Xiaomi Mi Mix 4 avrà una ricarica potentissima

La gamma Mi Mix di Xiaomi è ferma alla terza generazione da quasi tre anni. Se si esclude Xiaomi Mi Mix Fold che fa parte di un altro filone, quello dei pieghevoli, l’ultimo smartphone per così dire tradizionale è lo Xiaomi Mi Mix 3 del novembre 2018, dopo il quale si sono susseguite diverse voci sulla possibilità che arrivasse un successore senza mai, tuttavia, concretizzarsi.

A giudicare da alcuni elementi emersi di recente però, la gamma Mi Mix potrebbe avere presto il successore atteso da tempo, il quale a sentire le indiscrezioni arriverebbe in grande stile. Il primo elemento proviene da un leaker – DCS – molto popolare su Weibo, l’equivalente di Facebook in Cina, il quale sostiene che Xiaomi Mi Mix 4 è pronto e sta ottenendo le certificazioni richieste dagli enti cinesi. Un’altra fonte si è esposta di recente dicendo che Xiaomi Mi Mix 4 avrebbe già ottenuto la certificazione di rete, aggiungendo che il top di Xiaomi avrebbe la ricarica rapida più veloce di sempre.

Il record inseguito da Xiaomi con Mi Mix 4

Sul fronte della ricarica wireless secondo quanto si vocifera in rete Xiaomi avrebbe anche le possibilità tecniche di mettere a segno un record di potenza, non fosse che lo scorso febbraio il Ministero dell’Industria e dell’Informatica cinese ha emanato una disposizione secondo cui la ricarica wireless deve rimanere al di sotto dei 50 watt per ragioni di sicurezza.

Si dice che Xiaomi su Mi Mix 4 vorrebbe e potrebbe proporre una ricarica wireless da 70 watt – il che segnerebbe un nuovo record – ma al quartier generale Xiaomi si starebbe ragionando sulla fattibilità di tale possibilità alla luce delle disposizioni governative. Se non si intravedessero spiragli allora rimarrebbe limitata a 50 watt, che non rappresenterebbe un record ma sarebbe una potenza di tutto rispetto per ricaricare lo smartphone velocemente ed in tutta comodità.

Avrebbe invece ampi margini di manovra sul tema della ricarica rapida cablata, e Xiaomi sembra intenzionata a sfruttarli appieno. Si dice che l’azienda sarebbe pronta proprio con Xiaomi Mi Mix 4 ad abbattere ogni record esistente, dotando lo smartphone della ricarica rapida più potente mai proposta.

Alcune voci sostengono che si punterebbe alla soglia dei 200 watt, altre – probabilmente più realistiche – che la ricarica rapida via cavo di Xiaomi Mi Mix 4 non supererebbe i 120 watt di potenza. Fatto sta che proprio Xiaomi sta lavorando ad un caricatore ultra fast da 200 Watt.

Ricarica super rapida ma altrettanto sicura

Non sarebbe una questione tecnica o legata alla sicurezza del processo se Xiaomi non arrivasse a 200 watt, dal momento che i bene informati sostengono che gli ingegneri dell’azienda impegnati nel progetto avrebbero pensato ad un sistema di sicurezza incentrato su quattro macro-aree: temperatura di ricarica, tensione, corrente e protocollo, per un totale di oltre 40 misure che si occupano di garantire la sicurezza di un processo tanto rapido e potenzialmente rischioso.

Infine il background della gamma Mi Mix di Xiaomi, incentrato da sempre su soluzioni estreme dal punto di vista della massimizzazione dello schermo, suggerisce che su Mi Mix 4 potrebbe debuttare la fotocamera frontale sotto lo schermo, con una soluzione differente rispetto a quella rivedibile adottata da ZTE su Axon 20 5G, più complessa ma anche più propensa a fornire scatti di buona qualità.