Xiaomi Mi Mix 4 arriva a ottobre: come sarà

30 Settembre 2019 - Dopo aver presentato, la settimana scorsa, il nuovo Mi 9 Pro G5 ed aver stupito tutti con l’incredibile Mi MIX Alpha Concept dall’altrettanto incredibile prezzo di 19.999 yuan (circa 2.800 dollari), Xiaomi ha adesso smentito che lancerà il nuovo Mi MIX 4 entro quest’anno.

Il Mi MIX 4 era infatti apparso nel listino di uno store online cinese, facendo credere a tutti che Xiaomi lo avrebbe presentato al massimo entro ottobre. Ma Edward Bishop, Brand Promotion Manager di Xiaomi China, ha smentito questa possibilità con un post su Weibo in cui nega che arriveranno, entro la fine del 2019, nuovi smartphone della serie Mi MIX. Per il Mi MIX 4, successore del Mi MIX 3 lanciato l’anno scorso, si dovrà quindi attendere il 2020, molto probabilmente il primo trimestre. Dalle caratteristiche tecniche fino ad ora trapelate, però, varrà la pena di attendere.

Xiaomi Mi MIX 4: come sarà

Per quel che sappiamo fino ad ora la caratteristica più allettante dello Xiaomi Mi MIX 4 sarà la fotocamera: la stessa del Mi MIX Alpha Concept, con obiettivo da 108 Mpixel realizzato in collaborazione con Samsung. Il SoC scelto per questo modello sarà lo SnapDragon 855 Plus di Qualcomm, il top del produttore di chip americano. Di questo smartphone ce ne saranno due versioni: una con sola connettività 4G e uno compatibile con le reti 5G. Il display dovrebbe essere di tipo “waterfall“, quindi “2,5D” (piatto ma con i bordi smussati) e potrebbe avere un refresh rate di 90 Hz. È ipotizzabile anche che la RAM possa arrivare a 12 GB.

Xiaomi Mi MIX 4: quanto costerà

Nello store cinese su cui era apparso il Mi MIX 4, veniva riportato un prezzo di 9.999 yuan, cioè circa 1.280 euro. In realtà, però, si tratta di un prezzo fittizio visto che poi la scheda di questo smartphone è stata rimossa. In pratica lo store sta preparando la pagina per il prodotto, e l’ha pubblicata per sbaglio con dati incompleti e non ufficiali.

Per il Mi MIX 4 è invece molto più probabile un prezzo simile a quello del suo predecessore. La variante 5G potrebbe quindi costare circa 5 mila yuan, cioè intorno ai 650 euro. Come sempre si parla di prezzi per il mercato cinese, che sono sensibilmente più bassi rispetto a quelli per i mercati internazionali dove bisogna aggiungere, oltre ai costi di trasporto, anche una tassazione molto meno vantaggiosa