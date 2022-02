Netflix: cosa c'è di nuovo a marzo 2022

Netflix si lascia alle spalle un mese particolarmente fortunato in quanto a successi e nuove uscite. Anche il catalogo di marzo 2022 della piattaforma di streaming, però, riserva delle sorprese, dato che sono in programma gli esordi di alcuni film e serie tv particolarmente attesi.

Febbraio 2022 è stato segnato soprattutto da due felicissimi debutti: quello della miniserie Inventing Anna, che è rapidamente diventata la serie in lingue inglese più vista di sempre sulla piattaforma (tra quelle non in lingua inglese il primato resta di Squid Game) e quello di Fedeltà, serie italiana basata sull’omonimo romanzo di Marco Missiroli che nella settimana dell’esordio è finita nella top ten delle serie in lingua non inglese più viste di 42 nazioni. Le nuove uscite di marzo 2022 potranno eguagliare questi successi? Forse, dal momento che tra i titoli più attesi c’è anche la seconda stagione di Bridgerton!

I film di marzo 2022 su Netflix

A marzo 2022 su Netflix esce il documentario Un paradiso da salvare – Racconti di un ecosistema. Oltre a molti film nuovi, entrano in catalogo anche alcune chicche del passato.

1° marzo : Il Cosmo sul Comò, Una bionda in carriera, Tutta la vita davanti

: Il Cosmo sul Comò, Una bionda in carriera, Tutta la vita davanti 2 marzo : Against the Ice, Un paradiso da salvare – Racconti di un ecosistema

: Against the Ice, Un paradiso da salvare – Racconti di un ecosistema 3 marzo : The Weekend Away, Un paradiso da salvare

: The Weekend Away, Un paradiso da salvare 4 marzo : Il filo invisibile

: Il filo invisibile 10 marzo : Lo chiamavano Trinità

: Lo chiamavano Trinità 11 marzo : The Adam Project

: The Adam Project 12 marzo : Un Piccolo Favore

: Un Piccolo Favore 17 marzo : Agente speciale Ruby

: Agente speciale Ruby 18 marzo : Windfall, Granchio nero

: Windfall, Granchio nero 24 marzo : Il mio amore è un fiore di ciliegio

: Il mio amore è un fiore di ciliegio 30 marzo: Grandine

Le serie tv in uscita a marzo 2022 su Netflix

Il titolo più atteso è probabilmente la seconda stagione di Bridgerton, ma c’è una certa impazienza anche a proposito del nuovo docu-show firmato e condotto da Alessandro Cattelan. Ecco tutte le serie tv e gli show a puntate in uscita a marzo.