Quale dovrebbe essere la distanza tra TV e divano

Una caratteristica importante da valutare nell’acquisto di un televisore è la distanza tra TV e divano. Si tratta di un aspetto fondamentale per usufruire di una corretta visione, scegliendo in base allo spazio disponibile in casa le dimensioni del TV giuste, per evitare di compromettere la qualità visiva e sfruttare appieno le prestazioni del televisore. Vediamo qual è la distanza ottimale tra TV e divano e come regolare questo parametro attraverso supporti e staffe regolabili.

Perché è importante rispettare la distanza minima tra TV e divano?

Un fattore spesso sottovalutato quando si compra un nuovo smart TV è la distanza minima tra TV e divano, sebbene sia un requisito essenziale per usufruire di una visione corretta dei contenuti. Al giorno d’oggi è possibile posizionare il televisore a una distanza inferiore rispetto al passato grazie ai nuovi smart TV 4K in alta definizione, i quali forniscono un’esperienza visiva immersiva apprezzabile da molto più vicino in confronto a quanto consentivano i vecchi televisori.

In particolare, affinché l’occhio umano sia in grado di percepire tutto il campo visivo del televisore è necessario adottare un corretto angolo visivo, tenendo conto delle dimensioni del TV, della qualità di risoluzione e del tipo di contenuti. Di norma, per un utilizzo generico del televisore è possibile optare per un angolo di visione ridotto, mentre per un’esperienza cinematografica è consigliabile un angolo di visione più ampio, il quale dipende dalla distanza tra il punto di osservazione e il TV.

Aumentando la distanza dal televisore l’angolo di visione si riduce e viceversa, perciò è importante sistemare gli arredi in funzione di questa caratteristica, posizionando in modo adeguato il divano e il mobile del televisore. In caso contrario, qualora non fosse possibile agire su questi due aspetti, oppure si fosse già comprato lo smart TV senza tenere conto della distanza ottimale di visione, è comunque possibile regolare la distanza attraverso staffe e supporti per TV.

Distanza tra TV e divano: la tabella riassuntiva

Per scegliere correttamente le dimensioni del TV in base alla distanza dal divano bisogna considerare delle linee guida generiche, tenendo conto del tipo di impiego del televisore e della qualità video offerta dall’apparecchio. Ecco qual è la distanza giusta tra divano e TV a seconda delle misure del televisore:

TV 32 pollici – 1,26 metri per uso generico e 0,94 metri per uso cinema;

TV 40 pollici – 1,66 metri per uso generico e 1,22 metri per uso cinema;

TV 43 pollici – 1,78 metri per uso generico e 1,30 metri per uso cinema;

TV 50 pollici – 2,06 metri per uso generico e 1,53 metri per uso cinema;

TV 55 pollici – 2,28 metri per uso generico e 1,68 metri per uso cinema;

TV 60 pollici – 2,48 metri per uso generico e 1,83 metri per uso cinema;

TV 65 pollici – 2,69 metri per uso generico e 1,98 metri per uso cinema;

TV 70 pollici – 2,90 metri per uso generico e 2,13 metri per uso cinema;

TV 75 pollici – 3,10 metri per uso generico e 2,29 metri per uso cinema;

TV 80 pollici – 3,31 metri per uso generico e 2,44 metri per uso cinema;

TV 85 pollici – 3,52 metri per uso generico e 2,59 metri per uso cinema.

Naturalmente, anche la qualità di risoluzione influisce sulla distanza minima tra divano e televisore, con parametri consigliati differenti in base agli standard di definizione HD, Full HD e Ultra HD. In linea generica, più è alta la risoluzione video più vicino può essere posizionato il televisore per usufruire di una visione ottimale. Ad esempio, un TV 4K da 70 pollici si può guardare da una distanza da 1,2 a 2,4 metri, mentre lo stesso TV Full HD da 2,4 a 4,3 metri e se appena HD Ready da 4,3 ad oltre 6 metri.

Come regolare la distanza tra TV e divano

Per assicurarsi di mantenere una distanza perfetta tra il divano e il televisore, qualora non fosse possibile intervenire in altro modo, è possibile comprare una struttura regolabile con fissaggio a parete e braccio estendibile, con la quale gestire meglio la distanza e garantire una visione impeccabile dei contenuti. Ecco quali sono i migliori supporti e staffe per TV da comprare per variare la distanza tra TV e divano.

