Tenersi in forma è il leit motiv della società moderna, improntata ad uno stile di vita sempre più sano e sostenibile: mangiare in modo equilibrato, fare movimento e allenarsi sono quindi tra gli obiettivi prioritari. Per questo nasce Apple Fitness+, la prima applicazione dedicata al fitness e studiata per Apple Watch. Questo strumento consente di utilizzare i parametri registrati dal dispositivo da polso, consentendo agli utenti di visualizzarli su tutti i propri device, e di gestire al meglio i propri allenamenti. Insomma, un’applicazione davvero innovativa, tanto che in molti si chiedono quando Apple Fitness+ sarà disponibile in Italia. Insomma, si tratta di una vera e propria rivoluzione nel mondo del fitness e dell’allenamento.

Cos’è Apple Fitness+ e le sue funzionalità

Apple Fitness Plus offre un’ampia gamma di allenamenti di diverso livello realizzati da istruttori esperti, completi di musica motivazionale, che accompagna ogni esercizio. La scelta è molto ampia e strutturata: ogni training sarà infatti calibrato in base al livello di abilità di ognuno, in modo da offrire un’esperienza coinvolgente per i principianti così come per i più esigenti.

Il programma è in grado di fornire suggerimenti personalizzati, che tengono conto di quali allenamenti sono già stati completati e propone opzioni nuove, legate alla tipologia di attività fisica preferita o qualcosa di innovativo per integrare quanto già fatto. Apple Fitness+ è l’app che ha quindi la capacità di personalizzare l’allenamento: si può infatti scegliere l’istruttore, la tipologia di musica e la durata degli esercizi.

La musica su Apple Fitness+

Una componente fondamentale in questa applicazione è la musica, che accompagna ogni allenamento e lo rende più divertente e coinvolgente. I clienti di Apple Fitness+ possono scegliere tra ben nove diversi stili musicali diversi: Everything Rock, Hip Hop/R&B, Pure Dance, Latest Hits, Latin Grooves, Chill Vibes, Throwback Hits, Top Country e Upbeat Anthems. E’ anche possibile filtrare sulla base della musica che si vuole ascoltare l’allenamento più adatto al proprio stato d’animo. Tra l’altro la musica in Apple Fitness+ può essere ascoltata anche da chi non ha un abbonamento a Apple Music.

Come funziona Apple Fitness+

Quando ci si vuole allenare con Apple Fitness+, l’applicazione è in grado di fornire i dettagli di ogni allenamento, come la tipologia di attrezzatura necessaria, la playlist o il genere di musica abbinati, ecc. Si può anche visualizzare l’anteprima dell’allenamento. Naturalmente è anche possibile selezionare un allenatore, che consente di dare un’impronta personale agli esercizi. Sulla app sono disponibili le biografie di ogni allenatore, in modo da poter scegliere con cura. Durante l’attività fisica si possono monitorare in diretta i propri progressi: frequenza cardiaca, calorie bruciate, ecc.

Anche con le attività Cycling, Rowing, HIIT e Treadmill, la Burn Bar mostra come la comparazione delle metriche con quelle di altri utenti che già hanno svolto tale allenamento. Apple Fitness+ è anche in grado di consigliare specifici allenamenti sulla base delle attività che si svolgono abitualmente con l’app di allenamento di Apple Watch, suggerendo anche nuovi allenatori e esercizi specifici. Per trovare un allenamento specifico si possono filtrare e ordinare determinati tipi di allenamento per allenatore, per durata, per genere musicale e via di seguito.

Abbonarsi a Apple Fitness+

Per utilizzare Apple Fitness+ è necessario sottoscrivere un abbonamento. Prima di farlo bisogna tenere presente che è necessario avere un Apple Watch Series 3 o la versione successiva, oltre a un iPhone 6s o un qualsiasi modello successivo, oppure un iPad. Per abbonarsi bisogna aprire la app e selezionare "Prova gratuita", quindi è necessario seguire le istruzioni per confermare l’abbonamento. Per Apple Fitness plus, il prezzo dell’abbonamento, scaduto il mese di prova gratuita, è pari a 9,99 dollari al mese o 79,99 dollari all’anno.