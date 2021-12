Le migliori idee regalo per Natale a meno di 50€

È arrivato quel momento dell’anno, il momento dei regali di Natale. Mancano oramai pochi giorni a una delle festività più sentite, soprattutto dai bambini che aspettano con ansia i regali. Scegliere cosa regalare a Natale è sempre piuttosto complicato, anche se negli ultimi anni i dispositivi tecnologici ci hanno dato una grossa mano: tra tutte gli oggetti "smart" lanciati sul mercato, c’è sempre quello adatto per il proprio partner, amico, parente, fratello o genitore.

Con i dispositivi hi-tech non è nemmeno necessario avere un grosso budget a disposizione: molto spesso con meno di 50 euro si riesce a regalare un oggetto utile e che rende felice chi lo riceve. Certo non può essere uno smartphone, ma tra smartwatch, activity tracker, localizzatori GPS e dispositivi per la smart home, c’è solo l’imbarazzo della scelta. E quale posto migliore di Amazon per acquistare un regalo lowcost per Natale a meno di 50€? Sul sito di e-commerce ci sono anche delle offerte ad hoc per il Natale, con sconti che arrivano fino al 40%.

OFFERTE DI NATALE DI AMAZON CON SCONTI FINO AL 40%

Per essere sicuri che la consegna avvenga entro Natale è necessario essere un cliente Amazon Prime: se ancora non lo siete potete fare l’abbonamento da questo link. Vi ricordiamo inoltre che tutte le migliori offerte per i regali di Natale le trovate sul nostro "Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per iscrivervi gratuitamente basta cliccare qui.

Dispositivi per la smart home di Amazon

Partiamo in questa guida all’acquisto con l’idea regalo tech più semplice per Natale: i dispositivi per la smart home di Amazon. A meno di 50 € ci sono molte idee interessanti, a partire dall’Amazon Echo Dot di terza generazione che molto spesso lo si trova in offerta anche a meno di 20€. In alternativa c’è l’Amazon Echo Dot di quarta generazione che costa poco meno di 40€.

Echo Dot 3

Echo Dot 4

Altra buona idea regalo è la Fire TV Stick, la chiavetta che si collega alla porta HDMI del televisore e permette di accedere a centinaia di app, tra cui tutte quelle per il video streaming (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e Twitch). A meno di 50€ è possibile scegliere tra la Fire TV Stick Lite (costa poco meno di 30€), oppure la Fire Tv Stick "normale" (qui il prezzo sale fino a quasi 40€).

Fire TV Stick – lite

Fire TV Stick

In questa fascia di prezzo rientrano anche altri dispositivi smart: la videocamera di sicurezza Blink mini (circa 35 euro), la presa smart (25€) oppure Echo Flex, un mini device che porta Alexa in ogni stanza di casa.

Blink mini

Amazon Smart Plug

Xiaomi Mi Smart Band 6

Tra le migliori idee regalo per Natale 2022 a meno di 50€ non poteva mancare la Xiaomi Mi Smart Band 6, uno dei dispositivi più venduti e richiesti durante il Black Friday. Oramai questo activity tracker abbiamo imparato a conoscerlo molto bene: schermo luminoso, batteria che dura almeno due settimane, monitoraggio dell’attività fisica (più di 30 allenamenti disponibili) e della salute (frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue). Il prezzo di listino è di poco inferiore ai 50€, ma spesso è anche in offerta.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Amazfit Bip S Lite

Dimensioni contenute, leggerissimo e comodo da portare al polso. E in più costa poco meno di 40€. L’Amazfit Bip S Lite ha tutte le caratteristiche a posto per essere uno dei migliori regali di Natale 2021 a meno di 50€. Difficile trovare uno smartwatch più completo: monitoraggio della salute e dell’attività fisica, impermeabile fino a 50 metri e una batteria che dura fino a 30 giorni.

Amazfit Bip S Lite

Cuffie e auricolari

Con un budget di 50€ si riescono a regalare per Natale 2021 anche delle buone cuffie, sia wireless sia con il filo. Per un’idea regalo veramente lowcost ci sono gli auricolari Apple EarPods con cavo Lightning, disponibili su Amazon a una cifra che varia tra i 15 e i 20 euro. Per gli appassionati dei videogiochi, invece, proponiamo le Hyper X Cloud Stinger, compatibili sia con le console sia con il PC (prezzo inferiore ai 50€). Per chi vuole regalare un paio di auricolari wireless, invece ci sono le Xiaomi Mi True Wireless, disponibili a circa 30€.

Apple EarPods

Hyper X Cloud Stinger

Xiaomi Mi True Wireless

Google Chromecast

Altra valida idea regalo per Natale 2021 è il Google Chromecast, dispositivo simile al Fire TV, ma realizzato dall’azienda di Mountain View. Il Google Chromecast si collega al TV e magicamente lo trasforma in un dispositivo smart: permette di installare migliaia di applicazioni, di trasmettere le immagini dello smartphone direttamente al televisore oppure di ascoltare i propri brani preferiti.

Google Chromecast

TP-Link Tapo C200

Perché non regalare a Natale una videocamera di sicurezza lowcost? Tra i modelli più ricercati e venduti su Amazon c’è la TP-Link Tapo C200, disponibile su Amazon a poco meno di 30€. Può essere gestita da remoto con lo smartphone e avvisa l’utente quando nota qualcosa di anomalo.

TP-Link Tapo C200

Tile Mate (2022)

Avete qualche amico che perde facilmente borse, chiavi e portafogli? Allora il regalo di Natale 2021 perfetto per lui è il localizzatore Tile Mate versione 2022. Attaccandolo a un qualsiasi oggetto, questo localizzatore smart permette di ritrovarlo utilizzando lo smartphone. Questo nuovo modello ha una copertura fino a 120 metri. Il prezzo è di circa 20-25 euro.

Tile Mate

Buono regalo Amazon

Se nessuna delle idee precedenti vi soddisfa e non volete perdere troppo tempo, esiste un’ultima soluzione: il caro e vecchio buono regalo Amazon. Avete anche la possibilità di personalizzare l’importo, da 0,01€ fino a 50€.

Buono regalo Amazon