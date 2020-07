I tablet Android sono dispositivi facili da usare e in grado di offrire prestazioni efficienti, grazie a un sistema operativo ottimizzato e compatibile con tantissime applicazioni mobili. In commercio le proposte da considerare sono diverse, con i dispositivi Amazon Fire, gli affidabili device Huawei MediaPad e i top di gamma Samsung Galaxy, con apparecchi che si possono collegare alla rete Wi-Fi e altri compatibili con le reti mobili. Vediamo quali sono i migliori tablet Android, con alcuni consigli all’acquisto per capire quale dispositivo comprare in base alle proprie esigenze.

Quale tablet Android comprare

Gli aspetti da valutare per scegliere il tablet Android migliore sono diversi, a cominciare dalle dimensioni e dal peso del device, optando per dispositivi più leggeri, compatti e maneggevoli, oppure preferendo soluzioni che premiano le prestazioni e la qualità dell’immagine. Un altro fattore da tenere in conto è la risoluzione del display, analizzando sia la grandezza dello schermo che la definizione proposta dal modello, con lo standard Full HD che garantisce un buon supporto qualitativo per lo streaming di film e serie TV, il lavoro e la navigazione web.

Allo stesso modo è necessario considerare le prestazioni del processore, soprattutto se il tablet viene utilizzato per i giochi mobile, per assicurare una buona fluidità dello scorrimento delle immagini e una latenza minima, scegliendo sempre device che consentono di aumentare la capacità d’archiviazione per adeguarla alle proprie esigenze. Da non sottovalutare è la connettività del dispositivo, alcuni dei quali supportano soltanto le connessioni wireless con modulo Wi-Fi, mentre altri anche le reti mobili 4G per usare il tablet come uno smartphone.

Altrettanto importante è la qualità delle fotocamere, specialmente per chi desidera utilizzare la tavoletta fuori casa per scattare foto di viaggio oppure per motivi di lavoro, analizzando la tipologia del sensore e le tecnologie integrate per ottimizzare le immagini. Lo stesso vale per la qualità dell’audio, con device dotati di speaker incorporati con un suono bilanciato e coinvolgente. Infine è opportuno valutare anche le funzionalità aggiuntive, come la possibilità di collegare altri dispositivi tra cui pennini digitali e tastiere Bluetooth.

Migliori tablet Android 2020

In questa classifica abbiamo raccolto i migliori tablet Android acquistabili nel 2020, con una selezione dei modelli più interessanti divisi per fasce di prezzo, dalla tavoletta più economica ai device più esclusivi di fascia alta.

Amazon Fire 7

Ovviamente non è possibile non inserire in questa lista almeno un tablet Android Amazon, perciò abbiamo scelto uno dei più apprezzati dagli utenti, il Fire 7 HD. Questo device piccolo e leggero è dotato di un processore quad-core a 1,5 GHz, con 1GB di RAM e memoria interna di 16GB espandibile tramite microSD fino a 512GB, con un display LCD da 7 pollici e risoluzione 800×1280 pixel. Non manca anche una fotocamera posteriore da 2MP, con sensore anteriore da 0,6MP. Il tablet Amazon Fire 7 HD è indicato per assistere ai contenuti video di Prime Video e Netflix, ascoltare la musica su Prime Music e leggere gli eBook di Prime Reading, tuttavia non è compatibile con Google Play Store. Per conoscere il prezzo vai su Amazon.

Huawei MatePad T8

Tra le ultime uscite del 2020 troviamo il tablet Android Huawei MatePad T8, un dispositivo compatto e leggero con doppia connettività Wi-Fi e 4G LTE. Questo device propone il sistema operativo Android 10 nella versione EMUI 10, pesa circa 310 grammi e propone uno schermo touchscreen LCD da 8 pollici con risoluzione 1280×800 pixel. C’è un processore octa-core a 2,1 GHz, con 2GB di RAM e memoria da 32GB espandibile fino a 512GB tramite microSD, con fotocamera posteriore da 5MP e sensore frontale da 2MP. È in grado di registrare video Full HD a 30 fps, ha il Bluetooth 5.0, il GPS e le funzioni Glonass e BeiDou. Compra questo tablet Android su Amazon.

Meberry M6

Uno dei tablet Android più economici è il Meberry M6, un device 10 pollici con sistema operativo Android 9 Pie. Il processore è piuttosto potente, con 4GB di RAM e memoria da 64GB espandibile fino a 128GB con microSD, mentre lo schermo IPS LCD ha una risoluzione 1200×800 pixel. Questo tablet, acquistabile su Amazon, è dotato del modulo Wi-Fi a 2,4 GHz, con una connettività Bluetooth e supporto per il pennino digitale, con opzione Dual SIM e porta USB Type-C. Il Meberry M6 ha una fotocamera principale da 8MP abbinata a un sensore da 5MP, con due altoparlanti integrati e GPS incorporato per la localizzazione geografica. È possibile accedere al Play Store Google per scaricare le app ufficiale, con supporto per i giochi e lo streaming video.

Huawei T5 Mediapad

Anche Huawei propone la sua versione del tablet Android, il Mediapad T5. Si tratta di una tavoletta con display da 10,1 pollici e risoluzione Full HD, con sistema operativo Android 8 sviluppato con EMUI 8, con modulo Wi-Fi Dual Band integrato per il collegamento alle connessioni internet wireless, oltre al processore octa-core a 2,36 GHz con 3GB di RAM e memoria interna di 32GB. Lo schermo è abbastanza grande e ben illuminato, inoltre sono presenti due altoparlanti incorporati per un suono di qualità con tecnologia Huawei Histen e Surround 3D, con fotocamera frontale da 2MP e sensore posteriore da 5MP. Acquistalo subito su Amazon.

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Tra i migliori tablet Android si posiziona anche il Samsung Galaxy Tab A, in particolare nella configurazione con schermo da 10,1 pollici e modulo Wi-Fi, disponibile nei colori nero, oro, argento e grigio. Il dispositivo (lo puoi comprare su Amazon) ha un processore octa-core a 1,8 GHz, con 2GB di RAM e memoria interna di 32GB, espandibile tramite microSD fino a 512GB. La connettività prevede il collegamento delle reti wireless 802.11 a/b/g/n/ac, con ANT+, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass, Galileo e BeiDou. Il display da 10,1 pollici ha una risoluzione di 1900×1200 pixel, con fotocamera posteriore da 8MP e sensore frontale da 5MP, con la possibilità di registrare video Full HD e durata fino a 12 ore in navigazione.

Lenovo TB-X606F

Tra i tablet Android più potenti c’è il Lenovo TB-X606 (disponibile su Amazon), un device con processore octa-core a MediaTek Helio P22T con 4GB di RAM e memoria da 64GB, espandibile attraverso una scheda microSD fino a 256GB. Questo dispositivo dispone del sistema operativo Android 9 Pie, con modulo Wi-Fi per la connessione alle reti wireless, 2 speaker integrati per un audio immersivo e display da 10,3 pollici con risoluzione Full HD. Si tratta di un apparecchio versatile e di ottima qualità, perfetto per lo streaming di film e serie TV, i videogiochi e il lavoro, con un rivestimento grigio moderno e accattivante.

Teclast 10.1

Il Teclast 10.1 è un ottimo tablet Android di fascia media, un dispositivo moderno e Dual SIM, con modulo Wi-Fi Dual Band e supporto per le nuove connessioni mobili 5G. La tavoletta ha un display da 10,1 pollici con risoluzione Full HD 1920×1200 pixel, con processore octa-core MTK Helio P70, 4GB di RAM e memoria interna di 64GB, con sistema operativo Android 9 Pie e supporto per le reti mobili 4G LTE. Il tablet Teclast, proposto su Amazon qui, ha una batteria da 8000 mAh di lunga durata, una fotocamera posteriore da 8MP e un sensore frontale da 5MP, connettività Bluetooth e un sistema grafico ideale per i giochi mobili.

Huawei MediaPad M5 Lite

Caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo, il tablet Android Huawei MediaPad M5 Lite propone un display LCD da 10,1 pollici con risoluzione 1200×1920 pixel, con fotocamera posteriore da 8MP e sensore anteriore da 8MP con registrazione video Full HD. Il dispositivo monta una batteria da 7500 mAh la quale garantisce una lunga autonomia, con ricarica rapida per ridurre il tempo di caricamento. Il processore octa-core a 2,36 GHz ha un chipset Kirin 659, con 4GB di RAM e memoria espandibile da 64GB, mentre il sistema operativo è Android 8 Oreo aggiornabile, con modulo Wi-Fi, supporto per le reti 4G LTE e Bluetooth 4.2. Scopri il prezzo su Amazon.

Samsung Galaxy Tab S5e

Chi desidera comprare un tablet Android di fascia alta (compralo adesso su Amazon) può scegliere il Samsung Galaxy S5e, un potente dispositivo con schermo Super AMOLED da 10,5 pollici, risoluzione 1600×2560 pixel e sistema operativo Android 9 Pie. Il device coreano è equipaggiato con un processore octa-core a 2 GHz, con chipset Qualcomm Snapdragon 670 e GPU Adreno 615, con 4GB di RAM e memoria da 64GB espandibile con microSD. C’è il modulo Wi-Fi per la connessione wireless, il Bluetooth 5.0 e il GPS con Glonass, con una batteria da 7040 mAh e la possibilità di scegliere le versioni 4G LTE o da 128GB.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Il miglior tablet Android 2020 è il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, un modello appena lanciato sul mercato con display da 10,4 pollici e una risoluzione 1200×2000 pixel. Questo dispositivo esclusivo, un top di gamma che puoi acquistare su Amazon, viene commercializzato nelle versioni con modulo Wi-Fi o supporto per le connessioni mobili 4G LTE, con un design elegante e raffinato e il nuovo sistema operativo Android 10. La batteria da 7040 mAh è davvero potente, per assicurare una lunga durata con opzione di ricarica rapida. Mentre il processore ha 4GB di RAM e una memoria di 64GB espandibile con microSD. Viene incluso anche il pennino digital S Pen, con app Samsung Notes per migliorare la scrittura e doppi speaker Dolby Atmos.