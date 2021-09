Samsung Cloud chiude: come salvare i dati e non perdere le foto

Addio Samsung Cloud, si passa tutti su Microsoft OneDrive: come annunciato con abbondante anticipo, il tempo per passare i dati dal proprio telefono Samsung al cloud di Microsoft sta per scadere. L’ultimo giorno utile, per il primo gruppo di utenti (che ha già ricevuto la notifica da Samsung) è il 30 settembre 2021. Dopo tale data i dati saranno persi.

Samsung Cloud era un servizio di storage in cloud gratuito offerto da Samsung ai suoi utenti, che lo potevano usare per archiviare foto, video, file e contatti in modo da averli sempre a disposizione anche quando cambiavano telefono. L’azienda coreana, però, già l’anno scorso ha deciso di chiudere il servizio e ha deciso una roadmap in più date affinché gli utenti potessero avere il tempo necessario a spostare tutti i file altrove, senza perderli. La prima fase della dismissione di Samsung Cloud è terminata il 31 marzo 2021 e prevedeva una procedura automatica per non perdere i dati. Dal 1° aprile al 31 luglio era invece possibile salvare i dati usando un computer “ponte“. Dal 1° agosto in poi non è stato più possibile caricare sul cloud foto e video. Adesso Samsung fa un passo successivo: ecco cosa succede il 30 settembre 2021.

Samsung Cloud: che succede il 30 settembre 2021

Dopo aver dato abbondante tempo agli utenti per salvare i propri dati, ora Samsung procederà a cancellarli dai suoi server: lo farà, irrimediabilmente, il 1° ottobre 2021 e c’è quindi tempo fino al 30 settembre per salvare questi file altrove e non perderli per sempre.

Gli unici dati che non verranno al momento cancellati saranno quelli relativi ai contatti, ai calendari e alle note. Tutto il resto sparirà per sempre.

Samsung Cloud: come salvare foto e video

Come già accennato, Samsung Cloud è stato sostituito da Microsoft OneDrive, ma la procedura automatica per passare tutti i dati non è più utilizzabile. In effetti, il messaggio che stanno vedendo gli utenti sui propri smartphone Samsung in queste ore non mostra alcuna opzione per una procedura automatica, ma permette solo di scaricare tutte le proprie foto e i propri video dal cloud alla memoria interna dello smartphone.

Il problema, però, è che specialmente per gli utenti storici di Samsung Cloud le dimensioni complessive dei file video e foto da scaricare potrebbero essere talmente alte da superare la quantità di memoria disponibile sul proprio dispositivo. In casi del genere, quindi, le cose si complicano.

Ci sono due opzioni possibili. La prima è quella nella quale basta svuotare la memoria del telefono per fare abbastanza spazio ai file multimediali da scaricare. La seconda è quella nella quale lo spazio non basta, neanche svuotando completamente la memoria.

Nel primo caso è possibile connettere lo smartphone Samsung ad un PC o Mac e scaricare su di esso tutti i file, per fare spazio a quelli da scaricare. In alternativa è possibile attivare la sincronizzazione delle foto e dei video presenti sul telefono verso un altro servizio cloud, come Google One, Microsoft OneDrive (la scelta suggerita da Samsung) o Amazon Photos e cancellare i file dopo la fine della sincronizzazione.

Nel secondo caso la soluzione è più complessa: è il caso in cui il telefono dell’utente ha meno memoria interna di quanta ne serva per scaricare foto e video sul telefono. Quindi anche svuotandola tutta, il materiale da scaricare non entrerà mai nello spazio a disposizione.

In questo caso la scelta migliore è, probabilmente, acquistare un nuovo telefono, con più spazio di archiviazione, e scaricare foto e video su quello. In alternativa è possibile farsi prestare da un amico un dispositivo Samsung con spazio sufficiente, usarlo con il proprio account samsung e dopo aver scaricato il materiale salvarlo su un PC o un altro servizio cloud. Una volta finita la procedura, quindi, sarà possibile rimuovere il proprio account Samsung dal telefono dell’amico.