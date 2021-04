Come scaricare i nuovi sticker WhatsApp per il Ramadan 2021

WhatsApp ha aggiornato da remoto un set di adesivi da usare nelle nostre chat: si chiama “Ramadan Together" ed è un set di sticker realizzato per celebrare il Ramadan islamico 2021, che è iniziato la sera di martedì 13 aprile e terminerà la sera del 12 maggio.

L’aggiornamento da remoto permette a chi li ha già installati di avere automaticamente a disposizione i nuovi adesivi semplicemente facendo tap su “Aggiorna“, mentre chi non ce li ha ancora dovrà scaricarli manualmente per usarli nelle chat. La procedura per farlo è semplicissima e si fa direttamente dallo smartphone, all’interno dell’app di WhatsApp. I set di sticker dedicati al Ramadan sono sempre più diffusi tra la popolazione islamica mondiale, come d’altronde lo è anche l’uso di WhatsApp a livello globale. Se abbiamo dei contatti di religione islamica, quindi, possiamo aspettarci di vedere comparire nelle nostre chat uno di questi sticker, mentre se vogliamo augurare loro un buon Ramadan possiamo anche scaricarli noi per inviarli a loro.

Come scaricare Ramadan Together

Scaricare gli sticker del set Ramadan Together è molto semplice, la procedura è la stessa prevista per tutti gli altri adesivi (animati e non) di WhatsApp: basta aprire una chat e fare tap sull’icona degli adesivi, poi toccare l’icona “+" per aprire lo store degli sticker di WhatsApp e poi scorrere verso il basso fino a trovare “Ramadan Together“.

A questo punto potremo fare tap sul set di sticker per visualizzarli, oppure scaricarli direttamente facendo tap sull’icona a forma di freccia rivolta verso il basso. Questo set di sticker occupa circa 600 kb di spazio sul nostro smartphone, veramente poco.

Una volta scaricati, i nuovi sticker sono già disponibili e utilizzabili nelle normali chat uno ad uno o di gruppo: per trovarli è sufficiente fare tap sull’icona degli adesivi direttamente dalla chat in corso.

WhatsApp a tutto sticker

WhastApp sa bene che gli adesivi sono tra le funzionalità più amate dai suoi utenti e, per questo, non gliene fa mai mancare di nuovi. Sullo store interno all’app ne compaiono ogni giorno di nuovi, anche perché ogni utente può anche creare il proprio set di sticker WhatsApp personalizzati.

Uno degli ultimi set pubblicati da WhatsApp, pochi giorni fa, è stato “Vaccines for All“: un gruppo di adesivi per celebrare la possibilità di vaccinarsi contro il coronavirus e ringraziare sia il personale medico che somministra i vaccini sia le persone comuni che scelgono di vaccinarsi.