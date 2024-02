Non comprare un altro smartwatch prima di aver letto questo!

Xiaomi è una delle più grandi aziende di tecnologia al mondo, con un portfolio di prodotti che spazia dai monopattini elettrici alle friggitrici ad aria: in mezzo ci sono smartwatch, tablet, computer, televisori, qualunque tipo di prodotto per la casa.

Design e specifiche tecniche VOTO: 7

Lo smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro si distingue per l'eccellente rapporto qualità-prezzo e la dotazione tecnica di rilievo. La scelta di implementare WearOS 3 di Google, con futuro aggiornamento a WearOS 4, rappresenta una svolta per l'azienda. Per la prima volta, un dispositivo Xiaomi beneficia del ricco catalogo di applicazioni di Google, ampliando notevolmente le possibilità di utilizzo.

Con un peso di 54 grammi e una cassa in acciaio, Xiaomi Watch 2 Pro è disponibile anche in una variante con eSIM per l'utilizzo indipendente dallo smartphone. Le due colorazioni disponibili per la cassa, grigio e antracite, si abbinano a due differenti cinturini: fluoroelastomero nero per la versione nera e pelle marrone per la versione argento.

Oltre al touchscreen, il controllo dello smartwatch avviene tramite tre pulsanti laterali. Il pulsante centrale, simile alla corona di un orologio tradizionale, offre rotazione e pressione per diverse funzioni. I restanti due pulsanti "piatti" permettono di accedere, rispettivamente, alle misurazioni sportive e alle funzionalità principali.

Nuove funzionalità e design elegante: