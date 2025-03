Google Pixel 9a ufficiale: uscita, scheda tecnica completa e prezzi in Italia

Google ha ufficialmente svelato il suo ultimo smartphone di fascia media, il Pixel 9a, pronto ad arrivare sul mercato italiano. Disponibile per il preordine e vendita diretta dal mese di aprile, il dispositivo si posiziona come un’alternativa estremamente interessante per chi cerca uno smartphone completo e aggiornato, con prezzi competitivi a partire da 549 euro.

Google Pixel 8a: smartphone Android sbloccato con innovativa fotocamera Pixel, batteria con 24 ore di autonomia e sicurezza avanzata - Nero ossidiana, 128GB

Scheda tecnica Google Pixel 9a: display e dimensioni

Entriamo subito nel dettaglio delle specifiche tecniche del Pixel 9a. Lo smartphone monta un display Actua da 6,3 pollici con risoluzione di 1080×2424 pixel, tecnologia pOLED con densità di 422.2 PPI. Il pannello offre una frequenza di aggiornamento adattiva da 60 a 120 Hz, garantendo fluidità sia in navigazione che durante il gaming. La luminosità raggiunge picchi notevoli, fino a 2700 nits, con supporto HDR e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1. Lo schermo è protetto dal Corning Gorilla Glass 3.

Per quanto riguarda le dimensioni, il Pixel 9a misura 154.7 mm di altezza, 73.3 mm di larghezza e 8.9 mm di spessore, per un peso complessivo di 185.9 grammi. Lo smartphone presenta un design moderno, con una struttura in metallo satinato e una back cover composita opaca, entrambi realizzati utilizzando una percentuale significativa di materiali riciclati.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Specifiche fotocamera: tutti i dettagli tecnici

Il comparto fotografico del Google Pixel 9a si basa su un doppio sistema posteriore: il sensore principale da 48 MP con apertura ƒ/1.7 e stabilizzazione ottica ed elettronica, accompagnato da una fotocamera ultrawide da 13 MP con apertura ƒ/2.2 e angolo di visione di 120°. Il Pixel 9a permette un Super Res Zoom fino a 8x.

La fotocamera frontale è da 13 MP con apertura ƒ/2.2 e campo visivo ultrawide di 96.1°, ideale per selfie e videochiamate nitide e luminose. Tra le funzioni avanzate di fotografia troviamo “Aggiungimi" per le foto di gruppo, “Scatto migliore", la modalità macro, “Night Sight" per scatti notturni e “Astrofotografia".

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Caratteristiche video avanzate

Sul fronte video, il Pixel 9a registra fino in 4K a 60 fps con la fotocamera posteriore, mentre con quella anteriore raggiunge i 4K a 30 fps. Numerose le funzioni incluse come Audio Magic Eraser per la pulizia dell’audio, stabilizzazione video ottica, digitale e cinematica, supporto slow-motion fino a 240 fps, e timelapse stabilizzati anche in modalità Astrofotografia e Night Sight.

Google Pixel 9 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3" - Nero ossidiana, 128GB

Hardware, memoria e batteria

A muovere il Pixel 9a c’è il processore Google Tensor G4 affiancato dal chip di sicurezza Titan M2. Lo smartphone dispone di 8 GB di RAM con due opzioni di memoria interna: 128 GB e 256 GB.

La batteria integrata è da 5100 mAh e offre oltre 30 ore di autonomia standard, che possono arrivare fino a 100 ore con il Risparmio Energetico Estremo attivo. Lo smartphone supporta la ricarica rapida fino a 23W tramite USB-C e la ricarica wireless Qi-certified fino a 7.5W.

Software e sicurezza

Google Pixel 9a arriva sul mercato con Android 15 e avrà aggiornamenti garantiti per ben 7 anni, includendo update del sistema operativo, sicurezza e funzionalità speciali Pixel Drop.

Per la sicurezza, oltre al chip Titan M2, il dispositivo offre protezione anti-malware, anti-phishing, spam protection per chiamate e messaggi, e integra gratuitamente il servizio VPN di Google.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Connettività e rete

La scheda tecnica sul fronte connettività è completa: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, doppia SIM (nano SIM + eSIM), GPS Dual Band e supporto completo alle reti 5G Sub-6 GHz. Le bande supportate coprono ampiamente tutte le frequenze utilizzate in Italia ed Europa, garantendo piena compatibilità.

Funzioni avanzate e accessibilità

Il Pixel 9a introduce funzioni AI innovative grazie all’assistente Gemini integrato, utile per semplificare operazioni quotidiane e multitasking tra diverse app Google. Tra le funzioni dedicate alla sicurezza personale ci sono rilevamento incidenti, chiamate di emergenza automatiche e protezione antifurto con blocco automatico.

Non manca l’attenzione all’accessibilità con funzioni come Guided Frame, Magnifier, Live Caption e TalkBack, oltre alla compatibilità con apparecchi acustici secondo le norme FCC.

Google Pixel 9 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua da 6,3" - Grigio verde, 128GB

Prezzi e versioni disponibili

Il Pixel 9a sarà disponibile per l’ordine online e nei negozi a partire da aprile, in due varianti di memoria: conosciamo solo il prezzo della prima, da 128 GB, che sarà offerta al prezzo consigliato di 549 euro. Della seconda versione, da 256 GB, il prezzo sarà annunciato nei prossimi giorni. Google include inoltre offerte speciali per gli acquirenti: 3 mesi gratuiti di Google One, 3 mesi di YouTube Premium e 6 mesi di Fitbit Premium.

Google Pixel 9a arriva sul mercato italiano con una scheda tecnica avanzata e una promessa di lunga durata grazie agli aggiornamenti software garantiti. Con prezzi competitivi e funzionalità premium, si propone come uno degli smartphone Android più completi e interessanti del 2025.