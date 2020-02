AirPods Lite, la versione economica delle cuffie Apple

12 Febbraio 2020 - Gli AirPods di Apple sono auricolari wireless che hanno cambiato per sempre il mercato. Garantiscono una qualità audio senza paragoni e permettono di gestire tante funzioni del telefono in modo semplice.

Dal loro lancio sul mercato, avvenuto nel 2016, Apple ha già messo in vendita diversi modelli. Ma ora sembra proprio che ci sia una ulteriore novità. Infatti, avrebbe iniziato la collaborazione con un’azienda cinese per la produzione di nuovi Apple Watch Series 6, iPad, Mac e anche per la realizzazione degli AirPods Pro Lite. La nomenclatura ha creato un po’ di confusione tra gli appassionati: non si capisce il significato di “Lite”. Si riferisce alle specifiche del dispositivo? Al prezzo più vantaggioso? Dall’azienda non arriva ancora alcun chiarimento. Molti scommettono che sarà un prodotto di fascia alta, ma allo stesso tempo pensato per chi è alla ricerca di un migliore rapporto qualità/prezzo.

AirPods Lite: cosa sappiamo sui nuovi auricolari Apple

La notizia legata all’uscita dei nuovi AirPods Lite è stata pubblicata dal sito DigiTimes, senza però chiarire ulteriori dettagli. Se fosse vera, confermerebbe la volontà che Apple ha già manifestato in precedenza: quella di sfruttare ulteriormente la popolarità del prodotto, e più in generale i risultati ottenuti dai dispositivi indossabili che nel 2019 hanno avuto un boom di vendite. Accanto all’Apple Watch, gli AirPods sono tra i prodotti più venduti dello scorso anno, e hanno superato anche le rosee previsioni di Tim Cook.

Saranno come gli AirPods Pro?

Le AirPods Pro sono state lanciate solo qualche mese fa, eppure riscuotono già un enorme successo in tutto il mondo. Rispetto ai modelli precedenti, sono caratterizzate da una ricarica wireless che le rende ancora più efficienti. Inoltre, hanno un design completamente rinnovato, l’impermeabilità, resistenza al sudore e l’eliminazione dei rumori esterni.

Come saranno gli auricolari e cosa dietro quel “Lite”?

Con molta probabilità le nuove cuffie avranno caratteristiche simili, anche se si dovrà sacrificare sicuramente qualche specifica tecnica. Il motivo? Poter vendere le AirPods Pro Lite ad un prezzo più vantaggioso. Non si sa esattamente in quale fascia verranno inserite, soprattutto perché esistono modelli di cuffie che già ricoprono più o meno ogni esigenza. Per esempio, gli AirPods hanno un costo di 179 euro, mentre quelle con la custodia con ricarica costano 229 euro e le AirPods Pro sono vendute a 279 euro. Non è ancora chiaro dove saranno posizionati i nuovi auricolari Apple.