Cosa fare prima di cancellare l'account di Facebook

Ormai è già da un po’ di mesi che ci pensi, e finalmente adesso hai preso la decisione: vuoi eliminare il tuo account di Facebook. Questa decisione non è così rara come pensi, anzi dopo i vari scandali che hanno coinvolto l’azienda di Mark Zuckerberg, molte persone hanno deciso di fare tabula rasa di tutte le informazioni per proteggere la propria privacy.

Certo, si tratta di una decisione che non può essere presa a cuor leggero, soprattutto se sei iscritto da tanti anni e hai accumulato un’enorme mole di informazioni e ricordi all’interno della piattaforma. Ma fortunatamente Facebook ti permette di fare il back up completo di tutti i dati. Allo stesso tempo, puoi salvare su un altro dispositivo anche i compleanni dei tuoi contatti, in modo da non perderli di vista dopo l’eliminazione dell’account. Insomma, per completare l’operazione correttamente dovrai impegnarti in alcune operazioni. Ti permetteranno di dire addio al social in modo più semplice.

Cancellare account Facebook: come cancellare i dati

Se sei iscritto sul social network da anni probabilmente all’interno della tua bacheca avrai conservato una grossa quantità di fotografie, stati e altri documenti che ti fa piacere conservare. Ti ricordiamo che in alternativa puoi cancellare tutti i post di Facebook.

Quando eliminerai il tuo account da Facebook tutti questi andranno perduti e diverranno irrecuperabili. Il consiglio è quindi quello di fare un back up dei dati.

Per compiere questa operazione basta andare sulle Impostazioni del diario e selezionare la voce “Le tue informazioni su Facebook” dal menù presente nella parte sinistra della schermata del PC. A questo punto accedi alla sezione “Scarica le tue informazioni” che ti permetterà di trasferire e conservare i dati sul computer o altro dispositivo. A questo punto entrerai in una schermata in cui trovi l’elenco di tutti i documenti che vuoi conservare: dalle fotografie, agli stati, ai Like e commenti e così via. Puoi selezionarne alcuni o tutti e poi procedere cliccando sul tasto “crea file”. Dopo la creazione, l’archivio rimarrà disponibile per il download per alcuni giorni.

Gestione delle app terze

Quante volte registrandoti ad un’app hai scelto l’opzione “Accedi con Facebook”? In questo caso, quella piattaforma ha utilizzato le tue credenziali del social network per effettuare una registrazione veloce. Tuttavia, nel momento in cui elimini il tuo account potresti avere dei problemi di accesso alle suddette piattaforme. Il primo consiglio è quello di verificare quali sono accedendo alla sezione “App e Siti Web” che trovi nelle Impostazioni.

Potresti trovare piattaforme che usi continuamente come Spotify o Pinterest e in questo caso puoi rimuovere il collegamento con Facebook e accedere con nuove credenziali. In ogni caso, mantenendo lo stesso indirizzo e-mail, il canale non avrà problemi a riconoscerti, mantenere lo storico delle tue attività e altre impostazioni.

Come rimanere in contatto con parenti e amici

Una delle ragioni che spinge molte persone a mantenere un account è la possibilità di rimanere in contatto con vecchi amici o parenti che non si ha l’occasione di incontrare spesso. Al momento dell’eliminazione, ricorda quindi di comunicare le intenzioni ai tuoi contatti più stretti e chiedere loro un recapito alternativo per rimanere in contatto.

Un ulteriore suggerimento è quello di appuntare il loro compleanno su un altro supporto: infatti non ci sarà più l’avviso di Facebook a ricordarti di fare gli auguri. Sarà un’occasione per non perdervi di vista.

Per controllare i compleanni dei tuoi contatti basta accedere alla schermata principale di Facebook e poi andare nella sezione “Eventi” presente nel menù a sinistra. Accedendo a questa pagina avrai a disposizione anche la voce “Compleanni” dove troverai l’elenco di tutti le relative date da ricordare. In alternativa puoi accedere al profilo delle persone che ti interessano e scoprire quando compiono gli anni nella sezione “Informazioni”.

Assicurati di eliminare l’account

Molto spesso, gli utenti confondono la disattivazione con la cancellazione del profilo. Il primo permette di ripensarci in un secondo momento: quindi di fatto si rende l’account invisibile ma nel momento in cui si effettua nuovamente l’accesso, il profilo e tutte le informazioni dell’utente vengono ripristinate.

La cancellazione invece permette di fare tabula rasa. Per cancellare il profilo Facebook basta accedere al seguente indirizzo e cliccare su “Elimina account”.

Come puoi notare, nella stessa pagina puoi anche disattivare il profilo o fare il back up dei dati di cui ti abbiamo parlato all’inizio. Dopo la cancellazione, tutti i dati verranno eliminati entro 90 giorni.