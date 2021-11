Samsung Galaxy S22 Ultra avrà fotocamere di nuova generazione

Samsung è una di quelle aziende che ha sempre avuto a listino degli smartphone dalle prestazioni fotografiche invidiabili. Del resto è stata per anni l’unico concorrente di Apple e dei suoi iPhone, grazie alle qualità dei Galaxy top di gamma di cui Galaxy S22 Ultra rappresenterà l’ultimo esponente di una “antica" tradizione.

Di Galaxy S22 Ultra conosciamo già diversi aspetti: sarà uno smartphone potentissimo, con uno schermo di estrema qualità e una ricarica rapida migliore rispetto al passato, e adesso l’informatore IceUniverse, che spesso in passato si è dimostrato attendibile, ci offre un focus dettagliato sulle fotocamere di nuova generazione che saranno impiegate sul top di gamma coreano. Samsung non baderà a spese, e nonostante se ci si fermasse solo al confronto dei megapixel tra la generazione attuale e la prossima si potrebbe pensare che non cambierà nulla, la realtà che vien fuori dalle anticipazioni di IceUniverse ci dice che tre delle quattro fotocamere di Galaxy S22 Ultra saranno nuove e migliori rispetto al passato.

La verità sulle fotocamere di Galaxy S22 Ultra

Secondo le informazioni ottenute dall’informatore, sulle fotocamere di Galaxy S22 Ultra sono circolate delle informazioni non corrette. L’informatore ha smentito in un tweet le voci precedenti che riferivano della presenza di tre fotocamere posteriori da 12 megapixel ciascuna, in aggiunta alla principale da 108 megapixel.

Sulla base delle sue informazioni le fotocamere sul retro di Samsung Galaxy S22 Ultra saranno quattro, come si dice da tempo e come sull’attuale Galaxy S21 Ultra, due delle quali però avranno una risoluzione appena più bassa: non 12 ma 10 megapixel. Quindi, in definitiva, secondo l’informatore Galaxy S22 Ultra avrà una fotocamera da 108 megapixel, due da 10 megapixel e una quarta da 12 megapixel, quindi con la stessa risoluzione del top di gamma attuale.

Stessi megapixel ma sensori rinnovati

E se non cambierà nulla in termini di risoluzione rispetto al Galaxy S21 Ultra, a Galaxy S22 Ultra Samsung regalerà delle prestazioni fotografiche più elevate grazie ad un miglioramento dei sensori. La fotocamera principale da 108 megapixel ad esempio sarà una versione rivista e migliorata del sensore Samsung Isocell HM3, e avrà dimensione di 1/1.33 pollici, un campo visivo di 85 gradi, apertura focale f/1.8 e pixel da 0,8 micrometri.

L’unica fotocamera da 12 megapixel di Galaxy S22 Ultra sarà una ultra wide prodotta da Sony con campo visivo di 120 gradi, pixel da 1,4 micrometri e apertura focale f/2.2; probabilmente sarà la stessa impiegata oggi su Galaxy S21 Ultra.

Arriveranno dagli stabilimenti Sony anche le due fotocamere da 10 megapixel di Samsung Galaxy S22 Ultra, ed entrambe avranno dei sensori rinnovati. Una, un teleobiettivo, sarà capace di zoom 3x con campo visivo di 36 gradi e apertura focale f/2.4, mentre l’altra, un teleobiettivo con struttura a periscopio, potrà ingrandire di ben 10 volte ciò che vedrebbe la fotocamera principale da 108 megapixel e avrà apertura f/4.9 e campo visivo di 11 gradi.