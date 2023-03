Come condividere il gestionale di Libero SiFattura e perché è importante

La condivisione del gestionale di fatturazione elettronica con il proprio commercialista e i propri collaboratori è una opportunità importante perché permette di velocizzare e semplificare lo scambio di informazioni, oltre a organizzare in modo ordinato conti e fatture.

Nel gestionale amministrativo Libero SiFattura è presente una funzione apposita chiamata multiutenza che può essere attivata facilmente in pochi passaggi. Ma per farlo, occorre sottoscrivere un piano Pro al costo di 49 euro l’anno più IVA. Dopo aver attivato l’abbonamento, sarà necessario creare un profilo pubblico da condividere nel Network SiFattura così che collaboratori e commercialista possano accedervi siglando un semplice piano Basic di SiFattura che è completamente gratuito. Ecco spiegati tutti i passaggi.

Come fare la condivisione del gestionale con Libero SiFattura

Gli utenti che acquistano un abbonamento Pro con Libero SiFattura possono condividere il proprio ambiente gestionale con il commercialista e altri collaboratori, che potranno consultare, monitorare e scaricare tutte le fatture di acquisto o vendita in pochi clic.

Tuttavia, per abilitare la funzione multiaccesso è necessario condividere il proprio profilo pubblico nel Network SiFattura, così che collaboratori e commercialisti possano trovarlo. Dal canto loro, collaboratori e commercialisti sono tenuti a registrarsi gratuitamente al piano Basic di SiFattura e creare a loro volta un profilo pubblico per rendersi visibili dall’utente.

Per condividere il proprio profilo pubblico nel Network SiFattura, accedere al gestionale con il proprio account, cliccare sul menu Impostazioni in alto a destra e scegliere la voce Network SiFattura.

A questo punto, occorre spuntare l’opzione Consenti la pubblicazione e ricercabilità del mio profilo pubblico sotto la voce Permessi condivisione propri dati nel network e cliccare sul pulsante Salva.

Per essere trovati agevolmente si può anche scegliere l’indirizzo della propria pagina pubblica (che potrebbe essere https://network-sifattura.libero.it/andreaconti) nel network per poi condividere la url con gli utenti di SiFattura a cui si vuole concedere l’accesso. Questo consente a collaboratori e commercialista di compilare le fatture recuperando in modo automatico i dati che pubblichi sulla tua pagina Libero SiFattura.

Per creare il proprio indirizzo basta recarsi, come abbiamo visto sopra, nella sezione Network SiFattura presente nella pagina Impostazioni e cliccare sulla voce Dati pubblici dal menu di sinistra.

Qui potrai scegliere l’indirizzo della tua pagina pubblica tenendo presente che l’identificativo dovrà essere univoco e potrà essere composto al massimo da 30 caratteri, questi dovranno essere esclusivamente lettere, numeri e i caratteri “-" e “_";

Sempre qui puoi inserire titolo pagina, descrizione, indirizzi, contatti, conto corrente e, aggiungere alcune parole chiave o tags che identificano la tua professione, i servizi erogati e i prodotti venduti. Compilati i campi, ricordati di premere sul pulsante Salva.

Ancora, dal menu di sinistra puoi scegliere lo sfondo e il colore della pagina pubblica, inserire pagine web esterne e caricare immagini.

Un altro prerequisito indispensabile per condividere il gestionale di Libero SiFattura è che collaboratore e/o commercialista abilitino il Network SiFattura e si rendano visibili per le ricerche da parte degli utenti. Per farlo, occorre andare nelle Impostazioni > Network SiFattura per scegliere i dati da condividere dalla voce Permessi condivisione propri dati nel network e consentire la pubblicazione e la ricerca del proprio profilo pubblico.

Ma manca un altro passaggio per finalizzare la condivisione del gestionale di fatturazione. Premi sull’icona Strumenti in alto a destra e scegli sotto la voce Sicurezza l’opzione Condivisione ambiente.

Qui dovrai digitare il nome o cognome della persona che stai cercando nella barra di ricerca. Quando hai individuato l’utente di tuo interesse, scegli l’opzione Gestisci permessi dal pulsante con l’icona dell’ingranaggio. A questo punto, seleziona Abilitato dal menu a tendina e salva le modifiche.

I vantaggi di usare SiFattura di Libero per la condivisione del gestionale

La condivisione del gestionale di fatturazione elettronica permette a più utenti (commercialista, collaboratori o segretaria) di recuperare autonomamente i dati e i documenti che servono per emettere fatture o svolgere altre operazioni, facendo risparmiare tantissimo tempo e risorse.

Per chi si occupa di contabilità e amministrazione, un software svolge una buona fetta del lavoro. Questo perché è in grado di effettuare diverse operazioni senza richiedere l’intervento umano: dai calcoli alle ricerche, dalle compilazioni alle scadenze e così via.

Inoltre, nel gestionale di Libero SiFattura ogni vendita e acquisto viene registrato in tempo reale, dando così la possibilità di monitorare in real time l’andamento dell’attività. Ma non finisce qui perché ogni azione compiuta viene tracciata, permettendo all’utente di rivedere e verificare da sé le attività intraprese in qualsiasi momento.

Per riassumere: per usufruire della funzione multiaccesso, l’attività o il professionista sono tenuti a sottoscrivere un abbonamento Pro a Libero SiFattura che costa 49 euro l’anno più IVA.

Collaboratori e commercialisti possono invece accedere con un piano Basic di Libero SiFattura, che lo ricordiamo, è completamente gratuito. Infine, per chi necessita di funzioni aggiuntive rispetto al piano base, ma non in particolare del multiaccesso, esiste il piano Lite di SiFattura, a 29 euro l’anno più IVA.