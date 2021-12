Quali smartphone avranno il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 1

Lo Snapdragon 8 Gen 1 è l’ultimo chip ad altissime prestazioni presentato da Qualcomm. Sarà di fatto la principale scelta dei produttori che nel 2022 lanceranno uno smartphone top di gamma, a meno che la rivoluzione iniziata da MediaTek con il Dimensity 9000 non toglierà preziose quote di mercato all’azienda americana.

Non tutti i produttori che impiegheranno il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 lo comunicheranno necessariamente prima alla stampa, ma alcuni che non lo hanno ancora fatto sono delle certezze, sebbene al momento manchino delle dichiarazioni inequivocabili da parte dei vertici. Ma pensate se OnePlus 10 e 10 Pro non avessero l’ultimo chip top di gamma di Qualcomm: è semplicemente impossibile. Così come se Samsung, in un momento di crisi dei chip come quello attuale, decidesse improvvisamente di dotare tutti i Galaxy S22 in uscita a inizio 2022 del solo Exynos 2200, dopo aver alternato per anni il suo chip con l’equivalente dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Detto di OnePlus e di Samsung, ecco invece gli smartphone che avranno senza alcun dubbio il nuovo chip di Qualcomm.

I confermati con Snapdragon 8 Gen 1

I seguenti smartphone Android avranno certamente lo Snapdragon 8 Gen 1, poiché i rispettivi produttori ne hanno già confermato ufficialmente l’adozione.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 è quello sul quale ci sono stati minori dubbi. L’azienda è stata tra le prime ad annunciare che il suo prossimo top di gamma avrà lo Snapdragon 8 Gen 1, anzi si è affrettata a dar notizia del fatto che sarà “il primo in assoluto“ ad averlo. Sarà annunciato al mondo entro fine 2021, con ogni probabilità nei prossimi giorni.

Realme GT 2 Pro

Di Realme GT 2 Pro abbiamo parlato di recente in virtù delle ultime indiscrezioni sul suo conto. Sarà il primo top di gamma realizzato da Realme, azienda giovane nata da Oppo ma soprattutto ambiziosa. Ci ha abituati a dei prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità prezzo, ma adesso ritiene che sia arrivato il momento della maturità, e per questo vuole offrire agli appassionati un top di gamma senza compromessi con Snapdragon 8 Gen 1. Arriverà a breve.

Motorola Edge

Lo ha annunciato allo Snapdragon Summit Ruben Castano, il direttore delle relazioni con i clienti di Motorola: faremo un top di gamma con Snapdragon 8 Gen 1, ha detto. Sarà Motorola Edge, la cui anteprima mondiale è attesa per il 9 dicembre. È molto probabile che la presentazione riguarderà solamente i clienti cinesi, così come i primi dispositivi venduti dovrebbero rimanere all’interno dei confini asiatici. Ma Motorola non farà un top di gamma potentissimo per commercializzarlo solamente in Cina, per cui nei prossimi mesi aspettiamoci novità da parte della casa alata anche dalle nostre parti.

Oppo Find X4

Oppo è stata tra le ultime aziende a confermare l’impiego su Find X4 dello Snapdragon 8 Gen 1, ma anche in questo caso i dubbi erano pochi. Negli ultimi anni l’azienda cinese ha sempre avuto a listino almeno uno smartphone con il chip più potente di Qualcomm. Nel 2021 è stato Find X3, nel 2022 toccherà ad Oppo Find X4.