You: ecco quando esce la terza stagione

Netflix ha confermato, con un teaser eccezionale e inquietante nello stesso momento, il ritorno di You. Dopo la lunga attesa, finalmente arrivano sulla piattaforma di streaming i nuovi episodi di una delle serie tv drama e psicologiche più attese.

Dopo diversi mesi di riprese, iniziate e poi messe in stand by per via dell’emergenza Covid-19, è in arrivo il prossimo mese la terza stagione di You con le nuove storie di Penn Badgley. Il trailer annuncia la data della terza stagione, fissata al prossimo 15 ottobre, ed è carico di angoscia. Due i colori prevalenti il bianco di una candida torta alla panna per annunciare l’arrivo del nuovo baby, e il rosso sangue, che svela il nome e da il benvenuto all’erede. Il ritmo è lento e incanta, ma al taglio della torta lascia lo spettatore agghiacciato. Il terzo capitolo di You trae spunto, cosi come gli altri due, dai romanzi di Caroline Kepnes, già autrice dei primi due libri da cui hanno tratto ispirazione le prime due stagioni.

You 3: cosa svela il trailer

Nel lontano dicembre del 2019, abbiamo lasciato Joe che cambiava casa per trasferirsi in periferia con Love, il suo nuovo amore, una ragazza che si è rivelata più folle e disturbata di lui. I due iniziano una nuova vita assieme, aspettano l’arrivo di un figlio e questo forse cambierà le cose. Henry è il nome dell’erede: un nome forte che però non intimidisce, classico, ma non banale come dice il papà. Quello che non mancherà a Henry è una casa piena di libri che fa di questo piccolo baby già un letterato.

Joe e Love, come si apprende dai pochi secondi del trailer, non si aspettavano un maschietto e il fatto di attendere un mini sé gli ha portato non solo orgoglio, ma anche nuovi stimoli. Da bravo papà svela quelle che sono le sue "speranze" ossia che Henry faccia ciò che gli dirà e non ciò che fa il padre. La promessa di Joe è quella di cambiare, diventare un uomo da cui lui potrà prendere esempio ed esserne orgoglioso. Si augura di essere una persona migliore, per il figlio.

You 3: la trama ufficiale

Nella terza stagione di You lo stalker interpretato da Penn Badgley prenderà di mira una nuova e misteriosa donna che abbiamo già conosciuto nel finale della seconda stagione. Joe e Love nel terzo capitolo di You sono sposati con un bambino e vivono nella loro nuova casa a in una cittadina del Nord della California. Il loro vicinato di compone di mamme blogger e imprenditori tecnologici. Sembra tutto normale all’apparenza. Joe, impegnato nel suo nuovo lavoro di padre teme l’impulsività letale di Love e inizia a nutrire dubbi sulla sua relazione.

Avrà davvero al suo fianco la donna della sua vita? Quella che cercava da sempre? Vorrebbe poter fuggire, scappare dal suo matrimonio, ma a differenza di una fuga da un seminterrato è cosa assai più complessa, soprattutto se la donna con cui vivi conosce tutti i tuoi giochetti. Stavolta per Joe non sarà semplice. Il 15 ottobre su Netflix vedremo cosa accadrà durante i dieci episodi della terza stagione di You se Joe si toglierà dalla "gabbia" del suo matrimonio che sembra avergli dato solo una vana tranquillità.