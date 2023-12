Classifica migliori smartphone di fascia alta, cellulari top 2023

Il mondo degli smartphone ha subito qualche rallentamento sul fronte economico, ma è cresciuto in modo esponenziale su quello della qualità: le principali aziende che competono per offrire le ultime tecnologie e le funzionalità più avanzate, hanno sfornato veri e propri gioielli.

In questa guida completa, esploreremo la classifica dei migliori smartphone del 2023, tenendo conto delle tendenze di mercato e delle performance di dispositivi di punta.

Dal potente iPhone 15 Pro Max al sorprendente Samsung Galaxy S23, ogni smartphone in questa lista offre un’esperienza unica. C’è però un dettaglio importante di cui tenere conto: nello stilare la selezione dei cellulari top 2023 abbiamo incrociato molti dettagli e numerosi parametri, ma abbiamo praticamente ignorato il prezzo.

1. iPhone 15 Pro Max: L’Eccellenza di Apple

Fonte foto: Apple

Il vincitore indiscusso della nostra classifica è l’iPhone 15 Pro Max di Apple. Con la sua potente combinazione di hardware e software, questo smartphone continua a ridefinire gli standard dell’industria. Il processore A17 Pro offre prestazioni straordinarie, mentre la fotocamera migliorata consente scatti di ottimo livello in qualsiasi condizione di illuminazione.

Il display Super Retina XDR OLED da 6.7 pollici offre colori vividi e neri profondi, offrendo un’esperienza visiva eccezionale. Il design elegante e sottile, con bordi curvi e materiali di alta qualità, conferisce all’iPhone 15 Pro Max un’estetica premium.

La novità più rilevante è stata quella dell’introduzione del titanio per la struttura del telefono, su cui si è detto un po’ di tutto dopo la presentazione e l’uscita del nuovo iPhone: in realtà è una soluzione affidabile, che prende ancora più pregiato il suo aspetto, anche se in effetti c’è questo curioso fenomeno dell’alterazione del colore, quando la scocca viene a contatto con le dita.

Siamo rimasti un po’ sorpresi dal fatto che con l’ultimo aggiornamento ad iOS 17.2 sia peggiorata drasticamente l’autonomia del telefono, con un battery drain difficile da interpretare, ma confidiamo che con i prossimi aggiornamenti il problema venga risolto.

Come sempre, a supporto di iPhone 15 Pro Max abbiamo apprezzato l’ecosistema Apple: software e hardware dei diversi dispositivi convivono in modo armonico, come i prodotti di pochi altri brand riescono a fare. Senza dubbio un prodotto costoso, ma è destinato a durare a lungo nel tempo.

Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) – Titanio blu

2. Samsung Galaxy S23: L’Innovazione Continua di Samsung

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il Samsung Galaxy S23 Ultra si posiziona al secondo posto, offrendo una potenza computazionale eccezionale grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Con una maggiore efficienza energetica e prestazioni migliorate, questo smartphone garantisce un’esperienza fluida e reattiva, un salto in avanti evidente rispetto al modello precedente, grazie soprattutto alla migliore qualità del chip.

La configurazione della fotocamera Quad Pixel del Galaxy S23 Ultra cattura dettagli nitidi e colori vibranti. Le capacità avanzate di registrazione video e la modalità notturna migliorata lo rendono un compagno ideale per gli amanti della fotografia.

Ovviamente, quando si parla della serie ultra bisogna menzionare anche un dettaglio che rappresenta un unicum del mercato: la presenza della S Pen, grazie alla quale S23 Ultra supporta funzioni che solo il modello con schermo pieghevole può pareggiare.

Avremmo potuto posizionare questo smartphone in cima alla classifica dei migliori cellulari del 2023, sicuri di non sbagliare: in pratica quello di quest’anno è un vero e proprio ex-aequo, perché la qualità dei due dispositivi migliori è semplicemente super superlativa.

SAMSUNG Galaxy S23 Ultra Black 256GB – Phantom Black

3. Google Pixel 8 Pro: L’Eccellenza della Fotografia Mobile

Fonte foto: Google

Il Google Pixel 8 Pro si posiziona al terzo posto, confermando la reputazione di Google per le capacità fotografiche eccezionali. La fotocamera principale da 50 MP e la tecnologia di intelligenza artificiale avanzata consentono di catturare scatti incredibili con facilità.

Ciò che risulta ancora più interessante è la predisposizione di Google ad aggiornare i suoi smartphone nel tempo, aggiungendo nuove funzionalità: questo sta succedendo anche per Google Pixel 8 Pro, che a distanza di qualche tempo dalla sua presentazione è stato aggiornato con un nuovo motore di intelligenza artificiale. Gli aggiornamenti rapidi e regolari garantiscono che gli utenti siano sempre al passo con le ultime funzionalità e patch di sicurezza.

Con Android 14 senza personalizzazioni particolari, il Pixel 8 Pro offre un’esperienza software pulita e senza fronzoli. Dal nostro punto di vista rappresenta la migliore alternativa ai due prodotti di punta del mercato, anche in questo caso grazie al vasto ecosistema, che in questo caso va oltre i prodotti di Google, grazie alla profonda integrazione con i diversi servizi offerti agli utenti colosso tecnologico.

Google Pixel 8 Pro – Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua – Nero ossidiana, 128GB

4. Honor Magic5 Pro: L’Eleganza di Honor

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il Magic5 Pro di Honor si distingue per il suo design elegante ed originale. La combinazione di materiali premium e colori vivaci lo rende uno degli smartphone più attraenti sul mercato.

La bellezza è importante ma non è tutto e possiamo senza dubbio affermare che oltre al design c’è di più, perché Honor Magic5 Pro può contare sulle soluzioni tecnologiche più avanzate, ricevute in eredità da Huawei, che nel frattempo sono state ulteriormente migliorate e possono godere della piena compatibilità con i servizi di Google.

Con il processore Qualcomm e una RAM generosa, il Magic5 Pro offre prestazioni fluide anche nelle applicazioni più esigenti. La batteria a lunga durata garantisce che il telefono sia pronto per l’uso in qualsiasi momento.

Il tratto distintivo che ci ha conquistati è l’efficienza della sua fotocamera, una delle migliori in assoluto sul mercato soprattutto quando si riprendono soggetti in movimento. se è vero che sul fronte dei video c’è ancora un notevole margine di miglioramento, per quanto riguarda le foto Honor Magic5 Pro ci ha davvero soddisfatti.

No

5. Motorola Razr 40 Ultra: L’Icona del Design Pieghevole

Fonte foto: Motorola

Il Motorola Razr 40 Ultra si piazza al quinto posto, grazie al suo design pieghevole che offre una combinazione unica di stile retrò e tecnologia moderna. Il display flessibile AMOLED da 6,9 pollici si ripiega elegantemente per una portabilità senza sforzo.

Con la modalità desktop ready for migliorata e funzionalità multitasking avanzate, il Razr 40 Ultra offre un’esperienza utente unica. La fotocamera migliorata e le opzioni di registrazione video fanno di questo smartphone una scelta intrigante.

Lo abbiamo inserito nella nostra classifica dei migliori soprattutto per la capacità di Motorola di rendere lo schermo esterno estremamente funzionale, fornendo la migliore esperienza d’uso tra gli smartphone pieghevoli con struttura a conchiglia. Probabilmente questo non è lo smartphone pieghevole più bello dal punto di vista estetico, ma sicuramente quello con il miglior software.

Motorola RAZR 40 Ultra (display flessibile 6.9

Previsioni di Mercato per il 2024:

Il 2023 ha visto l’emergere di smartphone incredibili, ognuno con caratteristiche distintive che li rendono unici. L’andamento del mercato suggerisce che la competizione continuerà a spingere i confini dell’innovazione, con focus particolari su fotografia avanzata, potenza di elaborazione e design rivoluzionario: nello scenario attuale irrompe anche il tema dell’intelligenza artificiale “on device", che è la fronte frontiera verso cui si spingeranno tutti i produttori.

Per il 2024, ci aspettiamo che le aziende si concentrino ancora di più su sostenibilità, integrazione di tecnologie emergenti come la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale, e miglioramenti nelle prestazioni della batteria. La convergenza di questi fattori porterà a un’offerta di smartphone ancora più elevata, per rispondere all’evoluzione costante delle aspettative dei consumatori.

L’ultimo trimestre dell’anno ha fatto registrare una crescita inaspettata delle vendite, grazie soprattutto al traino di alcuni mercati emergenti: questo dettaglio ha fatto cambiare alcune delle previsioni per il prossimo anno, che viene visto più favorevolmente dagli analisti.

Siamo pronti a raccontarvi tutto ciò che accadrà sul mercato nelle pagine di Libero Tecnologia.