Dove guardare il film Non mi uccidere con Alice Pagani

Grande attesa per il nuovo film Non mi uccidere di Andrea De Sica, nipote del grande Vittorio ma anche regista di Baby, serie tv italiana di grande successo disponibile su Netflix. Il film è stato ribattezzato come il "Twilight italiano" per gli argomenti trattati. Infatti, è incentrato su una intensa storia d’amore intensa tra due adolescenti molto diversi tra loro.

La pellicola è liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Chiara Palazzolo e racconta la relazione tra Mirta e Robin, interpretati rispettivamente da Alice Pagani e Rocco Fasano. La prima è stata la co-protagonista di Baby insieme a Benedetta Porcaroli. Rocco Fasano, invece, ha già lavorato nel cast di un’altra famosa serie teen italiana, Skam Italia. Insomma, la coppia ha già incuriosito il pubblico. Ancora una volta, Andrea De Sica si sofferma ad analizzare e narrare il lato tenebroso dell’adolescenza, proprio come ha già fatto in Baby e ne I figli della notte. Non mi uccidere è una storia d’amore dark ambientata in Italia, sicuramente una novità nel panorama cinematografico nostrano. La pellicola si può guardare on demand su tante piattaforme in streaming.

Trama del film Non mi uccidere

Tutto inizia col magico incontro tra Mirta (Alice Pagani) e Robin (Rocco Fasano), che rappresentano rispettivamente il giorno e la notte, la luminosità e le tenebre. Lei è una ragazza dolce e gentile, lui invece è un animo ribelle, bello e dannato. Si amano alla follia e Mirta si fa ben presto coinvolgere dallo stile di vita del ragazzo.

Fanno un patto suicida promettendosi di tornare e rimanere insieme per sempre. Però quando Mirta si sveglia scopre di essere diventata una creatura notturna, proprio come Robin, che si nutre di carne umana. Insieme fuggono da un enorme minaccia, la setta dei benandanti, e cercano di proteggersi grazie al loro amore.

La pellicola mischia così diversi generi: dal teen drama al romantico, passando per il thriller e l’horror.

Il regista Andrea De Sica ha descritto così il progetto:

«è una nuova fase nel mio percorso che si rivolge ai ragazzi stessi. C’è una componente fantasy è vero ma è soprattutto l’amore il tema portante di questa storia, un amore oltre la morte che serve da espediente per raccontare la rabbia e la disillusione che accompagnano il passaggio all’età adulta».

Film Non mi uccidere: dove guardarlo in streaming

A causa delle restrizioni legate al Covid-19, il film non può uscire nelle sale cinematografiche. Si potrà dunque guardare in streaming su diverse piattaforme in modalità on demand, quindi a pagamento:

Amazon Prime Video

Apple Tv app

Youtube

Google Play

TimVision

Chili

Rakuten Tv

PlayStation Store

Sky Primafila

Mediaset Play Infinity

Microsoft Film & TV

Per acquistarlo basterà avviare uno dei servizi, cercare il tutolo, selezionare l’opzione acquista o noleggia e inserire i dati per il pagamento. Dopo la transazione sarà quindi possibile guardare il film.