35 euro.