Come si sintonizza il telecomando universale per la TV

Il telecomando universale è un oggetto davvero pratico e utile, in quanto può essere utilizzato con tantissimi modelli diversi di televisore e smart TV. In questo modo, se il telecomando della TV si rompe e non si vuole comprare il modello originale, oppure non è più disponibile, è possibile risolvere facilmente comprando un dispositivo compatibile. In questa guida spieghiamo come sintonizzare il telecomando universale, per configurarlo e renderlo subito pronto all’uso, indicando anche quali sono i migliori telecomandi universali per la TV.

Come sintonizzare il telecomando universale alla TV

Quando si acquista un telecomando universale per la smart TV o il televisore è necessario sintonizzarlo, un’operazione piuttosto semplice che può essere realizzata in diverse modalità. La prima opzione consiste nell’utilizzo dei codici TV, cercando questa sigla all’interno del libretto del dispositivo, oppure online sul sito web del produttore del telecomando effettuando una ricerca con il riferimento del modello acquistato. Il codice deve essere quello giusto in base al tipo di televisore, dopodiché basta premere il tasto TV, inserire il codice e aspettare che venga effettuata la sintonizzazione.

In alternativa è possibile realizzare la sintonizzazione automatica del telecomando universale, infatti alcuni dispositivi sono compatibili con il riconoscimento diretto da parte del televisore. In questi casi bisogna provare alcune combinazioni di tasti, ad esempio SET, Power, SET + Power oppure Power + TV, in genere tenendoli premuti per circa 5 secondi. Se il processo di riconoscimento automatico funziona si accende di solito una luce lampeggiante sul telecomando, quindi non appena si spegne significa che l’operazione è andata a buon fine e il telecomando è sintonizzato.

Altrimenti è possibile utilizzare il PC per sintonizzare il telecomando universale, una soluzione compatibile con i dispositivi dotati di porta USB per collegarli al notebook. Una volta installati i driver automaticamente basta andare sul portale del produttore del telecomando, inserire tutti i dati richiesti per la registrazione del prodotto e scegliere il televisore o il decoder con il quale sintonizzare il telecomando. L’operazione è automatica e dura pochi istanti, dopodiché il telecomando è pronto per essere utilizzato.

I migliori telecomandi universali per la TV da acquistare

Negli e-commerce online si possono trovare tantissimi modelli compatibili con le principali TV e smart TV in commercio, tuttavia questi sono i telecomandi universali per la TV migliori da comprare oggi.

Superior Electronics

Superior Electronics

Un telecomando universale perfetto per sostituire i dispositivi originali Samsung è il modello proposto da Superior Electronics, progettato appositamente per replicare i telecomandi del brand coreano. Il device è pronto all’uso, quindi è compatibile con la sintonizzazione tramite riconoscimento automatico, senza nessun tipo di programmazione richiesta. L’apparecchio è compatibile con tutte le smart TV Samsung, pesa appena 67 grammi e presenta tasti con funzione 3D.

Caratteristiche principali

Telecomando universale per smart TV Samsung

Peso 67 grammi

Tasto per funzioni 3D

Funzioni per Smart TV

Riconoscimento automatico

Non è programmabile

Meliconi Control TV.1

Meliconi Control TV.1

Un telecomando universale TV economico è il Meliconi Control TV.1, un modello standard compatibile con la maggior parte dei televisori e delle smart TV in commercio. Si tratta di un dispositivo davvero facile da utilizzare, caratterizzato da un design sobrio e tasti rapidi per agevolare la gestione delle funzionalità della TV. Nella confezione è inclusa una guida dedicata per la configurazione e la sintonizzazione del telecomando, sono disponibili codici TV e manuali tecnici sul sito web di Meliconi, mentre il peso è di appena 80 grammi con design ergonomico e tasti grandi.

Caratteristiche principali

Telecomando universale per TV e smart TV

Peso 80 grammi

Tasti grandi

Manuale per la sintonizzazione

Design ergonomico

Supporto web completo

Telecomando universale Shenyy

Telecomando universale Shenyy

Un ottimo telecomando universale per la TV è il modello Shenyy, compatibile con tutte le principali smart TV e televisori sul mercato. Presenta una serie di pulsanti speciali con funzione rapida, per ottimizzare l’utilizzo di applicazioni per lo streaming video come Netflix, con pulsanti 3D e impostazioni predefinite per TV Samsung, Panasonic, Vizio, Sony, LG, TCL, Toshiba e Philips. Sintonizzare questo telecomando universale alla TV è facilissimo, basta accendere il televisore, premere per 5 secondi il pulsante dedicato in base alla marca della TV e una volta che il LED smette di lampeggiare la configurazione è ultimata.

Caratteristiche principali

Telecomando universale per TV e smart TV

Peso 63,5 grammi

Tasti speciali Netflix e App

Sintonizzazione automatica

Pulsante 3D

Meliconi Fully 8.1

Meliconi Fully 8.1

Uno dei migliori telecomandi universali per TV sul mercato è il Meliconi Fully 8.1, compatibile con tutti i principali marchi di televisori, i decoder, gli apparecchi Sky, i box multimediali e perfino lettori DVD Blu ray. Questo modello funziona con 8 dispositivi diversi e supporta più di 1500 prodotti differenti, per garantire la massima usabilità con tutti gli apparecchi domestici. All’interno della dotazione è inclusa una guida che spiega come configurare il telecomando, inoltre è possibile richiedere supporto online sul sito web di Meliconi, per ottenere assistenza o reperire i codici TV per la sintonizzazione.

Caratteristiche principali

Telecomando universale per TV, smart TV, decoder, Sky

Peso 80 grammi

Comanda fino a 8 dispositivi

Manuale per la sintonizzazione

Design ergonomico

Supporto web completo

Telesystem All In One 2 in 1

Telesysrem All In One 2 in 1

Un telecomando universale per la TV semplice da usare è il Telesystem All In One 2 in 1, alimentato con pile alcaline tradizionali con una struttura realizzata in plastica e caucciù. Si tratta di un modello pre-configurato facile da programmare, compatibile con numerosi televisori in commercio, varie smart TV e diversi tipi di decoder TV e satellitare. Il dispositivo è ben costruito e robusto, mentre per sintonizzare il telecomando bisogna scaricare i codici TV dal sito web ufficiale, seguendo le procedure indicate per l’associazione del device al proprio televisore.

Caratteristiche principali

Telecomando universale per TV, smart TV e decoder

Peso 140 grammi

Design robusto

Manuale online per la sintonizzazione

Design ergonomico

Rivestimento in plastica e caucciù