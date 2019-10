App Android pericolose da cancellare immediatamente: quali sono

11 Ottobre 2019 - Nuova ondata di app pericolose e infette scovate sul Google Play Store: questa volta è stata Dr. Web (che produce l’omonimo antivirus) a scovarle, sono decine e contengono virus di tutti i tipi. Alcuni di questi virus sono anche molto pericolosi e possono causare costi economici per gli utenti.

I problemi di Google con il Play Store, quindi, sono tutt’altro che risolti e le app che veicolano adware, trojan, spyware e altri codici maligni continuano a passare senza problemi i controlli pre pubblicazione sullo store di Big G. Le app infette scoperte da Dr. Web sono soprattutto applicazioni di gaming, utility varie, fotocamere, gallery ed editor di immagini e non sono tutte dello stesso sviluppatore, quindi è più difficile individuarle per evitare di installarle sul nostro smartphone. Alcune di esse sono pubblicate da sviluppatori dal nome fantasioso come “Hilario Gray“, “Kenneth Burgio” o “Sheila C Hoover“.

App infette da Android.Jocker

La famiglia di virus Android.Jocker è stata trovata soprattutto nelle app di effetti per fotocamera e di editing delle immagini. Questo virus è un pericoloso trojan che installa sul dispositivo una backdoor che rende difficile rimuoverlo. Può rubarci dati sensibili e va in cerca dei dati delle nostre carte di credito, ma può anche iscriverci a nostra insaputa a servizi a pagamento. Tra le app infette ci sono Insight Photo Editor, Cell Camera, Pledge Clean, Mentor Security, Compose Camera, Display Wallpaper.

App infette da Android.Banker.352.Origin

Il virus Android.Banker.352.Origin è molto pericoloso perché cerca di monitorare e rubare le informazioni relative all’autentificazione a due fattori dei nostri smartphone. Cerca anche di rubarci eventuali dati relativi ai nostri wallet in criptovalute e quelli delle carte di credito. È stato trovato nell’app Encontre Mais, che serve a localizzare i membri della famiglia e nell’app Yobit Trading.

App infette da Android.DownLoader.921.origin

Android.DownLoader.921.origin è un trojan downloader, quindi quando si attiva procede a scaricare sul nostro device altri virus. E’ stato trovato soprattutto in app di gaming, come Motocycle Road 2D.

App infette da altri virus

Dr. Web ha trovato anche altri trojan che hanno abbonato gli utenti a servizi a pagamento: si tratta dei virus Android.Click.781 e Android.Click.325.origin. Le app infette potevano anche inviare le notifiche del sistema operativo e di altri software al server di comando e controllo. I criminali informatici stavano diffondendo questi trojan sotto le spoglie di applicazioni per telecamere, come Green Camera.