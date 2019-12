Idee regalo Natale 2019 sotto i 50 euro

Fonte foto: Shutterstock 1 di 11 I migliori regali di Natale a meno di 50 euro Dopo aver visto cosa regalare a Natale 2019 spendendo meno di 25 euro, ora vi suggeriamo idee regalo per il 25 dicembre a meno di 50 euro. Con un budget leggermente superiore aumentano i dispositivi tra cui possiamo scegliere: non è possibile acquistare una smartphone, ma in questo budget rientrano cuffie da gaming dall'ottimo rapporto qualità - prezzo, oppure fitness tracker che monitorano l'attività fisica e la qualità del riposo. Ecco cosa regalare a Natale 2019 spendendo meno di 50 euro.

2 di 11 Mi Band 4 La Mi Band 4 è uno dei prodotti più apprezzati tra quelli realizzati da Xiaomi. Si tratta di un fitness tracker che monitora l'attività fisica (supporta decine e decine di sport, tra cui il nuoto), il battito cardiaco e la qualità del sonno. La Mi Band 4 ha uno schermo AMOLED a colori con il quale poter interagire per controllare in ogni istante la propria giornata tra passi e distanza percorsa. La Mi Band 4 può essere acquistata a poco meno di 30 euro.

3 di 11 Cuffie wireless Sony MDR-RF811RK Le cuffie wireless sono uno dei dispositivi smart più semplici da regalare per Natale 2019: sono sempre apprezzate e difficilmente offrono prestazioni pessime. Con un budget di 50 euro si possono regalare per Natale 2019 le cuffie wireless Sony MDR-RF811RK che hanno una portata fino a 100 metri e si collegano anche tramite NFC. Il costo sui siti di e-commerce è di poco superiore ai 40 euro.

4 di 11 Logitech G432 Le cuffie da gaming hanno solitamente un costo che si aggira sui 100-150 euro e trovare un dispositivo valido avendo a disposizione solamente 50 euro non è semplice. Se siete alla ricerca di un regalo di Natale 2019 per un appassionato di gaming spendendo solo 50 euro, le cuffie Logitech G432 fanno al caso vostro. Ha dei driver da 50mm che permettono un'ottima riproduzione del suono e integra un microfono per rispondere alle chiamate e per interagire con gli altri giocatori. Il prezzo delle Logitech G432 è di 49,99 euro.

5 di 11 Fifa 20 Con un budget di 50 euro si riesce anche ad accontentare un amico con la passione per i videogame. Fifa 20 è l'ultimo capitolo di una delle serie videoludiche sportive più amate di sempre. Tante le novità presenti in Fifa 20, a partite da VOLTA Football, la nuova modalità di gioco che riporta nel videogame il calcio da strada. Si possono organizzare sfide 3 vs 3, 4 vs 4 e 5 vs 5 con le classiche regole del calcetto. Anche la modalità Fifa Ultimate Team, la più giocata negli ultimi anni, ha diverse novità che la rendono ancora più divertente. Fifa 20 per PS4 e Xbox One è disponibile online a poco meno di 40 euro.

6 di 11 Echo Wall Clock Sembra un banale orologio da muro, ma in realtà l'Echo Wall Clock è uno dei dispositivi per la smart home realizzati da Amazon. Si tratta di un orologio intelligente che può fungere anche da timer: basta impartire il comando vocale e sull'orologio appare il conto alla rovescia. L'Echo Wall Clock è supportato dagli smart speaker Amazon Echo e può essere acquistato sul sito di e-commerce a un prezzo di poco inferiore ai 30 euro.

7 di 11 Fire TV Stick con Alexa L'ultima versione del Fire TV Stick lanciata da Amazon presenta anche un telecomando che integra Alexa. Per cambiare applicazione o per lanciare la propria serie TV preferita basta un comando vocale e non bisogna più utilizzare il telecomando fisico. Il Fire TV Stick si collega direttamente all'uscita HDMI del televisore e lo trasforma in uno smart TV, con la possibilità di installare applicazioni come Netflix e Amazon Prime Video. Il prezzo del Fire TV Stick con Alexa è di 39,99 euro.

8 di 11 Aukey altoparlante Bluetooth Una cassa wireless è una buona idea regalo di Natale 2019 a meno di 50 euro. Con questo tipo di budget si riesce ad acquistare un dispositivo che garantisce una buona riproduzione del suono. L'altoparlante Aukey Bluetooth ha un driver da 20W e un subwoofer che garantisce dei bassi profondi e potenti. La batteria è da 4000 mAh che garantisce fino a 12 ore di autonomia. Il prezzo della cassa Aukey è di 49,99 euro.

9 di 11 OMRON Healthcare VIVA Bilancia Smart Se avete un amico con la passione per il fitness e la salute del proprio corpo, una bilancia smart può essere un'idea regalo originale per Natale 2019. La bilancia OMRON Healthcare Viva, oltre a salvare i risultati sull'applicazione dello smartphone, permette anche di monitorare i parametri principali dello stato di salute del cuore, la quantità di grasso viscerale e del tessuto adiposo accumulato nella regione addominale. Il costo della bilancia smart OMRON è di 49,99 euro.

10 di 11 Xiaomi Mi Home Videocamera di Sicurezza I dispositivi per la smart home e per la sicurezza della propria abitazione sono tra i più richiesti degli ultimi anni. Per questo motivo una videocamera di sicurezza che si connette tramite Wi-Fi alla rete di casa è una buona idea regalo di Natale a meno di 50 euro. Noi vi consigliamo la telecamera Xiaomi Mi Home che registra video con risoluzione FullHD e ruota a 360 gradi per avere una copertura completa della stanza. Il prezzo è di 37,99 euro.