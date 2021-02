Con l’arrivo della primavera, anche la piattaforma Netflix fiorisce e presenta le uscite di marzo 2021. Anche questo mese sono tanti i film, le serie tv, i documentari e altri show pronti a far appassionare ed emozionare gli abbonati.

Tra le serie tv più attese spicca la quarta stagione di Riverdale, il teen drama dalle sfumature dark ispirato ai personaggi di Archie Comics. In arrivo anche la terza stagione di Titans e la sesta di Vikings. Ma ci saranno anche tante new entry, come Waffles + Mochi, la prima serie con Michelle Obama pensata per insegnare ai bambini la corretta alimentazione in modo divertente e colorato. Tanta attesa anche per Gli Irregolari di Baker Street, spin-off horror di Sherlock Holmes. Ma anche per gli amanti dei lungometraggi le novità in arrivo sono davvero tante. Ci saranno tante pellicole famose da riguardare, come Final Destination, ma anche titoli originali e in esclusiva su Netflix, come Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola, Bad Trip e tanti altri. Il calendario è davvero fitto: ogni giorno è prevista l’uscita di più titoli adatti a tutti i gusti.

Uscite Netflix marzo 2021: serie tv e documentari

Iniziamo documentari e serie tv, lo zoccolo duro della piattaforma in streaming. Iniziamo con le serie tv in arrivo il 1° marzo.

Biggie: I Got a Story to Tell : documentario sulla controversa vita e i successi di Christopher Latore Wallace, in arte The Notorious B.I.G.

: documentario sulla controversa vita e i successi di Christopher Latore Wallace, in arte The Notorious B.I.G. Modern Family : la famosa serie tv statunitense arriva alla sua 11° stagione

: la famosa serie tv statunitense arriva alla sua 11° stagione Riverdale: finalmente arriva la 4° stagione della serie tv, dove i ragazzi saranno coinvolti in un altro terribile mistero

Il 3 marzo arriva la nuova serie Pacific Rim: la zona oscura, mentre il 5 marzo gli abbonati potranno finalmente godersi la terza stagione di Titans, show basato sul fumetto della CD Comics Giovani Titani, di cui molti ricorderanno il cartone animato per bambini "Teen Titans Go!"

Il 10 marzo è la volta degli appassionati di pallacanestro: la docu-serie sul percorso della squadra americana East Los Angeles College Huskies (ELAC).

Il 12 marzo arriva la nuova serie animata Paradise PD, già acclamata negli Stati Uniti, mentre il 19 marzo è ancora la volta dello sport, infatti arriva la terza stagione di Formula 1: Drive to Survive.

A partire dal 16 marzo, Michelle Obama esordisce sulla piattaforma con la serie per bambini Waffle + Mochi, mentre dal 19 marzo sarà disponibile Sky Rojo, la serie spagnola dal creatore de La Casa di Carta. Il mese si conclude con:

Gli irregolari di Baker Street in arrivo il 25 marzo. Porta sul piccolo schermo alcuni personaggi di Arthur Conan Doyle, ma con un tocco horror.

in arrivo il 25 marzo. Porta sul piccolo schermo alcuni personaggi di Arthur Conan Doyle, ma con un tocco horror. La sesta stagione di Vikings arriva il 30 marzo.

Nuove uscite Netflix marzo 2021: film

Se le serie tv in arrivo a marzo 2021 sono davvero tante, il catalogo dei film non è certo da meno. Iniziamo con i film del 2021, originali Netflix o distribuiti in esclusiva dalla piattaforma:

3 marzo – Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola – diretto da Amy Poehler in esclusiva su Netflix, adattamento cinematografico del libro Girl Power scritto da Jennifer Mathieu.

– diretto da Amy Poehler in esclusiva su Netflix, adattamento cinematografico del libro Girl Power scritto da Jennifer Mathieu. 5 marzo – La Sentinella , thriller francese diretto da Julien Leclercq

, thriller francese diretto da Julien Leclercq 12 marzo – Yes Day, commedia per famiglie con Jennifer Garner, Jenna Olga,

commedia per famiglie con Jennifer Garner, Jenna Olga, Édgar Ramírez e altri

25 marzo – Sulla stessa onda , commedia italiana diretta da Massimiliano Camaiti.

, commedia italiana diretta da Massimiliano Camaiti. 26 marzo – Bad Trip, commedia americana "hidden camera" diretta da Kitao Sakurai

Oltre a queste nuove uscite, arrivano in streaming alcune pellicole cult degli anni passati:

1° marzo – Scemo & più scemo (1995)

1° marzo – Final Destination (2000)

1° marzo – 5 è il numero perfetto (2019)

4 marzo – Martin Eden (2019)

9 marzo – L’ora più buia (2017)

14 marzo – Animali fantastici: I crimini di Grindelwald (2018)

Non rimane che attendere tutte le uscite di marzo e magari recuperare qualche titolo di febbraio 2021.