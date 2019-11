Se un appassionato di romanzi e racconti d’avventura? Stai cercando un’app per leggere ebook sul tuo smartphone o iPhone? In questo articolo abbiamo selezionato le migliori app per leggere libri gratis, applicazioni compatibili con device Android, iOS e Windows, con le quali si possono scaricare libri digitali e leggerli in modalità online e offline. Alcune app propongono anche funzionalità avanzate, per modificare la formattazione dei testi, evidenziare alcuni passaggi o condividere delle citazioni con i propri amici. Ecco quali sono quelle migliori.

1. Google Play Libri (Android/iOS)

Una delle migliori app di lettura è Google Play Libri, l’applicazione ufficiale dell’azienda di Mountain View compatibile con device Android e iOS. Scaricandola all’interno del proprio dispositivo, l’app consente di accedere a un ampio catalogo di libri, trovando sia edizioni digitali gratuite sia volumi che richiedono il download a pagamento. I contenuti scaricati vengono inseriti all’interno della sezione Biblioteca, dopodiché è possibile usufruire delle risorse anche in modalità offline, basta avere un account Google attivato oppure un indirizzo email di posta elettronica Gmail.

2. Amazon Kindle (Android/iOS/Windows)

Un’altra app per leggere libri gratis è Amazon Kindle, il servizio ufficiale di Amazon compatibile con tutti i dispositivi Kindle per la lettura di eBook. Per accedere alla risorse è necessario creare un account, tuttavia non viene richiesto nessun pagamento. Una volta scaricata l’app basta entrare nella sezione Negozio, impostare il filtro gratis e si possono individuare tutti i libri disponibili nella biblioteca virtuale, che non prevedono alcuna commissione per il download. Inoltre è possibile beneficiare di un mese di prova gratuita per il servizio Amazon Unlimited, per scaricare anche contenuti a pagamento per i primi 30 giorni, per poi decidere se attivare o meno l’abbonamento.

3. Wattpad (Android/iOS/Windows)

Chi desidera leggere gratis libri su smartphone, iPhone e Windows Phone può utilizzare l’app Wattpad. Si tratta di un’applicazione con un’interfaccia semplice e intuitiva, che mette a disposizione soprattutto ebook di giovani scrittori ancora sconosciuti, con lavori sia di professionisti italiani che stranieri. Dopo aver installato l’app è possibile scaricare libri digitali, oppure caricare il proprio romanzo e condividerlo con la community di Wattpad, per farsi conoscere dagli utenti. Si tratta infatti non solo di un’app, ma di un vero e proprio gruppo di appassionati della lettura.

4. GuteBooks (Android)

Gutebooks è sicuramente una delle migliori app per leggere libri gratis su Android, infatti l’applicazione è specifica per device equipaggiati con il sistema operativo di Google. In questo caso si possono trovare soprattutto grandi classici, romanzi tradizionali che hanno fatto la storia dell’editoria. L’app propone infatti titoli che non sono più coperti dai diritti d’autore, perciò è possibile scaricare i libri gratuitamente, salvandoli nello smartphone per leggerli anche in modalità offline. La navigazione è piuttosto semplice, grazie a menu dettagliati e filtri che aiutano nella ricerca, inoltre si può creare una sezione dei libri preferiti.

5. My Books (iOS) – inglese

Per leggere libri gratis su iPhone una delle migliori app è senza dubbio My Books, un’applicazione compatibile con iPhone, iPad e iPod Touch dotati del sistema operativo iOS 11.2 o versioni superiori. L’app è disponibile soltanto in inglese, quindi si tratta di un’ottima soluzione per chi conosce la lingua anglosassone, oppure per chi vuole esercitarsi leggendo libri in inglese. Tra le opzioni presenti è possibile sottolineare alcuni passaggi, si può applicare lo zoom per ingrandire il testo, inoltre l’app è integrata con Dropbox. Il catalogo è ampio, il download è gratuito, in più con un costo di 4,49 euro si può sbloccare l‘accesso ad oltre 5.000 audiolibri.

6. Kobo (Android/iOS/Windows)

Una valida alternativa alle classiche app di lettura è Kobo, compatibile con device equipaggiati con i sistemi operativi Android, iOS e Windows. L’interfaccia grafica è minimalista e offre una navigazione piuttosto fluida, con una biblioteca tra le più grandi in assoluto con migliaia di titoli all’interno dello store online. Anche in questo caso sono disponibili ebook gratuiti e a pagamento, perciò basta selezionare l’opzione giusta tra le modalità di ricerca, per individuare soltanto le risorse desiderate. L’app propone anche un reader integrato, per leggere i contenuti online oppure offline.

7. ReadEra (Android)

Tra i migliori lettori di ebook per smartphone Android c’è ReadEra, un’app con una valutazione altissima da parte degli utenti, a dimostrazione del notevole apprezzamento degli appassionati di libri virtuali. L’applicazione è in grado di aprire libri digitali in diversi formati, tra cui DOC, PDF, EPUB, TXT, RTF e MOBI, inoltre offre varie funzionalità come le opzioni segnalibro, la configurazione della posizione di lettura, la copia dei file e la possibilità di organizzare i documenti in cartelle personalizzate. All’interno di possono scaricare tantissimi ebook gratuiti, soprattutto in lingua inglese, è possibile aprire le risorse da archivi zippati, cambiare i margini e persino i caratteri del testo.

8. Audible (Android/iOS/Windows)

Audible è il servizio ufficiale di Amazon, con il quale è possibile sottoscrivere un abbonamento e accedere a una vasta biblioteca virtuale di risorse online, tra cui ebook, audiolibri, podcast e altri contenuti multimediali. L’applicazione è compatibile con qualsiasi dispositivo mobile, sia Android che iOS ma anche Windows, con un periodo di prova gratuito di 30 giorni, dopodiché il prezzo del servizio è di 9,99 euro al mese. La sottoscrizione a pagamento permette di usufruire di tantissime novità editoriali, oltre ai titoli presenti nello store, in più è possibile scaricare i libri e gli audiolibri per leggerli in modalità offline.

9. Apple Books (iOS)

Un’app gratuita per leggere libri su iPhone, iPad e iPod Touch è Apple Books, scaricabile senza nessun costo di download dall’Apple Store ufficiale. L’applicazione è disponibile in diverse lingue, tra cui italiano, inglese, francese e tedesco, richiede la versione iOS 10.0 o successive, è abbastanza leggera e assicura una navigazione piuttosto fluida. Il programma supporta sia ebook che audiolibri, che possono essere eletti e ascoltati online oppure offline, inoltre è possibile impostare degli obiettivi di lettura, per cercare di raggiungere le mete prefissate e mantenere un buon ritmo, in base alle proprie esigenze personali.

10. Librera (Android)

Per leggere gratis libri su Android in PDF è possibile scaricare Librera, un’applicazione semplice da usare, con una navigazione veloce e un utilizzo contenuto delle risorse dello smartphone. Il programma permette di accedere a una libreria online, per cercare i titoli, scaricarli e organizzare gli ebook creando degli scompartimenti personalizzati. Il lettore consente di modificare lo sfondo, cambiare il font dei caratteri, impostare la modalità notturna e convertire i file PDF. Inoltre Librera supporta anche ebook in formato EPUB, RTF, MOBI, AZW, CBR, HTML e molti altri ancora, rivelandosi compatibile con qualsiasi libro digitale.

11. Bookmate (Android/iOS/Windows) – inglese

Una delle migliori app per leggere gratuitamente libri in inglese è Bookmate, compatibile con smartphone e tablet Android, iPhone e iPad iOS ma anche con Windows Phone. Registrandosi e attivando un account è possibile accedere a un catalogo di più di 50.000 libri digitali, usufruendo di tantissime funzionalità aggiuntive. Ad esempio è possibile condividere le storie con i propri amici, inviare citazioni e impressioni sui contenuti letti, personalizzare l’aspetto grafico degli ebook, scaricare le risorse e creare degli scaffali per suddividere i libri in apposite sezioni. Si tratta di un’opzione utile per esercitarsi e migliorare l’inglese.

12. eBook Search (Android/iOS/Windows)

Con eBook Search non è possibile leggere ebook online, ma si possono scaricare libri gratis per salvarli all’interno del proprio device. Per farlo basta effettuare una ricerca, impostando il filtro per visualizzare soltanto i libri gratuiti, dopodiché si possono trovare contenuti in base al genere, all’autore o al titolo. Una volta trovato il libro giusto bisogna soltanto fare il download, scegliendo il formato in base a quelli disponibili per quella risorsa specifica. Per leggere l’ebook è necessario usare una delle app di lettura indicate, oppure un ebook reader specifico.

13. eBoox (Android)

eBoox è un reader digitale per tablet e smartphone Android, un’app di lettura per ebook gratuita e senza pubblicità. Il programma è compatibile con diversi formati, tra cui EPUB, MOBI e FB2, permette di caricare le pagine in maniera istantanea, configurare la modalità notte per leggere con poca illuminazione, inoltre la nuova interfaccia è piuttosto intuitiva e gradevole. In particolare la regolazione delle luminosità è un aspetto molto apprezzato, perché evita di stancare eccessivamente la vista quando si legge di sera o di notte. L’app è leggera e facile da utilizzare, ed è compatibile con device dotati del sistema operativo Android 4.0 o versioni successive.

14. Libri inglesi con traduzione italiana (Android)

Se desideri imparare l’inglese puoi scaricare quest’applicazione gratuita, con cui leggere libri in lingua anglosassone senza pagare nulla. All’interno sono disponibili ebook in lingua inglese in formato EPUB e FB2, con dizionari integrati per tradurre tutti i vocaboli di cui non si conosce il significato. In questo modo, infatti, mentre stai leggendo puoi evidenziare una porzione di testo, attivando l’opzione di traduzione per aiutarti nella comprensione del libro. Tutti gli ebook sono suddivisi in base al livello di difficoltà, dunque è possibile cominciare con i testi più facili e poi passare gradualmente a quelli più complessi.