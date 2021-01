Disney + ecco i titoli del nuovo canale Star

Anno nuovo, vita nuova: niente di più vero per la piattaforma Disney + che nel 2021 si prepara ad accogliere il nuovo canale Star riservato ai grandi e non solo ai più piccoli o a tutta la famiglia come succede con tutti gli altri titoli del servizio.

Infatti, ad un anno dalla nascita e vista l’aspra concorrenza di piattaforme come Netflix o Amazon Prime Video, è giunto il momento anche di pensare ad un pubblico più maturo che cerca serie, film e altri contenuti adatti ai propri gusti ed esigenze. Star arriverà in Italia senza costi aggiuntivi il 23 febbraio e diventerà quindi il sesto brand della piattaforma, oltre a Disney, Pixar, National Geographic, Star Wars e Marvel. Contemporaneamente arriverà anche il Parental Control, in questo modo gli adulti potranno assicurarsi che i bambini e i ragazzi continuino a guardare contenuti adatti alla propria età. Disney ha già reso disponibili i titoli in arrivo a febbraio su Star.

Disney + e il nuovo canale Star: di cosa si tratta

Star diventerà il sesto brand della piattaforma Disney + e arriverà ufficialmente nel nostro Paese il 23 febbraio 2020. Gli abbonati alla piattaforma di streaming non dovranno fare nulla e non avranno alcun costo aggiuntivo: la disponibilità del canale sarà automatica e includerà un catalogo in continuo aggiornamento. L’abbonamento può essere sottoscritto con 6.99 € al mese oppure con 69.99 € annuali.

Grazie al Parental Control gli adulti potranno avere il pieno controllo dei contenuti ed evitare che i più piccoli vi accedano senza autorizzazione. Infatti, si potranno stabilire dei limiti per l’accesso grazie anche all’aggiunta di un codice PIN.

Star sarà la “casa dell’intrattenimento generale” al suo interno anche gli adulti potranno trovare tanti contenuti più adatti alle proprie esigenze e ai propri gusti. Vediamo quindi quali sono i titoli che esordiranno sul canale a partire da febbraio.

Star Disney +: le novità di febbraio 2021

Ecco tutte le nuove serie tv da guardare su Star a partire dal 23 febbraio 2021:

Big Sky , una serie tv di genere thriller che narra le vicende di due detective privati e una ex poliziotta.

, una serie tv di genere thriller che narra le vicende di due detective privati e una ex poliziotta. Love, Victor , la serie segue il giovane Victor nel suo viaggio alla scoperta del proprio orientamento sessuale e non solo.

, la serie segue il giovane Victor nel suo viaggio alla scoperta del proprio orientamento sessuale e non solo. 24 è la serie tv che la serie che vede come protagonista Kiefer. La stagione è caratterizzata da 24 episodi di un’ora che insieme ricoprono un giorno ed è raccontata in tempo reale.

Tra le serie più famose da recuperare o rivedere ci saranno le seguenti:

Lost

Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane

I Griffin

How I Met Your Mother

Prison Break

X-Files

Atlanta

Black-ish

Infine, dal giorno del lancio verranno trasmessi alcuni dei capitoli del franchise cinematografico Die Hard. L’appuntamento è quindi a partire dal 23 febbraio su Disney +.