I migliori modelli di tablet con penna

I tablet con la penna sono tra i dispositivi portatili più gettonati del momento, in quanto si tratta di device mobili davvero versatili e adatti a tantissime esigenze. Con questi apparecchi è possibile prende appunti, disegnare, realizzare grafiche digitali e lavorare su qualsiasi file in formato elettronico in modo ottimale, una soluzione ideale per professionisti e studenti. Vediamo quali sono i migliori tablet con penna da comprare disponibili sul mercato, dai dispositivi più economici ai top di gamma Samsung e Apple.

Quale tablet con penna acquistare

Per scegliere un tablet con pennino digitale bisogna innanzitutto valutare le caratteristiche hardware, considerando la potenza del processore, la memoria interna e la RAM per comprare un dispositivo adatto alle proprie esigenze. Inoltre è necessario tenere conto delle dimensioni dello schermo e della qualità d’immagine, con la possibilità di trovare device con display dai 10 pollici in su e risoluzione HD, Full HD o Ultra HD 4K. Anche il sistema operativo è importante, con software iOS per i tablet con penna Apple e Android per i device più accessibili e i tablet con penna Samsung.

Ovviamente è fondamentale verificare il tipo di pennino digitale in dotazione, analizzando la precisione del dispositivo e le funzionalità smart integrate. Un altro aspetto da considerare è la connettività del tablet, con apparecchi dotati di modulo Wi-Fi e altri con supporto per le connessioni mobili, oltre al Bluetooth per il collegamento rapido con i device esterni. Infine è opportuno valutare anche la qualità delle fotocamere, i sensori del tablet e l’autonomia offerta dalla batteria per evitare di ricaricare troppo spesso il dispositivo.

I migliori tablet con penna

In commercio si possono trovare diversi tablet con penna per disegnare o per prendere appunti, con prodotti per ogni fascia di prezzo e soluzioni adatte a qualsiasi necessità. Ecco quali sono i tablet con pennino migliori da acquistare.

Yestel X2

Yestel X2

Lo Yestel X2 è un tablet con la penna low price, un dispositivo proposto con una dotazione di serie davvero completa che include la tavoletta, il mouse wireless, il pennino touchscreen e la tastiera Bluetooth. Il device è equipaggiato con il sistema operativo Android 10, abbinato con un processore octa-core con una RAM da 4 GB e una memoria interna da 64 GB espandibile fino a 128 GB. Lo schermo ha una risoluzione 1280×800 pixel, con doppi speaker per un audio immersivo e il modulo Wi-Fi per la connessione di rete wireless.

Caratteristiche principali

Display 10 pollici

Risoluzione 1280×800 pixel

Processore octa core

Pennino incluso

Autonomia fino a 6 ore

Bluetooth, Wi-Fi

RAM 4 GB e memoria 64 GB

Toscido M863

Toscido M863

Un tablet con penna economico è il modello Toscido M863, un dispositivo con schermo da 10 pollici e sistema operativo Android 10. Viene proposto in bundle con tavoletta, pennino digitale, tastiera e mouse, per utilizzarlo sia come un tablet sia come un PC portatile in base alle proprie esigenze. presenta una risoluzione d’immagine 1280×800 pixel, una RAM da 4 GB e una memoria da 64 GB espandibile fino a 128 GB, con una fotocamera posteriore da 5 MP e un sensore anteriore da 2 MP. Dispone anche della connettività Bluetooth 4.2, la configurazione Dual SIM e il supporto per le reti 4G.

Caratteristiche principali

Display 10 pollici

Risoluzione 1280×800 pixel

Processore octa core

Pennino incluso

Fotocamera posteriore 5 MP

Bluetooth 4.2, Wi-Fi e 4G

RAM 4 GB e memoria 64 GB

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Un ottimo tablet con penna per appunti è il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, proposto con la S Pen inclusa nella dotazione. Si tratta di un dispositivo con schermo touchscreen da 10,4 pollici, dotato di una memoria interna di 64 GB espandibile fino a 1 TB tramite microSD, con una RAM da 4 GB e sistema operativo Android 11. Il device ha un potente processore octa-core a 2.3 GHz, una fotocamera posteriore da 8 MP e un’ampia connettività con Bluetooth 5.0, Wi-Fi Direct e ANT+.

Caratteristiche principali

Display 10,4 pollici

Risoluzione 2000×1200 pixel

Processore octa core a 2.3 GHz

S Pen ad alta precisione

Fotocamera posteriore 8 MP

RAM 4 GB e memoria 64 GB

Bluetooth 5.0, Wi-Fi, ANT+

Batteria 7040 mAh

Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab S7+

Il miglior tablet con penna Samsung è il Galaxy Tab S7+, venduto su Amazon con la S Pen potenziata inclusa per prendere appunti o disegnare in maniera precisa ed efficiente. Il device presenta un display WQXGA Super AMOLED da 12,4 pollici, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione Ultra HD 4K, un processore Snapdragon ottimizzato e una memoria di 128 GB espandibile, 6 GB di RAM e una potente batteria da 10.090 mAh che assicura una lunga autonomia. Il sistema operativo è Android 11, inoltre supporta le nuove connessioni 5G ultraveloci.

Caratteristiche principali

Display Super AMOLED 12,4 pollici

Risoluzione Ultra HD 4K

Processore octa core a 3.09 GHz

S Pen potenziata

Fotocamera posteriore 13 MP

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, 5G

Batteria 1090 mAh

iPad Pro 12.9"

iPad Pro 12.9

Il miglior tablet con penna Apple è l’iPad Pro 12.9", il device di quinta generazione dell’azienda di Cupertino con ampio schermo Liquid Retina XDR da quasi 13 pollici, memoria di 128 GB e modulo Wi-Fi 6, disponibile anche nella versione con Wi-Fi + Cellular. È dotato del sistema operativo iOS 14, una fotocamera posteriore con grandangolo da 12 MP, una porta Thunderbolt con USB 4 e supporto per la realtà aumentata. In questo caso però è necessario comprare a parte l’Apple Pencil, il pennino digitale di seconda generazione con ricarica wireless e altissima precisione al tocco e alla pressione.

Caratteristiche principali

Display Liquidi Retina XDR 12,9 pollici

Risoluzione 2732×2048 pixel

Processore octa core Apple M1

Apple Pencil da acquistare a parte

Fotocamera posteriore 12 MP

RAM 8 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6