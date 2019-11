I migliori smartphone che puoi comprare adesso

23 Novembre 2019 - Il mercato offre tantissimi smartphone da acquistare. Si va dagli entry level che costano poco meno di 150 euro, ai medio di gamma che possono arrivare fino ai 400 euro, i top di gamma che sfiorano gli 800 euro e infine si entra nel regno degli smartphone premium, dispositivi con un prezzo superiore ai 1000 euro.

Logicamente quando si acquista uno smartphone la discrimine è il budget che si ha a disposizione. Tutti vorrebbero un iPhone 11 o un Note 10, ma il prezzo di listino è talmente elevato che non tutti se lo possono permettere. La maggior parte degli utenti quando deve acquistare uno smartphone nuovo cerca il dispositivo che assicuri il miglior rapporto qualità-prezzo, ossia che garantisca buone prestazioni e che non costi troppo. Scegliere lo smartphone perfetto non è semplice e non lo si deve fare su due piedi, essendo il telefonino uno degli oggetti più utilizzati durante la giornata. Ecco una guida all’acquisto con i migliori smartphone del momento.

Miglior smartphone Android che puoi comprare

Definire quale sia il miglior smartphone Android non è semplice. Sul mercato ce ne sono tantissimi, molti con caratteristiche e design simili. I parametri seguiti per la scelta sono i seguenti:

Performance

Qualità costruttiva

Comparto fotografico

Rapporto qualità-prezzo

Durata batteria.

Tenendo conto di questi parametri, il miglior smartphone Android presente al momento sul mercato è il OnePlus 7T. Si tratta dell’ultimo top di gamma lanciato sul mercato dall’azienda cinese e che va a sostituire il OnePlus 7. Non abbiamo scelto il OnePlus 7T Pro (versione leggermente più performante rispetto al OnePlus 7T) soprattutto per un motivo: il prezzo. Tra i due smartphone c’è una differenza di oltre 100 euro che non si può spiegare solamente con uno schermo più grande e con i bordi arrotondati.

Uno dei motivi che ci ha fatto propendere per il OnePlus 7T è l’interfaccia utente: la OxygenOS è ritenuta da molti una delle migliori presenti per gli smartphone Android. Garantisce fluidità nell’utilizzo quotidiano e e performance sempre molto elevate.

Il OnePlus 7T è uno smartphone top di gamma. Non c’è bisogno di molti giri di parole: a bordo abbiamo lo Snapdragon 855+ con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna non espandibile. Interessante anche lo schermo: display OLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz. Il comparto fotografico posteriore è caratterizzato da una tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel.

Lo smartphone ha piccoli difetti (non supporta la ricarica wireless e la batteria arriva a fine giornata con solo il 10% di autonomia), ma nulla che ci faccia cambiare idea: è tra i migliori smartphone Android sul mercato, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo.

Quale iPhone comprare

Non c’è bisogno di molti giri di parole: iPhone 11. Siamo coscienti del fatto che l’iPhone 11 Pro e l’iPhone 11 Pro Max offrano qualcosa in più, ma non così tanto da spiegare una differenza di prezzo di quasi 200 euro.

L’iPhone 11 ha lo stesso design dei suoi due fratelli maggiori: notch molto grande nella parte frontale con all’interno i sensori per il FaceID, bumper quadrato nella parte posteriore dove sono inserite le due fotocamere posteriori da 12 Megapixel (oltre al sensore principale è presente un obiettivo grandangolare). Lo schermo LCD ha una diagonale di 6,1 pollici. Sotto la scocca trova posto il nuovo chipset A13 Bionic realizzato con un’architettura a 7 nanometri.

L’iPhone 11 garantisce un ottimo rapporto qualità-prezzo e parte da 839 euro per la versione con 64GB di memoria interna. Disponibile in molte colorazioni: viola, giallo, verde, nero, bianco e (PRODUCT)RED.

Miglior smartphone Android con dimensioni compatte

Nell’ultimo anno l’andamento del mercato è piuttosto chiaro: le dimensioni degli smartphone sono cresciute sempre più. In poco tempo si è passati da dispositivi con uno schermo da 5 pollici a smartphone con display che superano i 6 pollici. Questo trend, però, non ha reso tutti felici: ci sono utenti che ancora preferiscono avere un telefonino compatto tra le mani.

In questa particolare categoria sono pochi gli smartphone che possono entrarci a far parte. Per questo motivo decretare il miglior smartphone Android con dimensioni compatte è molto più semplice: il Samsung Galaxy S10e. Si tratta della versione lowcost del Galaxy S10 e si differenzia dai fratelli maggiori per lo schermo flat e per performance leggermente inferiori. Ma resta comunque uno smartphone top di gamma in grado di assicurare performance sempre molto elevate.

A bordo troviamo il chipset Exynos 8925 con a supporto 6GB di RAM e 64-128GB di memoria interna. Lo schermo è da 5,8 pollici con risoluzione FullHD+. Il design si caratterizza per la presenza di un foro in alto a destra dove è inserita la fotocamera frontale. Nella parte posteriore troviamo due fotocamere da 12 Megapixel. Buona anche l’autonomia che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Quale smartphone comprare: menzioni d’onore

Con una selezione così limitata sono tanti gli smartphone che restano fuori. Per questo motivo dedichiamo questo spazio agli smartphone Android e iOS che meritano una menzione d’onore.

L’iPhone 11 Pro Max è lo smartphone premium di Apple che si contraddistingue per un’ottima autonomia. Se l’utilizzo non è intensivo si riescono a coprire anche le due giornate.

La palma di miglior cameraphone presente sul mercato non può non andare al Huawei P30 Pro, che con il suo sistema con quattro sensori ha ridotto sempre di più le distanze tra gli smartphone e le macchinette fotografiche.

Per chi, invece, utilizza lo smartphone anche per lavoro, il miglior dispositivo presente al momento sul mercato è il Galaxy Note 10, che grazie alla presenza del pennino riesce a regalare qualcosa di più all’utente.