Come vedere Milan - Lazio in TV e streaming su Sky e DAZN

3 Novembre 2019 - Milan – Lazio è il posticipo della domenica sera dell’undicesima giornata di Serie A 2019-2020. Un match molto importante per entrambe le squadre. Da un lato il Milan deve ritrovare sicurezza e bel gioco, il cambio di allenatore non ha ancora prodotto effetti concreti, dall’altro lato la Lazio è in piena lotta per un posto in Champions e con una vittoria andrebbe a un solo punto dalla Roma (quarta in classifica). Milan – Lazio è un’esclusiva Sky e il match può essere visto in TV su SkySport Uno e SkySport Serie A. Disponibile lo streaming su SkyGo.

Il cambio in panchina Giampaolo – Pioli non ha ancora mostrato effetti benefici. Nelle ultime partite il Milan ha vinto solamente contro la Spal grazie a una punizione al limite di Suso. Suso che non sarà disponibile nella partita di questa sera e verrà sostituito da Castillejo. Pioli deve fare a meno anche Musacchio, al suo posto Duarte. La Lazio arriva dalla convincente vittoria contro il Torino, un 4-0 che ha lanciato i biancocelesti nelle zone alte della classifica. Simone Inzaghi ha alcuni dubbi di formazione in difesa: ballottaggio Luiz Felipe – Patric e Bastos – Radu. In attacco la coppia Correa – Immobile.

A che ora gioca Milan – Lazio

Milan – Lazio si gioca alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

Le probabili formazioni di Milan – Lazio

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Dove vedere Milan – Lazio in TV

Come tutte le partite della domenica alle 20:45 anche Milan – Lazio è un’esclusiva di Sky. Il match può essere visto in TV su SkySport Uno (201) e su SkySport Serie A (202). Milan – Lazio è disponibile in TV anche per gli abbonati a Now TV. La partita non si può vedere su DAZN.

Come guardare in streaming Milan – Lazio

Se siete fuori a cena non vi dovete preoccupare, è disponibile lo streaming di Milan – Lazio su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky e essere iscritti al servizio.

Per vedere Milan – Lazio in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista nella quale selezionare SkySport Serie A o SkySport Uno e premere sul tasto “Play”. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming della partita. Lo streaming di Milan – Lazio è disponibile anche sull’app di Now TV.