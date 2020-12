Da Star Wars all'universo Marvel: tutte le anticipazioni Disney per il 2021

Il Disney Investor Day è uno degli eventi più seguiti da esperti ed appassionati di streaming e intrattenimento video. È l’appuntamento in cui tutti gli azionisti della Walt Disney Company si riuniscono per annunciare i nuovi progetti.

Il 2020 è stato particolare e ha influenzato anche le uscite in streaming. Pensiamo, per esempio, a Mulan che, non potendo essere trasmesso nei cinema, è andato in onda in anteprima su Disney + tramite un accesso Vip. Questa pensata ha poi influenzato altre uscite cinematografiche. Naturalmente, il fatto che i cinema fossero chiusi ha contribuito a cambiare i progetti in corsa. In quest’anno così particolare, la serata è stata trasmessa in diretta streaming dall’azienda attraverso il sito web ufficiale. Gli annunci fatti sono stati davvero importanti soprattutto per tutti i fan di Star Wars e dei film Marvel, ma anche gli appassionati di film d’animazione e pellicole Disney e Pixar possono ritenersi soddisfatti. Insomma, le novità in serbo sono davvero tante: il 2021 sarà l’anno di rinascita per tutti e questo ormai è chiaro soprattutto leggendo i nuovi progetti di ciascun brand della compagnia.

Novità 2021: arriveranno due nuovi brand

Si chiameranno Star e Star + i due nuovi brand della compagnia. L’obiettivo sarà produrre e trasmettere anche contenuti adatti ad un pubblico più maturo e quindi fare concorrenza sempre più diretta a piattaforme come Netflix o Prime Video. Infatti, finora Disney + si concentrava su serie e film adatti a tutti, con particolare riferimento ai bambini e ai ragazzi.

Sul canale dovrebbero quindi sbarcare i seguenti titoli:

The Handmaid’s Tale

Only Murders in the Building con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez

con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez The Dropout , una serie tv incentrata sulla vita di Elizabeth Holmes

, una serie tv incentrata sulla vita di Elizabeth Holmes Nine Perfect Strangers, nuova serie con protagonista Nicole Kidman

Novità per i fan di Star Wars

Visto il successo di The Mandalorian, la serie tv ispirata all’universo di Guerre Stellari, Disney + ha deciso di investire ulteriormente su questo tipo di contenuti.

Le novità per il 2021 sono davvero tante. Tra queste spicca la nuova serie Rangers of the New Republic, ambientato nel mondo di The Mandalorian ma anche Ahsoka, lo spin-off sul personaggio Ahsoka Tano. Star Wars: Visions invece sarà una raccolta di cortometraggi animati mentre Lando è uno spin-off dedicato al personaggio Lando Calrissian.

Ma le novità non sono finite qui: i titoli in arrivo legati a Star Wars saranno continuativi in tutto l’anno che verrà.

Novità Marvel 2021 su Disney +

Anche i fan di Marvel non potranno più fuggire dalla piattaforma: ci sono tante pellicole, speciali e serie tv in arrivo.

Si inizierà il 15 gennaio 2021 con l’uscita della prima stagione di WandaVision, prima serie tv della piattaforma connessa a Marvel Cinematic Universe.

Tra i nuovi titoli Marvel annunciati spiccano anche:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

The Falcon and the Winter Soldier

Loki

What If…?

Marvel

Hawkeye

She-Hulk

Secret Invasion

Ironheart

Armor Wars

I am Groot

Inoltre, è stato annunciato anche un nuovo film sui Fantastici Quattro, diretto da Jon Watts.

Novità Disney e Pixar

Non mancheranno naturalmente nuovi documentari firmati National Geographic, ma anche numerosi titoli Disney e Pixar, che permetteranno al pubblico dei più giovani di divertirsi e sognare.

Tra i titoli Disney Studios e Disney Animations Studios troveremo:

Hocus Pocus 2

Flora and Ulysses

Un nuovo capitolo de Il Diario di una schiappa

Un prequel de La Bella e la Bestia

Un live-action su La Sirenetta

Sister Act 3 con Whoopi Goldberg nel ruolo di protagonista

Zootopia+: una serie incentrata sui personaggi del film di animazione Zootropolis

Moana: proseguimento del film d’animazione

Encanto: un nuovo musical

Infine, ecco i principali titoli Pixar 2021:

Pixar Popcorn: una serie di corti incentrati sui personaggi più rappresentativi del brand

Dug Days: spin-off di Up

Win or Lose: la prima serie animata Pixar che vedremo solo nel 2023

Lightyear: spin off di Toy Story incentrato sulle origini di Buzz Lightyear.

Ricordiamo che proprio il 25 dicembre su Disney + uscirà il nuovo film d’animazione natalizio intitolato Soul e firmato Pixar.