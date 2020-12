Netflix: le migliori serie 2020 da rivedere

Il 2020 è quasi finito. È stato un anno intenso e difficoltoso quello che stiamo lasciando alle spalle. Sicuramente però l’intrattenimento in streaming ha dato diverse soddisfazioni ed ha aiutato tanti utenti a superare i mesi di lockdown e non solo. Le piattaforme hanno offerto un palinsesto vario e adatto ad ogni gusto ed esigenza.

Netflix in particolare ha cercato di fare del suo meglio. Bisogna anche contare che molte produzioni si sono bloccate a causa della pandemia: le riprese sono state rimandate per poter rispondere alle restrizioni anti-contagio e per consentire ai diversi cast e alle troupe di lavorare in completa sicurezza. Non sono mancate le amare sorprese: molte serie tv erano attese proprio per il 2020 ma sono state rimandate al 2021. Nonostante gli imprevisti, su Netflix sono uscite tante serie di alta qualità: da La Regina degli Scacchi a The Crown. Chi le ha perse può recuperarle durante i giorni di festa.

Netflix: le migliori serie del primo semestre 2020

I primi sei mesi dell’anno sono stati davvero intensi per il pubblico della piattaforma di streaming.

Il 2020 è iniziato con una serie di titoli mozzafiato. Le novità sono durate fino a primavera inoltrate, quando l’Italia era già in pieno lockdown.

Tra i migliori titoli dei primi sei mesi spiccano:

La seconda stagione di Sex Education (uscita su Netflix il 17 gennaio)

La seconda e ultima parte della sesta stagione di BoJack Horseman (uscita il 31 gennaio)

La prima stagione di I Am Not Okay With This (uscita il 26 febbraio)

Better Call Saul 5 (uscita il 24 febbraio)

La seconda stagione di Narcos: Messico (uscita il 13 febbraio)

La terza stagione di Ozrak (uscita il 27 marzo)

La terza stagione di Elite (uscita il 13 marzo)

Una delle uscite principali del 2020 : La quarta parte de La Casa di Carta (3 aprile)

: La quarta parte de La Casa di Carta (3 aprile) La prima stagione di Space Force (29 maggio)

Una delle serie italiane di maggior successo nel 2020: la quarta stagione di Skam Italia (uscita il 15 maggio)

Infine, giugno è stato un mese intenso. Il pubblico di Netflix ha potuto iniziare l’estate con tanti contenuti esclusivi. Tra quelli più attesi e visualizzati spicca la terza stagione di Dark (pubblicata il 27 giugno), la prima stagione di Curon e la quarta di Tredici, uno dei teen drama più intensi degli ultimi anni.

Netflix: migliori serie dell’ultimo semestre 2020

Se la prima metà dell’anno ha regalato davvero tante serie da recuperare, anche la seconda non è da meno.

Ecco un elenco delle più guardate:

La seconda stagione di The Umbrella Academy (uscita il 31 luglio)

Lucifer (la quinta stagione è uscita il 21 agosto)

La prima stagione di Ratched (18 settembre)

La terza stagione di Baby (16 settembre)

La Regina degli Scacchi (23 ottobre)

La terza stagione di Suburra (30 ottobre)

L’attesissima quarta stagione di The Crown (15 novembre)

Il 2020 terminerà poi con tante novità, come la quarta stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina, in uscita il 31 dicembre, per concludere l’anno alla grande.